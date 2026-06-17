DU बीटेक दाखिले का शेड्यूल जारी, 24 जून से शुरू होगा पहला सीट आवंटन राउंड
डीयू ने सभी अभ्यर्थियों से समय-समय पर अपने डैशबोर्ड और विश्वविद्यालय की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखने की अपील की है.
Published : June 17, 2026 at 9:56 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने बीटेक कार्यक्रमों में दाखिले के लिए सीट आवंटन और प्रवेश प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है. इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 18 जून कर दी है. अब इच्छुक छात्र 18 जून शाम 4:59 बजे तक आवेदन कर सकेंगे. पहले सीट आवंटन राउंड की शुरुआत 24 जून से होगी.
जेईई मेन्स रैंक के आधार पर मिलेगा प्रवेश
डीयू के बीटेक कार्यक्रमों में दाखिला राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा जारी जेईई मेन्स (JEE Main) की ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट के आधार पर किया जाएगा. विश्वविद्यालय ने छात्रों को सलाह दी है कि वे दाखिले से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी, नियम और नीतियों के लिए बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन का अध्ययन करें.
तीन बीटेक कोर्स में होंगे दाखिले
विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बीटेक (कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग), बीटेक (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग) और बीटेक (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) कार्यक्रमों में प्रवेश दिए जाएंगे. तीनों पाठ्यक्रमों में 120-120 सीटें उपलब्ध हैं.
आवेदन सुधार का भी मिलेगा मौका
पहले से पंजीकरण कर चुके छात्रों को आवेदन फॉर्म में सुधार का अवसर भी दिया जाएगा. इसके लिए करेक्शन विंडो 19 जून सुबह 10 बजे से 20 जून शाम 4:59 बजे तक खुली रहेगी. छात्र इस दौरान अपनी जानकारी में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे.
24 जून को जारी होगा पहला सीट आवंटन
बीटेक दाखिले के पहले राउंड में 24 जून को छात्रों के डैशबोर्ड पर सीट आवंटन की जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी. आवंटित सीट को स्वीकार करने के लिए छात्रों को 24 जून से 29 जून तक का समय मिलेगा. इसके बाद फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा आवेदनों और दस्तावेजों का सत्यापन कर 30 जून को दाखिले को मंजूरी दी जाएगी. चयनित छात्र 1 जुलाई शाम 4:59 बजे तक प्रवेश शुल्क जमा कर सकेंगे.
3 जुलाई से शुरू होगा दूसरा राउंड
पहले राउंड के बाद दूसरा सीट आवंटन राउंड 3 जुलाई से शुरू होगा. इस राउंड में सीट पाने वाले छात्र 3 जुलाई से 8 जुलाई शाम 4:59 बजे तक अपनी सीट स्वीकार कर सकेंगे. वहीं, प्रवेश शुल्क 10 जुलाई शाम 4:59 बजे तक जमा कर सकेंगे. डीयू ने सभी अभ्यर्थियों से समय-समय पर अपने डैशबोर्ड और विश्वविद्यालय की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखने की अपील की है, जिससे दाखिले से जुड़ी किसी भी जरूरी जानकारी मिलती रहे.
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