DU-JNU छात्र संघ चुनाव: नामांकन से लेकर मतदान तक, जानिए क्याों है दोनों में जमीन-आसमान का अंतर!

DUSU और JNUSU चुनावों के बीच का अंतर नामांकन, प्रचार-प्रसार और मतदान की पूरी प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है.

DU vs JNU छात्र संघ चुनाव
DU vs JNU छात्र संघ चुनाव
नई दिल्ली: देश के दो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), न केवल अपनी अकादमिक पहचान के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनके छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया भी अपने आप में बेहद अनूठी है. एक ओर जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) का चुनाव मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों की युवा शाखाओं के वर्चस्व और हाई-वोल्टेज प्रचार के लिए जाना जाता है, वहीं जेएनयू छात्र संघ (JNUSU) का चुनाव गहन वैचारिक बहस, लिंगदोह समिति की सख्ती और 'प्रेसिडेंशियल डिबेट' की बौद्धिक गरिमा का पर्याय है.

DUSU और JNUSU चुनावों के बीच का अंतर केवल राजनीतिक प्रभाव का नहीं है, बल्कि यह नामांकन, प्रचार-प्रसार और मतदान की पूरी प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. यह अंतर दोनों विश्वविद्यालयों की कैंपस संस्कृति और राजनीतिक चेतना को भी दर्शाता है.

DU vs JNU छात्र संघ चुनाव

नामांकन और उम्मीदवारों का चयन: विचारधारा बनाम पहचान

DUSU (दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ): नामांकन: DUSU चुनाव मुख्य रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) जैसी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की छात्र शाखाओं के इर्द-गिर्द घूमते हैं. उम्मीदवारों का चयन अक्सर उनकी पार्टी निष्ठा, प्रचार क्षमता और कॉलेज में उनकी लोकप्रियता पर निर्भर करता है.

पहचान: उम्मीदवार मुख्यधारा की राजनीति के रंग में रंगे होते हैं और उनके प्रचार में पार्टी का चुनाव चिन्ह, झंडा और वरिष्ठ नेताओं का समर्थन प्रमुखता से दिखाई देता है.

JNU छात्र संघ चुनाव के बाद जश्न
JNU छात्र संघ चुनाव के बाद जश्न

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ :

नामांकन: जेएनयू में चुनाव अक्सर वामपंथी छात्र संगठनों (जैसे AISA, SFI, DSF) और ABVP के बीच होता है. यहां नामांकन प्रक्रिया में वैचारिक शुद्धता और कैंपस के ज्वलंत मुद्दों पर उम्मीदवार की स्पष्ट पकड़ को अधिक महत्व दिया जाता है.

पहचान: यहां उम्मीदवार पहले एक विचारधारा के प्रतिनिधि होते हैं, बाद में किसी पार्टी के चुनाव में मुख्य रूप से कैंपस की शिक्षा नीति, सामाजिक न्याय, हॉस्टल समस्याएं और राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहते हैं.

हाई-डेसिबल शोर बनाम बौद्धिक बहस: चुनाव प्रचार ही वह क्षेत्र है, जहां दोनों विश्वविद्यालयों के चुनाव का सबसे बड़ा अंतर सामने आता है. DUSU चुनाव लाउडस्पीकर, कारों के काफिले, पोस्टर, बैनर, स्टिकर और कॉलेज में छात्रों के बड़े-बड़े समूह द्वारा ज़ोरदार नारेबाजी. यह प्रचार अक्सर सुबह के समय ज्यादा होता है. हैंडबिल, पर्चे, हॉस्टल-टू-हॉस्टल कैंपेनिंग, नाइट कैंपेन (रात में हॉस्टलों में जाकर छात्रों से सीधा संवाद) छात्र नेता करते हैं.

JNU छात्र संघ चुनाव
JNU छात्र संघ चुनाव

वहीं, जेएनयू छात्र संघ चुनाव के प्रचार में शोर-शराबा न के बराबर होता है. लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन यहां एक आम बात रही है, जिसमें प्रचार में पैसे और साधनों का अत्यधिक उपयोग शामिल है. लिंगदोह समिति के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है. यहां पोस्टरों पर प्रतिबंध है और केवल हाथ से लिखे हुए पर्चों का इस्तेमाल किया जाता है. 'प्रेसिडेंशियल डिबेट' जेएनयू चुनाव की जान है, जहां अध्यक्ष पद के उम्मीदवार चुनाव से एक रात पहले खुले मंच पर हजारों छात्रों के सामने गंभीर और तार्किक बहस करते हैं. बीते रविवार को कैंपस में हुए इस डिबेट को सुनने के लिए बाहरी लोग भी पहुंचे थे.

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ

मतदान और परिणाम: DUSU (दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ) चुनाव में मतदान दो चरणों (सुबह और दोपहर/शाम की शिफ्ट) में होता है, जो विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों की कक्षाओं के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है. ईवीएम (EVM) का इस्तेमाल होता है. मतदान के दिन कॉलेज के बाहर और काउंटिंग सेंटर पर काफी गहमागहमी, पुलिस बल की तैनाती और राजनीतिक तनाव का माहौल रहता है.

वहीं, JNUSU (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ) चुनाव के लिए मतदान एक ही दिन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र भाग लेते हैं, जिससे अक्सर उच्च मतदान प्रतिशत दर्ज होता है. यहां पेपर बैलेट का इस्तेमाल किया जाता रहा है, जो इसकी प्रक्रिया को पारंपरिक और अधिक पारदर्शी बनाए रखता है. जेएनयू में मतदान और मतगणना का माहौल काफी शांतिपूर्ण होता है. यहां जीत का जश्न भी नारेबाजी से अधिक मशाल जुलूस या कैंपस में लंबी पैदल मार्च के रूप में मनाया जाता है.

JNU छात्रसंघ की सबसे बड़ी विशेषता: जेएनयू समाजशास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आनंद कुमार ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) छात्रसंघ की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उसने अपने विद्यार्थियों में राजनीतिक चेतना, नागरिकता की भावना और भारतीय समस्याओं की राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय समझ को गहराई से विकसित किया है. अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रसंघों की तुलना में JNU का चुनाव पूरी तरह से लोकतांत्रिक और पारदर्शी प्रक्रिया से होता है, जिसमें चुनाव अधिकारी स्वयं छात्र ही होते हैं.

प्रोफेसर आनंद कुमार ने कहा कि यहां चुनाव में धनबल या बाहरी हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं है. उम्मीदवार हाथ से लिखे पर्चों, दीवार पोस्टरों और सीमित संसाधनों के साथ प्रचार करते हैं, जिससे यह एक सच्चे छात्र-आंदोलन का उदाहरण बनता है. जबकि देश के अन्य विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति पर पैसे और आपराधिक तत्वों का प्रभाव बढ़ा है, वहीं JNU ने अपनी राजनीतिक संस्कृति को विचार, संवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों पर कायम रखा है. यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि और पहचान है.

