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DU में मनाया गया पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग का 80वां स्थापना दिवस, शामिल हुए राज्यपाल वीके सिंह

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग के 80वें स्थापना दिवस समारोह में शिक्षा और ज्ञान की अहमियत पर जोर दिया गया. समारोह में मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह ने विश्वविद्यालयों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि देश के श्रेष्ठ और नेतृत्वकर्ता लोग विश्वविद्यालयों से ही निकलते हैं. उन्होंने पुस्तकालयों को ज्ञान का केंद्र बताते हुए उनके सशक्तिकरण की जरूरत पर बल दिया.

पुस्तकालय ज्ञान का अनूठा स्रोत: मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए वीके सिंह ने कहा कि लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है, जहां वह ज्ञान मिलता है जो कहीं और नहीं मिल सकता. यूरोप में सार्वजनिक पुस्तकालयों को विशेष महत्व दिया जाता है, जबकि भारत में समय के साथ उनका उपयोग और देखरेख कम होती गई है. उन्होंने इस स्थिति में सुधार की जरूरत को जताते हुए कहा कि सार्वजनिक पुस्तकालयों को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे, जिससे समाज के हर वर्ग तक ज्ञान की पहुंच सुनिश्चित हो सके.

बदलते दौर में लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान की भूमिका: उन्होंने कहा कि आज नेटवर्क और डिजिटल युग में लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान का महत्व और भी बढ़ गया है. पहले किसी भी संस्थान का आकलन उसकी लाइब्रेरी से किया जाता था और आज भी यह महत्व पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि नए रूप में सामने आया है. किसी भी देश की प्रगति का आधार शिक्षा होती है और शिक्षा की मजबूती ही राष्ट्र को आगे ले जाती है.

लेकिन पुस्तकों की जरूरत कायम: वहीं समारोह की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि तकनीक के कारण लाइब्रेरी का स्वरूप जरूर बदल रहा है, लेकिन पुस्तकों की आवश्यकता कभी खत्म नहीं होगी. पढ़ने की आदत को बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही व्यक्ति और समाज दोनों के विकास की नींव है.