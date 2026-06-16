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DU PG Admission 2026: पहले राउंड में 11,548 छात्रों को सीट आवंटित, 17 जून तक करना होगा स्वीकार

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने स्नातकोत्तर (PG) दो वर्षीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पहले राउंड की सीट आवंटन सूची जारी कर दी है. 15 जून को जारी किए गए पहले चरण के आवंटन में 74 पाठ्यक्रमों के लिए कुल 11,548 अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित की गई. जिन उम्मीदवारों को सीट मिली है, वह 17 जून 2026 तक उसे स्वीकार कर सकते हैं, जबकि प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 19 जून है.

74 पाठ्यक्रमों के लिए जारी हुआ पहला आवंटन

विश्वविद्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, पहले राउंड में सामान्य (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), दिव्यांग (PwBD), कश्मीरी प्रवासी (KM), सिंगल गर्ल चाइल्ड (SGC) और अनाथ श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सीट आवंटन किया गया है. इस चरण में कुल 74 पीजी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए 11,548 आवंटन जारी किए गए. इससे हजारों छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई का मौका मिलेगा.



इन कोर्सों का आवंटन तीसरे राउंड में

विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया है कि प्रदर्शन आधारित पाठ्यक्रमों जैसे एमए म्यूजिक, एम.पी.एड., बी.पी.एड., एमएफए तथा सीडब्ल्यू और स्पोर्ट्स श्रेणी के उम्मीदवारों का आवंटन तीसरे राउंड के दौरान किया जाएगा. इन पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को ऑडिशन, प्रदर्शन और ट्रायल से जुड़ी जानकारी के लिए संबंधित विभागों की वेबसाइट नियमित रूप से देखनी होगी.



17 जून तक सीट स्वीकार करना जरूरी