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DU ने परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई, अब 10 अप्रैल तक बिना लेट फीस भर सकेंगे फॉर्म

इससे पहले डेडलाइन 31 मार्च रखी गई थी, अब छात्र 10 अप्रैल तक बिना लेट फीस फॉर्म भर सकते हैं.

DU ने परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई
DU ने परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 1, 2026 at 9:25 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय ने मई-जून 2026 में होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर छात्रों को बड़ी राहत दी है. विश्वविद्यालय ने परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अप्रैल 2026 कर दी है. अब छात्र बिना किसी लेट फीस के इस नई समय सीमा तक अपना फॉर्म भर सकेंगे. यह फैसला उन हजारों छात्रों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो निर्धारित समय के अंदर आवेदन नहीं कर पाए थे.

10 अप्रैल तक बिना लेट फीस का अवसर
विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, नियमित कॉलेजों, नॉन कॉलेजिएट वूमेन एजुकेशन बोर्ड (एनसीवेब) और स्कूल का ओपन लर्निंग (एसओएल) के सभी छात्र अब 10 अप्रैल 2026 की रात 11:59 बजे तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं. इससे पहले यह अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई थी.

लेट फीस के साथ 30 अप्रैल तक मौका
जो छात्र 10 अप्रैल तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं, उनके लिए भी विश्वविद्यालय ने राहत का विकल्प रखा है. ऐसे छात्र 30 अप्रैल 2026 तक लेट फीस के साथ अपना परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं. इसके बाद किसी भी स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

समयसीमा आगे नहीं बढ़ेगी
डीयू की परीक्षा शाखा ने कहा कि इस बार बढ़ाई गई समयसीमा अंतिम है. इसके बाद किसी भी परिस्थिति में तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. ऐसे में छात्रों को सलाह दी गई है कि वह अंतिम समय का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपनी परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी कर लें.

तकनीकी दिक्कतों से बचने की सलाह
विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को यह भी सुझाव दिया है कि वे आखिरी दिनों की भीड़ और संभावित तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए समय रहते अपना फॉर्म भरें. हर साल अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण दिक्कतें सामने आती हैं, जिससे कई छात्रों को परेशानी होती है.

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