DU में मनाया गया पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग का 80वां स्थापना दिवस, शामिल हुए राज्यपाल वीके सिंह
समारोह में मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां उन्होंने लाइब्रेरी के महत्व पर जोर दिया. पढ़ें पूरी खबर..
Published : April 21, 2026 at 6:42 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग के 80वें स्थापना दिवस समारोह में शिक्षा और ज्ञान की अहमियत पर जोर दिया गया. समारोह में मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह ने विश्वविद्यालयों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि देश के श्रेष्ठ और नेतृत्वकर्ता लोग विश्वविद्यालयों से ही निकलते हैं. उन्होंने पुस्तकालयों को ज्ञान का केंद्र बताते हुए उनके सशक्तिकरण की जरूरत पर बल दिया.
पुस्तकालय ज्ञान का अनूठा स्रोत: मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए वीके सिंह ने कहा कि लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है, जहां वह ज्ञान मिलता है जो कहीं और नहीं मिल सकता. यूरोप में सार्वजनिक पुस्तकालयों को विशेष महत्व दिया जाता है, जबकि भारत में समय के साथ उनका उपयोग और देखरेख कम होती गई है. उन्होंने इस स्थिति में सुधार की जरूरत को जताते हुए कहा कि सार्वजनिक पुस्तकालयों को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे, जिससे समाज के हर वर्ग तक ज्ञान की पहुंच सुनिश्चित हो सके.
बदलते दौर में लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान की भूमिका: उन्होंने कहा कि आज नेटवर्क और डिजिटल युग में लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान का महत्व और भी बढ़ गया है. पहले किसी भी संस्थान का आकलन उसकी लाइब्रेरी से किया जाता था और आज भी यह महत्व पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि नए रूप में सामने आया है. किसी भी देश की प्रगति का आधार शिक्षा होती है और शिक्षा की मजबूती ही राष्ट्र को आगे ले जाती है.
लेकिन पुस्तकों की जरूरत कायम: वहीं समारोह की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि तकनीक के कारण लाइब्रेरी का स्वरूप जरूर बदल रहा है, लेकिन पुस्तकों की आवश्यकता कभी खत्म नहीं होगी. पढ़ने की आदत को बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही व्यक्ति और समाज दोनों के विकास की नींव है.
नालंदा की परंपरा और ज्ञान की ताकत: उन्होंने प्राचीन भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा का उल्लेख करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय अपने विशाल पुस्तकालय के कारण विश्वभर में प्रसिद्ध था और दूर-दूर से विद्यार्थी यहां अध्ययन करने आते थे. इतिहास में आक्रमणकारियों द्वारा पुस्तकालयों को जलाया जाना इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान की शक्ति कितनी प्रभावशाली होती है.
पुस्तकालयों के विकास में ऐतिहासिक योगदान: उन्होंने आगे कहा कि भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना को बढ़ावा देने का श्रेय सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय को जाता है. उन्होंने विलियम एलनसन बोर्डेन को आमंत्रित कर पुस्तकालयों के विकास की मजबूत नींव रखी. इसी योगदान के चलते बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की केंद्रीय लाइब्रेरी का नाम 'सयाजीराव गायकवाड़ लाइब्रेरी' रखा गया.
विभाग की उपलब्धियां और नई पहल: कार्यक्रम की शुरुआत विभागाध्यक्ष प्रो. केपी सिंह के स्वागत भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने विभाग की उपलब्धियों और विकास यात्रा की जानकारी दी. इस अवसर पर 'प्राइड एलुमनाई अवार्ड-2026' की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से पूर्व छात्रों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित किया जाएगा. साथ ही प्रो. केपी सिंह द्वारा लिखित पुस्तक 'लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया' का विमोचन भी किया गया.
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