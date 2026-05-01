DU Law Admission 2026: बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी में दाखिले के लिए आवेदन शुरू, CLAT स्कोर से होगा चयन
दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए B.A. LL.B. (Hons.) और B.B.A. LL.B. (Hons.) में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है.
Published : May 1, 2026 at 12:40 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अपने पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स BA LL.B (Hons.) और BBA LL.B (Hons.) में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस वर्ष भी प्रवेश पूरी तरह कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT 2026) स्कोर के आधार पर ही होगा. किसी अलग प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा. ऐसे में CLAT देने वाले उम्मीदवारों के लिए यह देश के प्रतिष्ठित लॉ प्रोग्राम्स में दाखिले का अहम अवसर है. उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल https://law.uod.ac.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन कोर्सों में दाखिले के लिए कोई अलग प्रवेश परीक्षा नहीं होगी.जिन छात्रों ने CLAT दिया है, वही आवेदन के पात्र होंगे.
रजिस्ट्रेशन से पहले इन बातों को जान लें
आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को पात्रता मानदंड ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि वेबसाइट और बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में दिए गए नियमों के अलावा कोई अतिरिक्त शर्त लागू नहीं होगी. एडमिशन से जुड़ी जानकारी, पात्रता, चयन प्रक्रिया और जरूरी निर्देशों के लिए बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन https://admission.uod.ac.in पर जाकर पढ़ सकते है. आवेदन शुल्क (नॉन-रिफंडेबल): प्रवेश पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार रजिस्ट्रेशन-कम-अलॉटमेंट फीस UR/OBC-NCL/EWS के लिए 1500 रुपए और SC/ST/PwBD के लिए 1000 रुपए निर्धारित की गई है. यह शुल्क नॉन-रिफंडेबल है और आवेदन प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाएगी जब फीस जमा हो जाएगी. उम्मीदवारों को अपने लॉग इन आईडी और पासवर्ड को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है. एक बार जनरेट होने के बाद इन क्रेडेंशियल्स में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा. किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए इन्हें गोपनीय रखना जरूरी है. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि सभी अलॉटमेंट और एडमिशन राउंड निर्धारित समय-सीमा के अनुसार ही होंगे.
Pursue excellence in legal education! Applications are invited for B.A. LL.B. (Hons.) and B.B.A. LL.B. (Hons.) programmes at the Faculty of Law, University of Delhi.— University of Delhi (@UnivofDelhi) April 30, 2026
Registration closes May 18, 2026 at 11:59 PM.
Bulletin of Information available at: https://t.co/V7Iy6WvHm1…
कैसे करें आवेदन
- आधिकारिक वेबसाइट https://law.uod.ac.in पर जाएं
- New Registration पर क्लिक करें
- जरूरी विवरण भरकर लॉगिन बनाएं
- CLAT स्कोर और अन्य जानकारी भरें
- फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट करें
छात्रों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करते समय सभी जानकारी सही और प्रमाणिक भरें, क्योंकि गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है. साथ ही, दस्तावेज अपलोड करते समय निर्धारित फॉर्मेट और साइज का विशेष ध्यान रखें. अंतिम समय में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक की वजह से तकनीकी समस्या आ सकती है, इसलिए आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन पूरा करें.
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