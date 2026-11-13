दुर्लभ बीमारी से जूझ रही 9 माह की बच्ची के इलाज के लिए DU ने मंजूर की 17 करोड़ रुपये की सहायता
स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग निदेशक प्रो. पायल मागो ने बच्ची के उपचार के लिए पहल की थी. क्राउड फंडिंग और सरकारी सहायता से राशि जुटाई.
Published : November 13, 2026 at 7:42 PM IST
नई दिल्ली: दुर्लभ बीमारी से जूझ रही महज नौ महीने की बच्ची के इलाज के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने मानवीय पहल करते हुए 17 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) के एक शिक्षक की बेटी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) टाइप-II नामक गंभीर दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है. बच्ची के उपचार के लिए बड़ी धनराशि की जरूरत थी. ऐसे में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष समिति गठित की. समिति ने बच्ची के उपचार को प्राथमिकता देते हुए 17 करोड़ रुपये की सहायता देने की अनुशंसा की. विश्वविद्यालय के इस फैसले से बच्ची के इलाज का रास्ता खुल गया है.
इलाज के लिए जुटाए गए थे 3.11 करोड़ रुपये
बच्ची के उपचार के लिए सबसे पहले स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की निदेशक प्रो. पायल मागो ने पहल की. उन्होंने इस प्रस्ताव को एसओएल की गवर्निंग बॉडी (जीबी) के सामने रखा, जहां इसे मंजूरी मिली. इसके बाद एसओएल शैक्षिक संघ के पदाधिकारियों प्रवीण रेड्डी, रवि कुमार, सुमित कुमार, राहुल देव और नुपुर गोसाईं ने क्राउड फंडिंग और सरकारी सहायता के जरिए धन जुटाने के प्रयास शुरू किए. इन प्रयासों के तहत कुल 3.11 करोड़ रुपये एकत्र किए गए. इसमें टाटा ट्रस्ट, मुख्यमंत्री राहत कोष, इम्पैक्ट गुरु, मिलाप, कीटो, गोफंडमी, टीचर रिलीफ फंड और एसओएल के गैर-शैक्षणिक संघ का योगदान रहा. हालांकि, उपचार के लिए कुल राशि की तुलना में यह रकम पर्याप्त नहीं थी.
कुलपति ने गठित की विशेष समिति
क्राउड फंडिंग के जरिए प्रयासों के बावजूद जब बच्ची के इलाज के लिए जरूरी पूरी धनराशि का इंतजाम नहीं हो पाया तो प्रो. पायल मागो ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह से मदद मांगी. कुलपति ने मामले की गंभीरता को समझते हुए विशेष समिति गठित की और इस संबंध में बैठक बुलाई. समिति की बैठक में उपचार से जुड़े विभिन्न तकनीकी और अन्य पहलुओं पर चर्चा की गई. इसके बाद बच्ची के जीवन और समय पर उपचार की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 17 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी देने की अनुशंसा की गई.
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समय पर मदद मिलना था बेहद जरूरी
प्रो. पायल मागो के अनुसार, बच्ची के उपचार के लिए समय पर आर्थिक सहायता मिलना बेहद जरूरी था. अगर निर्धारित समय में जरूरी धनराशि का इंतजाम नहीं हो पाता तो बच्ची का जीवन खतरे में पड़ सकता था. उन्होंने इस निर्णय को साकार करने में कुलपति प्रो. योगेश सिंह के साथ कुलसचिव डॉ. विकास गुप्ता, साउथ कैंपस की निदेशक प्रो. रजनी अब्बी और समिति के अन्य सदस्यों की भूमिका की सराहना की.
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