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DU ECA Admission 2026: 16 जुलाई से शुरू होंगे ECA ट्रायल, विश्वविद्यालय ने जारी किए ट्रायल सेंटर और संभावित तारीखें

DU ECA Admission 2026: फिजिकल ट्रायल की संभावित तारीखों और ट्रायल सेंटर की सूची जारी कर दी गयी है.

DU ECA Admission 2026:
DU ECA Admission 2026: 16 जुलाई से शुरू होंगे ईसीए ट्रायल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 12, 2026 at 10:57 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने स्नातक (UG) दाखिला सत्र 2026-27 के तहत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज (ECA) कोटे में प्रवेश के लिए होने वाले फिजिकल ट्रायल की संभावित तारीखों और ट्रायल सेंटर की सूची जारी कर दी है. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, अधिकांश श्रेणियों के ट्रायल 16 जुलाई से शुरू होंगे, जबकि कुछ श्रेणियों के ट्रायल 20 और 21 जुलाई से शुरू होंगे. विस्तृत व्यक्तिगत ट्रायल शेड्यूल 14 जुलाई तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. किसी भी अभ्यर्थी को अलग से सूचना नहीं भेजी जाएगी.

इसके आधार पर प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ट्रायल की तिथि और समय निर्धारित किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखते रहें और निर्धारित समय के अनुसार ही ट्रायल में शामिल हों. डीयू ने अन्य राज्यों से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष एडवाइजरी भी जारी की है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि उम्मीदवार अपनी संबंधित ईसीए श्रेणी की घोषित ट्रायल अवधि के अंदर किसी भी दिन के लिए यात्रा टिकट पहले से बुक करा लें. यदि बाद में जारी व्यक्तिगत ट्रायल तिथि उनकी यात्रा योजना से मेल नहीं खाती है, तो वह eca@admission.du.ac.in पर ईमेल भेजकर ट्रायल की नई तिथि का अनुरोध कर सकते हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि ट्रायल अवधि के अंदर संभव होने पर ऐसे अनुरोधों पर विचार किया जाएगा.

16 जुलाई से शुरू होंगे अधिकांश ट्रायल

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार भारतीय शास्त्रीय, लोक एवं वेस्टर्न डांस, कोरियोग्राफी, हिंदी एवं अंग्रेजी वाद-विवाद, भारतीय एवं वेस्टर्न वोकल म्यूजिक तथा थिएटर के ट्रायल 16 जुलाई से शुरू होंगे. रविवार को छोड़कर यह ट्रायल लगभग एक सप्ताह तक चलने की संभावना है. डांस ट्रायल भारती कॉलेज, डिबेट रामजस कॉलेज, वोकल म्यूजिक माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन और थिएटर के ट्रायल मिरांडा हाउस में आयोजित किए जाएंगे.

20 और 21 जुलाई से अन्य श्रेणियों की परीक्षा

फाइन आर्ट्स (स्केचिंग, पेंटिंग और स्कल्प्चर) के ट्रायल 20 जुलाई से आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज में शुरू होंगे. क्विज श्रेणी की परीक्षा 20 जुलाई को जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज (ईवनिंग) में आयोजित होगी. वहीं क्रिएटिव राइटिंग (हिंदी एवं अंग्रेजी) का टेस्ट 21 जुलाई को हंसराज कॉलेज में होगा. डिजिटल मीडिया (फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग और एनीमेशन), भारतीय एवं पाश्चात्य वाद्य संगीत तथा डिविनिटी श्रेणी के ट्रायल भी 21 जुलाई से शुरू होंगे.

योग, एनसीसी और एनएसएस के लिए अलग व्यवस्था

योग श्रेणी के ट्रायल 17 जुलाई से पी.जी.डी.ए.वी. (ईवनिंग) कॉलेज में लगभग दो दिनों तक आयोजित किए जाएंगे. विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि एनसीसी और एनएसएस श्रेणियों में फिजिकल ट्रायल आयोजित नहीं किए जाएंगे. इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों के अंक 25 या 26 जुलाई के आसपास विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे. इसके बाद 2-3 दिनों के लिए शिकायत (ग्रिवेंस) विंडो भी खोली जाएगी, जहां अभ्यर्थी किसी भी आपत्ति को दर्ज करा सकें.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी निर्देश

डीयू ने सभी अभ्यर्थियों से कहा है कि वह ट्रायल से संबंधित किसी भी अपडेट के लिए केवल विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना पर भरोसा करें. व्यक्तिगत सूचना या कॉल नहीं की जाएगी. उम्मीदवारों को निर्धारित समय पर संबंधित ट्रायल सेंटर पर पहुंचना होगा. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि समय से यात्रा और आवास की योजना बनाकर छात्र किसी भी असुविधा से बच सकते हैं.

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