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छात्रों को राहत: डीयू की नई फीस रिफंड नीति जारी, अंतिम तिथि तक दाखिला वापस लेने पर मिलेगा 100% शुल्क

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहतभरी खबर है. विश्वविद्यालय ने फीस रिफंड (शुल्क वापसी) नीति जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि निर्धारित अंतिम प्रवेश तिथि तक दाखिला वापस लेने वाले छात्रों को प्रोसेसिंग शुल्क काटकर शेष 100 प्रतिशत फीस लौटा दी जाएगी. यह नीति डीयू के सभी कॉलेजों, विभागों, केंद्रों, नॉन-कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड (एनसीवेब) और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) पर समान रूप से लागू होगी. विश्वविद्यालय का कहना है कि नई व्यवस्था से प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक विकल्प चुनने की स्थिति में आर्थिक राहत मिलेगी.

वर्तमान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है, जबकि स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है. ऐसे में विश्वविद्यालय ने छात्रों और अभिभावकों की सुविधा के लिए फीस वापसी से जुड़े नियमों को पहले ही सार्वजनिक कर दिया है. नई नीति का उद्देश्य प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना और छात्रों को आर्थिक रूप से सुरक्षित विकल्प उपलब्ध कराना है.

अंतिम प्रवेश तिथि तक मिलेगा पूरा रिफंड

विश्वविद्यालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अगर कोई छात्र निर्धारित अंतिम प्रवेश तिथि तक अपना दाखिला रद्द कराता है तो उसे प्रोसेसिंग शुल्क काटकर शेष 100 प्रतिशत फीस वापस कर दी जाएगी. हर वर्ष बड़ी संख्या में छात्र एक से अधिक विश्वविद्यालयों और संस्थानों में आवेदन करते हैं. कई बार बेहतर विकल्प मिलने पर उन्हें प्रवेश रद्द करना पड़ता है. ऐसे छात्रों के लिए यह प्रावधान राहत भरा माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें जमा की गई अधिकांश राशि वापस मिल सकेगी.

30 दिनों के भीतर प्रवेश रद्द करने पर आधी फीस वापसी

नई नीति के तहत अंतिम प्रवेश तिथि के बाद भी छात्रों को फीस वापसी का अवसर दिया गया है. अगर कोई छात्र अंतिम तिथि के बाद 30 दिनों के भीतर अपना दाखिला निरस्त कराता है तो उसे कुल शुल्क का 50 प्रतिशत हिस्सा वापस किया जाएगा. हालांकि इसके लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा. विश्वविद्यालय का कहना है कि कई बार व्यक्तिगत, पारिवारिक या शैक्षणिक कारणों से छात्रों को प्रवेश छोड़ना पड़ता है, यह व्यवस्था उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई है. डीयू ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतिम प्रवेश तिथि के 30 दिन बाद अगर कोई छात्र अपना दाखिला छोड़ता है तो उसे किसी प्रकार की फीस वापसी नहीं मिलेगी. विश्वविद्यालय का कहना है कि एक निश्चित अवधि के बाद सीटें खाली रहने से शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर असर पड़ता है. इसलिए रिफंड की समयसीमा तय की गई है, जिससे संस्थानों की शैक्षणिक योजना प्रभावित न हो.