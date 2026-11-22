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DU में एग्जीक्यूटिव और एकेडमिक काउंसिल के चुनाव की तारीख तय, शिक्षकों को मिलेगा प्रतिनिधित्व का मौका

एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चुने जाएंगे दो सदस्य:

अधिसूचना के मुताबिक, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों और लाइब्रेरी स्टाफ के बीच से दो सदस्यों का चुनाव किया जाएगा. इसके लिए प्रोफेसरियल जूनियर और उससे ऊपर के पदों पर कार्यरत शिक्षक पात्र होंगे. विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी स्टाफ और कॉलेज लाइब्रेरियन भी निर्धारित प्रावधानों के तहत चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे. हालांकि, फैकल्टी के डीन, कॉलेजों के प्रिंसिपल और प्रॉक्टर को इस चुनाव के दायरे से अलग रखा गया है. चुनाव की प्रक्रिया विश्वविद्यालय के स्टैच्यूट के अपेंडिक्स 'H' और 'X' में निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी.



एकेडमिक काउंसिल में 26 शिक्षकों का होगा चुनाव:

एकेडमिक काउंसिल के लिए कुल 26 सदस्यों का चुनाव किया जाना है. इन सदस्यों का चयन विश्वविद्यालय के शिक्षकों और लाइब्रेरी स्टाफ में से किया जाएगा. इसके लिए भी प्रोफेसरियल जूनियर और उससे ऊपर के पदों पर कार्यरत शिक्षकों को पात्रता दी गई है. अधिसूचना में निर्धारित कुछ श्रेणियों के सदस्यों को इस चुनाव से अलग रखा गया है.एकेडमिक काउंसिल में प्रतिनिधित्व को लेकर भी विशेष प्रावधान किए गए हैं. अधिसूचना के अनुसार, इसमें कम से कम चार विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति, चार महिलाएं, मेडिकल साइंसेज फैकल्टी से एक शिक्षक और नॉन-मेडिकल फैकल्टी से एक शिक्षक का प्रतिनिधित्व किया जाना है.



मेडिकल और प्रोफेशनल कोर्स से जुड़े शिक्षकों को भी प्रतिनिधित्व:

एकेडमिक काउंसिल में मेडिकल साइंसेज फैकल्टी से एक शिक्षक को शामिल करने का प्रावधान है. इसमें आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली से जुड़े शिक्षक भी शामिल हैं. इसके अलावा, नॉन-मेडिकल फैकल्टी से ऐसे एक शिक्षक को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जो अन्य प्रोफेशनल कोर्सों में पढ़ाते हैं. इन प्रावधानों का उद्देश्य एकेडमिक काउंसिल में अलग-अलग शैक्षणिक क्षेत्रों और महिला शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है.



विश्वविद्यालय के फैसलों में अहम भूमिका निभाती हैं दोनों काउंसिल:

दिल्ली विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और अकादमिक ढांचे की जरूरी संस्थाएं हैं. एकेडमिक काउंसिल में पाठ्यक्रम, शैक्षणिक नीतियों और पढ़ाई से जुड़े विषयों पर विचार किया जाता है, जबकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और नीतिगत फैसलों में भूमिका निभाती है. ऐसे में इन दोनों निकायों के चुनाव विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए अहम माने जा रहे हैं.



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