DU में दो कार्यकारी और अकादमिक परिषद के चुनाव की तैयारी, दिसंबर में मतदाता सूची और जनवरी में नामांकन
DU प्रशासन ने कार्यकारी परिषद (EC) और अकादमिक परिषद (AC) के चुनाव की प्रक्रिया 17 दिसंबर से शुरू होगी.
Published : November 27, 2026 at 10:51 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में कार्यकारी परिषद (EC) और अकादमिक परिषद (AC) के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया 17 दिसंबर से शुरू होगी. विश्वविद्यालय प्रशासन ने दोनों परिषदों के चुनाव के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है. इसके तहत 17 दिसंबर 2026 को मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. इसके बाद नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होगी. चुनाव की जरूरत पड़ने पर 4 फरवरी 2027 को मतदान कराया जाएगा. दोनों परिषदों के सदस्यों का कार्यकाल दो साल का निर्धारित किया गया है.
17 दिसंबर को प्रकाशित होगी मतदाता सूची
दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत 17 दिसंबर से होगी. इस दिन कार्यकारी परिषद और अकादमिक परिषद के लिए अलग-अलग मतदाता सूचियां प्रकाशित की जाएंगी. मतदाता सूची में नाम या अन्य जानकारी में किसी तरह की गलती होने पर सुधार कराने के लिए 23 दिसंबर 2026 तक का समय दिया गया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं लोगों को मतदान का अधिकार मिलेगा, जिनके नाम संबंधित मतदाता सूची में दर्ज होंगे.
4 जनवरी तक दाखिल कर सकेंगे नामांकन
चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को नामांकन पत्र जमा करने के लिए 4 जनवरी 2027 तक का समय मिलेगा. इस दिन शाम 4 बजे तक नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे. इसी दिन शाम 4:30 बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. इसके बाद यदि किसी उम्मीदवार को नामांकन पत्रों की जांच से जुड़े फैसले पर आपत्ति है तो वह 5 जनवरी को शाम 4 बजे तक कुलपति के पास अपील कर सकता है.नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को चुनाव से अपना नाम वापस लेने का अवसर भी दिया जाएगा. इसके लिए 8 जनवरी 2027 को शाम 4 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे. इसके बाद 11 जनवरी 2027 को शाम 5 बजे तक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी.
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4 फरवरी को मतदान की तारीख निर्धारित
दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने चुनाव के लिए 4 फरवरी 2027 की तारीख निर्धारित की है. हालांकि, नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि मतदान की जरूरत पड़ने पर ही इस दिन चुनाव कराया जाएगा.
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वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे नामांकन फॉर्म
विश्वविद्यालय प्रशासन ने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए नामांकन और नाम वापसी के फॉर्म अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.du.ac.in है. उम्मीदवार चाहें तो विश्वविद्यालय के न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की दूसरी मंजिल पर स्थित अकादमिक ब्रांच-I के कमरा नंबर 218 से भी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक फॉर्म ले सकते हैं.
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