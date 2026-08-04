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NCWEB की दूसरी कटऑफ पर आज से दाखिले शुरू, 6 अगस्त तक प्रवेश का मिलेगा अवसर

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के नॉन-कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड (एनसीवेब) की दूसरी कटऑफ के आधार पर स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले आज, 4 अगस्त सुबह 10 बजे से शुरू हो गए हैं. छात्राएं 6 अगस्त रात तक संबंधित कॉलेजों में दस्तावेजों का सत्यापन कराकर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकेंगी. पहली कटऑफ में बड़ी संख्या में सीटें भर जाने के बाद दूसरी सूची में सामान्य वर्ग के लिए कई कॉलेजों में अवसर सीमित हो गए हैं, जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक सीटें उपलब्ध हैं. एनसीवेब ने छात्राओं को निर्धारित समय के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करने की सलाह दी है.

पहली कटऑफ में 11,535 सीटों पर हुआ प्रवेश

एनसीवेब के अनुसार पहली कटऑफ के आधार पर कुल 15,200 सीटों में से 11,535 सीटों पर दाखिले हो चुके हैं. बची हुई सीटों को भरने के लिए दूसरी कटऑफ जारी की गई है. इस बार विभिन्न कॉलेजों और पाठ्यक्रमों में कटऑफ में औसतन एक से सात प्रतिशत तक की कमी की गई है. यह कमी सभी कॉलेजों और विषयों में समान नहीं है. सामान्य वर्ग की तुलना में आरक्षित वर्ग के लिए अधिक राहत दी गई है, जिससे इन वर्गों की छात्राओं के लिए प्रवेश की संभावना बढ़ी है.

बीकॉम में सामान्य वर्ग की सीटें कई कॉलेजों में भर गईं. दूसरी कटऑफ के बाद बीकॉम कार्यक्रम में सामान्य वर्ग के लिए कई प्रमुख कॉलेजों में प्रवेश बंद हो चुका है. इनमें मिरांडा हाउस, हंसराज कॉलेज, मैत्रेयी कॉलेज, दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज, श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, रामानुजन कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज और जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज शामिल हैं. इन कॉलेजों में सामान्य वर्ग की सभी सीटें भर जाने के कारण अब नए दाखिले नहीं होंगे.

कुछ कॉलेजों में अभी भी हैं सीटें

दूसरी कटऑफ में कुछ कॉलेजों में सामान्य वर्ग की छात्राओं के लिए अभी भी प्रवेश का अवसर बना हुआ है. कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में लगभग 54 प्रतिशत, केशव महाविद्यालय में 61 प्रतिशत, अदिति महाविद्यालय और भगिनी निवेदिता कॉलेज में 46 प्रतिशत, आंबेडकर कॉलेज में 49 प्रतिशत तक कटऑफ पर प्रवेश की संभावना है. जिन छात्राओं का पहली सूची में चयन नहीं हो पाया था, उनके लिए यह दूसरा अवसर है.