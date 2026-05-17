DU में CUET-PG स्कोर के आधार पर पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) एडमिशन शुरू, DigiLocker से जुड़ेगा डेटा; सात जून है अंतिम तारीख
दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) कार्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
Published : May 17, 2026 at 10:17 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) कार्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है.इसमें इस बार CUET-PG 2026 स्कोर के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा. दाखिला पूरी तरह कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS-PG) पोर्टल के जरिए होगा और आवेदन की अंतिम तिथि 7 जून 2026 रात 11:59 बजे तय की गई है. खास बात यह है कि इस वर्ष DigiLocker आधारित ऑटो-इंटीग्रेशन फीचर भी जोड़ा गया है, जिससे छात्रों का डेटा स्वतः लिंक होगा और आवेदन प्रक्रिया पहले से अधिक सरल और डिजिटल बनेगी.
डीयू ने इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत एक वर्षीय और दो वर्षीय दोनों प्रकार के पीजी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है. हालांकि फिलहाल आवेदन केवल दो वर्षीय पीजी कार्यक्रमों के लिए शुरू किए गए हैं, जबकि एक वर्षीय मास्टर्स कार्यक्रमों के लिए अलग पोर्टल बाद में जारी किया जाएगा. सूचना के अनुसार, स्नातक के तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष में अध्ययन कर रहे छात्र दो वर्षीय मास्टर्स कार्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को संबंधित विषय में CUET (PG)-2026 परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा. साथ ही कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता शर्तों को भी पूरा करना होगा. विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि सीट आवंटन केवल CUET-PG स्कोर के आधार पर होगा. छात्रों को दाखिले से पहले पीजी बुलेटिन ऑफ इनफार्मेशन 2026 और CSAS (PG) नियमों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है.
Registrations are OPEN for Two‑Year PG programmes at University of Delhi.— University of Delhi (@UnivofDelhi) May 16, 2026
Apply by 07 June, 2026, 11:59 PM.
Refer to PG CSAS (https://t.co/H4OHJXZdu4) for more information.
Apply at: https://t.co/sCNb8EXfWQ |
For further details and updates: https://t.co/V7Iy6WvHm1…
श्रेणी के अनुसार होगा आवेदन शुल्क
दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार, पीजी दाखिले के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 16 मई 2026 से शुरू हो गई है और आवेदन की अंतिम तिथि 7 जून 2026 रात 11:59 बजे निर्धारित की गई है. छात्र विश्वविद्यालय के आधिकारिक पीजी एडमिशन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार तय किया गया है. एससी, एसटी और PwBD वर्ग के छात्रों को प्रति कार्यक्रम 100 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि यूआर, ओबीसी-एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 250 रुपये प्रति कार्यक्रम रखा गया है. यह शुल्क नॉन-रिफंडेबल होगा.
मिल रहा DigiLocker ऑटो-इंटीग्रेशन फीचर
इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय ने दाखिला प्रक्रिया को अधिक डिजिटल और सरल बनाने के लिए DigiLocker आधारित ऑटो-इंटीग्रेशन सुविधा शुरू की है. इसके तहत छात्रों की जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, माता-पिता का नाम और CUET स्कोर जुड़ जाएंगे. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि यह पहल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर छात्र डेटा इंटीग्रेशन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है. इससे छात्रों को बार-बार दस्तावेज अपलोड करने की परेशानी कम होगी और डेटा सुरक्षा भी मजबूत होगी.इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत एक वर्षीय पीजी कार्यक्रमों के लिए भी जल्द आवेदन शुरू कर किए जाएंगे. इसके लिए अलग पोर्टल लॉन्च किया जाएगा. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, चार वर्षीय बैचलर्स ऑनर्स डिग्री विद रिसर्च या एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे छात्र या चार वर्षीय बैचलर्स डिग्री में संबंधित विषय में मेजर करने वाले उम्मीदवार इन एक वर्षीय मास्टर्स कार्यक्रमों में आवेदन के पात्र होंगे. हालांकि विश्वविद्यालय ने अभी इन कार्यक्रमों की आवेदन तिथि घोषित नहीं की है, लेकिन जल्द विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाने की बात कही गई है.
दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्रों को सलाह दी है कि वह दाखिला प्रक्रिया, सीट आवंटन, काउंसलिंग और अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं के लिए नियमित रूप से विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं ऑनलाइन माध्यम से ही जारी की जाएंगी.
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