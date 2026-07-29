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डीयू बीटेक स्पॉट एडमिशन राउंड-1 शुरू, 1 अगस्त तक आवेदन का मौका; 113 सीटों पर होगा दाखिला

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वह निर्धारित समय-सारिणी का पालन करें और प्रवेश पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें.

डीयू बीटेक स्पॉट एडमिशन राउंड-1 शुरू
डीयू बीटेक स्पॉट एडमिशन राउंड-1 शुरू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 29, 2026 at 9:57 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के बीटेक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए स्पॉट एडमिशन राउंड-1 का कार्यक्रम जारी कर दिया है. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से बुधवार को जारी सूचना के अनुसार, इच्छुक अभ्यर्थी 30 जुलाई से 1 अगस्त, 2026 शाम 4:59 बजे तक स्पॉट एडमिशन के लिए आवेदन कर सकेंगे. इसके साथ ही सीडब्ल्यू (Children/Widows of Armed Forces Personnel) श्रेणी के पहले राउंड की घोषणा भी 30 जुलाई को की जाएगी. इस राउंड में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE), इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (EE) की कुल 113 रिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा.

30 जुलाई से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया: स्पॉट एडमिशन राउंड-1 के लिए आवेदन 30 जुलाई से शुरू होंगे और 1 अगस्त शाम 4:59 बजे तक किए जा सकेंगे. इसी समय में सीडब्ल्यू श्रेणी के पहले राउंड में सीट पाने वाले उम्मीदवारों को अपनी आवंटित सीट स्वीकार करनी होगी. इसके बाद फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी 3 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन करेगी. उम्मीदवारों को 4 अगस्त शाम 4:59 बजे तक प्रवेश शुल्क जमा करना होगा.

3 अगस्त को जारी होगी स्पॉट एडमिशन की सीटें: स्पॉट एडमिशन राउंड-1 का सीट आवंटन 3 अगस्त को घोषित किया जाएगा. जिन उम्मीदवारों को सीट मिलेगी, उन्हें 3 अगस्त से 5 अगस्त शाम 4:59 बजे तक अपनी सीट स्वीकार करनी होगी. इसके बाद फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी 6 अगस्त तक दस्तावेजों का सत्यापन करेगी. चयनित अभ्यर्थियों को 7 अगस्त शाम 4:59 बजे तक ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा करना होगा. इसके साथ ही स्पॉट एडमिशन राउंड-1 की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार 29 जुलाई, 2026 तक तीनों बीटेक पाठ्यक्रमों में कुल 113 सीटें खाली हैं-

बीटेक (कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग) में कुल 29 सीटें खाली हैं. इनमें सामान्य वर्ग की 18, ओबीसी की 3, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 2, PwBD की 4 और कश्मीरी प्रवासी श्रेणी की 1 सीट है.

बीटेक (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग) में 31 सीटें खाली हैं. इनमें सामान्य वर्ग की 14, ओबीसी की 2, एससी की 3, एसटी की 3, PwBD की 6, कश्मीरी प्रवासी की 1, अनाथ (पुरुष) की 1 और अनाथ (महिला) की 1 सीट है.

बीटेक (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) में सबसे अधिक 53 सीटें खाली हैं. इनमें सामान्य वर्ग की 34, ओबीसी की 5, एससी की 7, एसटी की 7, PwBD की 6, कश्मीरी प्रवासी की 1, एसजीसी की 1, अनाथ (पुरुष) की 1 और अनाथ (महिला) की 1 सीट हैं.

सीटों की संख्या में हो सकता है बदलाव: विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि रिक्त सीटों की संख्या रिकंसिलिएशन, अपग्रेड, शिकायतों के निस्तारण और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण बदल सकती है. ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वह निर्धारित समय-सारिणी का पालन करें और प्रवेश पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें.

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