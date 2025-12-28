ETV Bharat / state

DU हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने MA परीक्षा की तारीखें बदलीं; 7 जनवरी को एक साथ होंगे तीन पेपर

विश्वविद्यालय का कहना है कि यह संशोधन प्रशासनिक कारणों से किया गया है, ताकि परीक्षा संचालन सुचारु रूप से किया जा सके.

DU हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने MA परीक्षा की तारीखें बदलीं (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 28, 2025 at 1:53 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के इतिहास विभाग ने एमए (इतिहास) प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की दिसंबर-जनवरी 2025-26 परीक्षाओं की डेटशीट में आंशिक संशोधन किया है. यह संशोधन सीबीसीएस और नई शिक्षा नीति के तहत संचालित पाठ्यक्रमों पर लागू होगा.

विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार, पहले 5 जनवरी 2026 को प्रस्तावित कुछ परीक्षाओं को अब 7 जनवरी 2026 को स्थानांतरित कर दिया गया है. यह बदलाव नियमित छात्रों (नॉर्थ और साउथ कैंपस), नॉन-कॉलेजिएट वुमन एजुकेशन बोर्ड (NCWEB) तथा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) के छात्रों के लिए किया गया है. विश्वविद्यालय का कहना है कि यह संशोधन प्रशासनिक कारणों से किया गया है ताकि परीक्षा संचालन सुचारु रूप से किया जा सके.

सर्कुलर में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 7 जनवरी 2026 को इतिहास विभाग के तीन महत्वपूर्ण पेपर आयोजित किए जाएंगे. इनमें एमए इतिहास का पेपर “Revolutions and Revolutionary Thought in the West” सुबह 9:30 बजे से होगा. इसी समय, सुबह 9:30 बजे से ही रिपीटर छात्रों के लिए “Social History of Britain, 1815–1914 (For Repeaters)” परीक्षा भी होगी. इसके अलावा, तीसरा पेपर “Aspects of Book History in India” दोपहर 2 बजे से शुरू होगा.

DU इतिहास विभाग की एमए परीक्षा तिथियों में संशोधन (ETV Bharat)

बता दें कि इतिहास विभाग के छात्रों के लिए यह दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि एक ही दिन में तीन परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं. छात्रों को सलाह दी गई है कि वह संशोधित डेटशीट को ध्यान से देखें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी और परीक्षा केंद्र से जुड़ी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें. विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा समय और अन्य दिशा-निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

