अब कांच की पैकिंग में नहीं लगेगा प्लास्टिक बबल रैप, पराली और मशरूम से बनी पैकेजिंग बनेगी नया विकल्प
DU की छात्राओं ने प्लास्टिक बबल रैप का विकल्प तैयार किया है, जिसे पराली और मशरूम से तैयार किया जा रहा है.
Published : December 31, 2025 at 5:34 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी में पराली से होने वाले प्रदूषण और बढ़ते प्लास्टिक कचरे की समस्या का समाधान अब छात्राओं की पहल से निकलता दिख रहा है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज के प्रोजेक्ट नितारा एक उम्मीद बनकर उभरा है. इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है, बीएससी जूलॉजी ऑनर्स की छात्रा रहनुमा फिरदौस और उनकी टीम में शामिल अनवी चावला, फातिमा अमान ने. “प्रोजेक्ट नितारा” के जरिए एक ऐसी बायोडिग्रेडेबल और सस्टेनेबल पैकेजिंग तैयार की गई है, जो कांच जैसे नाजुक सामान को सुरक्षित रखने में प्लास्टिक बबल रैप का पर्यावरण अनुकूल विकल्प बन सकती है.
क्या है प्रोजेक्ट नितारा
अब तक कांच के सामान की पैकिंग के लिए प्लास्टिक बबल रैप और थर्माकोल का इस्तेमाल किया जाता था, जो पर्यावरण को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाते हैं. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट नितारा की शुरुआत हुई, जो अब बायोडिग्रेडेबल और सस्टेनेबल पैकेजिंग का उपयोग हो सकेगा. यह पैकेजिंग पराली और मशरूम के स्पॉन (बीज) से बनी है. इसकी कीमत भी कम आंकी गई है. इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य दो बड़ी समस्याओं दिल्ली में पराली से होने वाला प्रदूषण और प्लास्टिक पैकेजिंग से बढ़ता कचरा को एक साथ कम करना है.
पराली और मशरूम से कैसे बनती है यह पैकेजिंग
रहनुमा फिरदौस ने बताया कि प्रोजेक्ट नितारा में पराली और मशरूम के स्पॉन (बीज) का उपयोग किया जाता है. सबसे पहले पराली को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर उसमें मशरूम स्पॉन, स्टार्च और अन्य प्राकृतिक पदार्थ मिलाए जाते हैं. इसके बाद इस मिश्रण को खास मोल्ड और शेप में कुछ दिनों तक नियंत्रित तापमान और नमी में उगाया जाता है. जब यह पूरी तरह तैयार हो जाता है, तो इसे डिहाइड्रेट किया जाता है ताकि इसमें नमी न रहे.
स्टायरोफोम जैसी मजबूती, लेकिन बिना प्रदूषण
रहनुमा ने बताया कि तैयार उत्पाद देखने और छूने में बिल्कुल स्टायरोफोम और बबल रैप जैसे स्पंजी होते हैं. यह कांच के सामान को टूटने से बचाता है और पैकिंग के दौरान लगने वाले मैकेनिकल स्ट्रेस को भी आसानी से सहन करता है. उन्होंने बताया कि सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल है, यानी इस्तेमाल के बाद यह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता.
आईआईटी मद्रास में मिली राष्ट्रीय पहचान
इस इनोवेटिव आइडिया को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है. टीम ने आईआईटी मद्रास में आयोजित एक प्रतियोगिता में देश की टॉप 14 टीमों में जगह बनाई और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए फंडिंग हासिल की. फाइनल राउंड में टॉप 10 टीमों में शामिल होकर उन्हें एक लाख रुपये का कैश प्राइज भी मिला. अब तक प्रोजेक्ट को लगभग दो लाख रुपये की फंडिंग मिल चुकी है.
कॉलेज और प्रोफेसर्स का मिला साथ
रहनुमा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में मिरांडा हाउस कॉलेज के प्रोफेसर्स का अहम योगदान रहा. डॉ. मालविका पाल, डॉ. सोमलता सिन्हा रॉय और डॉ. नवप्रीत कौर ने मेंटर्स के रूप में छात्रों को रिसर्च, टेस्टिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लगातार मार्गदर्शन दिया. कॉलेज की लैब सुविधाओं का भी पूरा उपयोग किया गया.
अब स्टार्टअप बनाने की तैयारी
रहनुमा ने बताया कि आने वाले समय में टीम प्रोजेक्ट नितारा को एक स्टार्टअप के रूप में रजिस्टर करने और बड़ी फंडिंग एजेंसियों व ग्रांट्स के जरिए इसे बड़े स्तर पर ले जाने की योजना बना रही है. यदि यह पहल सफल होती है, तो न सिर्फ प्लास्टिक बबल रैप का विकल्प मिलेगा, बल्कि पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर भी असरदार रोक लग सकेगी.
