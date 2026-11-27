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DU में दो कार्यकारी और अकादमिक परिषद के चुनाव की तैयारी, दिसंबर में मतदाता सूची और जनवरी में नामांकन

दिल्ली विश्वविद्यालय ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में कार्यकारी परिषद (EC) और अकादमिक परिषद (AC) के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया 17 दिसंबर से शुरू होगी. विश्वविद्यालय प्रशासन ने दोनों परिषदों के चुनाव के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है. इसके तहत 17 दिसंबर 2026 को मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. इसके बाद नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होगी. चुनाव की जरूरत पड़ने पर 4 फरवरी 2027 को मतदान कराया जाएगा. दोनों परिषदों के सदस्यों का कार्यकाल दो साल का निर्धारित किया गया है.

17 दिसंबर को प्रकाशित होगी मतदाता सूची

दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत 17 दिसंबर से होगी. इस दिन कार्यकारी परिषद और अकादमिक परिषद के लिए अलग-अलग मतदाता सूचियां प्रकाशित की जाएंगी. मतदाता सूची में नाम या अन्य जानकारी में किसी तरह की गलती होने पर सुधार कराने के लिए 23 दिसंबर 2026 तक का समय दिया गया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं लोगों को मतदान का अधिकार मिलेगा, जिनके नाम संबंधित मतदाता सूची में दर्ज होंगे.