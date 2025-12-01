ETV Bharat / state

DU ने परीक्षा फार्म भरने की तारीख बढ़ाई ,जानिए कब तक भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म ?

DU ने सभी रेगुलर, NCWEB और SOL छात्रों को दी राहत,परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाई, अब 5 दिसंबर तक भरे जाएंगे फार्म

DU ने फार्म भरने की तारीख बढ़ाई
DU ने फार्म भरने की तारीख बढ़ाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 1, 2025 at 11:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने दिसंबर/जनवरी 2025-26 सेमेस्टर परीक्षा के लिए रेगुलर, NCWEB और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) के छात्रों के परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. छात्र अब बिना लेट फीस के 5 दिसंबर 2025 रात 11:59 बजे तक परीक्षा फार्म भर सकेंगे. वहीं, लेट फीस के साथ फार्म भरने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025 रात 11:59 बजे तक कर दी गई है.

अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट कोर्सेज के लिए लागू : यह विस्तार उन सभी छात्रों के लिए जारी किया गया है जो अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) कोर्सेज के सेमेस्टर I, III, V, VII और IX में पढ़ रहे हैं. इससे पहले DU ने 6 अगस्त 2025 को परीक्षा फार्म भरने को लेकर निर्देश जारी किए थे, लेकिन छात्रों की सुविधा और बढ़ती मांग को देखते हुए विश्वविद्यालय ने तिथि को बढ़ाया है.


सिर्फ फार्म भरने की तिथि में बदलाव: कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रो जीएस टुटेजा ने कहा कि सिर्फ फार्म भरने की तिथि में बदलाव किया गया है. बाकी सभी नियम और प्रक्रियाएं पूर्व अधिसूचना के अनुसार ही रहेंगी. विश्वविद्यालय ने सभी संबंधित कॉलेजों और विभागों को निर्देश दिया है कि वह छात्रों को इस जानकारी से अवगत कराएं, ताकि कोई भी छात्र परीक्षा फार्म भरने से वंचित न रह जाए.

निर्धारित समय सीमा में छात्रों से फार्म भरने की अपील: छात्रों से अपील की गई है कि वह निर्धारित समय सीमा के अंदर ही परीक्षा फार्म भरें, ताकि किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कत या लेट फीस की जरूरत ना पड़े. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय हर सेमेस्टर परीक्षा से पहले ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फार्म जमा कराने की प्रक्रिया करता है. इस बार भी छात्रों को पोर्टल पर लॉगिन कर आवश्यक विवरण भरने होंगे.

DU समय-समय पर छात्रों के लिए जारी कर रहा नोटिफिकेशन : प्रो. जीएस टुटेजा ने कहा कि परीक्षा फार्म भरना परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होता है. फार्म न भरने की स्थिति में छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे. इसी वजह से DU समय-समय पर छात्रों को नोटिफिकेशन जारी कर समय सीमा की सूचना दे रहा है. उन्होंने कहा कि छात्रों को सलाह दी है कि वह अंतिम समय का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपने परीक्षा फार्म भरकर प्रक्रिया को पूरा करें. इससे छात्रों और परीक्षा शाखा दोनों को सुविधा होती है.

ये भी पढ़ें :

दिल्ली विश्वविद्यालय में सुरक्षा और एंटी रैगिंग व्यवस्था मजबूत, छात्रों के लिए सख्त मानिटरिंग सिस्टम

पीएम मोदी डिग्री विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने DU से मांगा जवाब, अपील में देरी पर आपत्ति दाखिल करने का दिया निर्देश

TAGGED:

DELHI UNIVERSITY EXAM FORMS
EXTEND DEADLINE FOR FILLING OUT
CONTROLLER OF EXAMINATION GS TUTEJA
DU ने फार्म भरने की तारीख बढ़ाई
DELHI UNIVERSITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.