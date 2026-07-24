DU के बाद अब JNU का कड़ा रुख: जंतर-मंतर के प्रदर्शनों से दूर रहें छात्र, भ्रामक पोस्ट करने पर होगी सख्त कार्रवाई
विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेने पर कानून के मुताबिक सीधी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
Published : July 24, 2026 at 3:46 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक सरगर्मी के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. जंतर-मंतर पर विभिन्न मुद्दों और पेपर लीक विवाद को लेकर हो रहे प्रदर्शनों के मद्देनजर दोनों केंद्रीय यूनिवर्सिटी ने अपने छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की है. यूनिवर्सिटी ने परिसरों के शैक्षणिक माहौल को बनाए रखने और छात्रों की व्यक्तिगत सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए उन्हें प्रदर्शन स्थल से दूर रहने की हिदायत दी है.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला
यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक बयानों में स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शनों और सभाओं को लेकर कड़े निर्देश और नियम तय किए गए हैं. इसी कानूनी ढांचे के तहत, जंतर-मंतर या उसके आसपास के इलाकों में अनधिकृत या प्रतिबंधित सभाओं में शामिल होना कानूनी पचड़े में फंस सकता है. प्रशासन ने याद दिलाया कि इस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर कानून के मुताबिक सीधी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिससे विद्यार्थियों का भविष्य और अकादमिक करियर खतरे में पड़ सकता है.
छात्रों के भविष्य और सुरक्षा पर जोर
दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से जारी शुरुआती नोटिस में कहा गया था कि छात्रों की सुरक्षा प्रशासन की पहली प्राथमिकता है. डीयू के वाइस चांसलर योगेश सिंह ने कहा कि प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा संबंधी गंभीर जोखिम पैदा हो सकते हैं, जिसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई, रिसर्च और आगामी पेशेवर अवसरों पर पड़ता है.
Advisory— Jawaharlal Nehru University (JNU) (@JNU_official_50) July 24, 2026
All stakeholders of JNU’s epistemic community are advised to act responsibly and prioritize their personal safety. In accordance with the Hon’ble Supreme Court of India’s directions on public demonstrations, you are requested to refrain from participating in or visiting…
जेएनयू ने भी की अपील
इसी क्रम में, अपनी मुखर छात्र राजनीति के लिए देश-दुनिया में पहचाने जाने वाले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने भी अपने शैक्षणिक समुदाय यानी छात्रों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों से अपील की है कि वे जंतर-मंतर पर चल रहे आयोजनों या भीड़भाड़ वाले प्रदर्शनों से पूरी तरह दूर रहें. JNU प्रशासन ने अपने संदेश में कहा कि सभी हितधारक जिम्मेदारी से पेश आएं और एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें.
सोशल मीडिया पर पैनी नजर
आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया की भूमिका पर चिंता जताते हुए दोनों यूनिवर्सिटी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं. प्रशासन का कहना है कि वर्तमान में माहौल को भड़काने और जनभावनाओं को उकसाने के लिए सोशल मीडिया पर भारी मात्रा में फर्जी, एडिट किए गए और भ्रामक वीडियो व संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं.
Dear students and faculty, your safety matters to us. Please note that any unlawful assemblies or demonstrations at Jantar Mantar, New Delhi, which are strictly regulated as per the directives of the Hon’ble Supreme Court of India, may invite legal action. Such activities can…— University of Delhi (@UnivofDelhi) July 23, 2026
अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी
यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी तरह की गैर-जिम्मेदाराना गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अगर कोई छात्र या अन्य सदस्य आपत्तिजनक, अफवाह फैलाने वाली या भड़काऊ सामग्री को शेयर या पोस्ट करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ लागू कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही विश्वविद्यालय के आचार संहिता के नियमों के अंतर्गत कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. यूनिवर्सिटी प्रशासनों ने एक बार फिर दोहराया है कि परिसरों में शांति, कानून का पालन और छात्रों का सुरक्षित शैक्षणिक भविष्य उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. अधिकारियों ने सभी विद्यार्थियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों में न आएं और अपनी पढ़ाई तथा करियर पर ध्यान केंद्रित करें.
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