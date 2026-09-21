‘सिर्फ आश्वासन से नहीं मानेंगे’, मुआवजे की मांग पर डूसू उपाध्यक्ष दीपांशु का ऐलान- मांग पूरी होने तक जारी रहेगा सत्याग्रह
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष दीपांशु शौकीन ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है.
Published : September 21, 2026 at 4:16 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में हुई घटना के बाद प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष दीपांशु शौकीन ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है. दीपांशु ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुआवजे की मांग पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है और उनकी ओर से दिए गए पत्र के बाद वित्त अधिकारियों को भी एडवाइजरी भेजी गई है. उन्होंने कहा कि सिर्फ आश्वासन मिलने से सत्याग्रह खत्म नहीं होगा. जब तक मांग को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जाता और प्रभावित छात्रों के परिवारों को मुआवजा नहीं मिलता, तब तक वह छात्रों की आवाज उठाते रहेंगे.
आश्वासन मिला है, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा
दीपांशु ने कहा कि प्रशासन की ओर से सकारात्मक संकेत मिलने के बावजूद वह अपना सत्याग्रह खत्म नहीं करेंगे. उन्होंने बताया कि छात्रों के मुद्दे पर केवल बातचीत और आश्वासन पर्याप्त नहीं है. जब तक मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता और प्रभावित परिवारों को मुआवजा नहीं मिलता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर धरने पर बैठेंगे. उन्होंने कहा कि उद्देश्य केवल प्रशासन का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचना नहीं है, बल्कि प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों को ठोस मदद दिलाना है. उन्होंने कहा कि धरने पर बैठने से पीछे नहीं हटेंगे. जब तक मांग पूरी तरीके से मान नहीं ली जाती, मैं धरने पर जरूर बैठूंगा.
छात्रों के साथ खड़े होने वालों का देंगे साथ
दीपांशु ने कहा कि कहा छात्रों से जुड़े मुद्दों पर जो भी उनके साथ खड़ा होगा, वह उसका साथ देंगे. उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की आवाज को मजबूती से उठाना है.दीपांशु ने कहा कि ऐसा नहीं है कि किसी एक राजनीतिक दल के साथ ही खड़े होंगे. सबसे जरूरी छात्रों के मुद्दे हैं, जो भी संगठन या राजनीतिक दल छात्रों के संघर्ष में उनके साथ आएगा और उनकी मांगों को उठाएगा, उसके साथ खड़े होने को तैयार हैं. उन्होंने कहा, 'जो हमारे साथ आकर हमारे संघर्ष में हमारा साथ देगा, मैं उनके साथ हूं.'
सत्याग्रह के जरिए मांगों पर दबाव बनाए रखने की तैयारी
दीपांशु ने कहा कि सत्याग्रह इसलिए शुरू किया है, जिससे प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों की मांग विश्वविद्यालय प्रशासन तक मजबूती से पहुंचे. उन्होंने कहा कि इस मामले में केवल बयान जारी करने या प्रशासन से मुलाकात करने से बात खत्म नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जब तक मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता, तब तक इसी तरह सत्याग्रह करते रहेंगे. अगर प्रशासन की ओर से जल्द कार्रवाई होती है तो यह प्रभावित परिवारों के लिए राहत की दिशा में कदम होगा, लेकिन जब तक फैसला लागू नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
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