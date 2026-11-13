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दुर्लभ बीमारी से जूझ रही 9 माह की बच्ची के इलाज के लिए DU ने मंजूर की 17 करोड़ रुपये की सहायता

दिल्ली विश्वविद्यालय ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दुर्लभ बीमारी से जूझ रही महज नौ महीने की बच्ची के इलाज के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने मानवीय पहल करते हुए 17 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) के एक शिक्षक की बेटी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) टाइप-II नामक गंभीर दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है. बच्ची के उपचार के लिए बड़ी धनराशि की जरूरत थी. ऐसे में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष समिति गठित की. समिति ने बच्ची के उपचार को प्राथमिकता देते हुए 17 करोड़ रुपये की सहायता देने की अनुशंसा की. विश्वविद्यालय के इस फैसले से बच्ची के इलाज का रास्ता खुल गया है.

इलाज के लिए जुटाए गए थे 3.11 करोड़ रुपये