DU PG Admission 2026: पहले राउंड में 11,548 छात्रों को सीट आवंटित, 17 जून तक करना होगा स्वीकार
पहले राउंड में सीट पाने वाले उम्मीदवारों को 17 जून 2026 तक अपनी सीट स्वीकार करनी होगी.
Published : June 16, 2026 at 8:29 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने स्नातकोत्तर (PG) दो वर्षीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पहले राउंड की सीट आवंटन सूची जारी कर दी है. 15 जून को जारी किए गए पहले चरण के आवंटन में 74 पाठ्यक्रमों के लिए कुल 11,548 अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित की गई. जिन उम्मीदवारों को सीट मिली है, वह 17 जून 2026 तक उसे स्वीकार कर सकते हैं, जबकि प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 19 जून है.
74 पाठ्यक्रमों के लिए जारी हुआ पहला आवंटन
विश्वविद्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, पहले राउंड में सामान्य (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), दिव्यांग (PwBD), कश्मीरी प्रवासी (KM), सिंगल गर्ल चाइल्ड (SGC) और अनाथ श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सीट आवंटन किया गया है. इस चरण में कुल 74 पीजी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए 11,548 आवंटन जारी किए गए. इससे हजारों छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई का मौका मिलेगा.
इन कोर्सों का आवंटन तीसरे राउंड में
विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया है कि प्रदर्शन आधारित पाठ्यक्रमों जैसे एमए म्यूजिक, एम.पी.एड., बी.पी.एड., एमएफए तथा सीडब्ल्यू और स्पोर्ट्स श्रेणी के उम्मीदवारों का आवंटन तीसरे राउंड के दौरान किया जाएगा. इन पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को ऑडिशन, प्रदर्शन और ट्रायल से जुड़ी जानकारी के लिए संबंधित विभागों की वेबसाइट नियमित रूप से देखनी होगी.
17 जून तक सीट स्वीकार करना जरूरी
पहले राउंड में सीट पाने वाले उम्मीदवारों को 17 जून 2026 तक अपनी सीट स्वीकार करनी होगी. इसके बाद संबंधित कॉलेज और विभाग दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे. निर्धारित समय सीमा के अंदर सीट स्वीकार नहीं करने वाले उम्मीदवारों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
19 जून तक जमा करनी होगी फीस
दस्तावेज सत्यापन के बाद अभ्यर्थियों को 19 जून 2026 तक प्रवेश शुल्क जमा करना होगा. शुल्क जमा होने के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी. विश्वविद्यालय ने छात्रों को सलाह दी है कि वह अंतिम समय का इंतजार न करें और समय रहते सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें.
वेबसाइट पर नजर बनाए रखें
दिल्ली विश्वविद्यालय ने सभी अभ्यर्थियों से प्रवेश पोर्टल और संबंधित विभागों की वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है. विशेष रूप से प्रदर्शन आधारित पाठ्यक्रमों और स्पोर्ट्स व सीडब्ल्यू श्रेणी के उम्मीदवारों को आगामी कार्यक्रमों और तिथियों की जानकारी समय-समय पर देखते रहना चाहिए.
ये भी पढ़ें-