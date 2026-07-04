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DU एडमिशन 2026: फेज-1 में 1.42 लाख से ज्यादा छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन, फेज-2 की प्रक्रिया भी तेज

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के स्नातक (UG) प्रवेश के लिए कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS-UG) के तहत दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. शनिवार शाम 4:45 बजे तक प्रवेश आंकड़ों के अनुसार, फेज-1 में 1,42,733 अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है. वहीं, फेज-2 में 43,547 छात्रों ने कॉलेज और कोर्स की अपनी पसंद दर्ज कर दी है. इस वर्ष भी डीयू में प्रवेश के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा रहने वाली है.

दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश के लिए इस वर्ष भी CSAS-UG पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया अपना रहा है. पहले चरण में अभ्यर्थियों को अपना पंजीकरण करना होता है. इसमें व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और अन्य जरूरी जानकारियां भरनी होती हैं. इसके बाद छात्र दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें अपने CUET (UG) 2026 के प्रदर्शन के आधार पर कॉलेज और पाठ्यक्रम की प्राथमिकताएं दर्ज करनी होती हैं. फेज-2 प्रवेश प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर छात्रों को सीट आवंटित की जाती है.

फेज-2 में बढ़ रही है छात्रों की संख्या

4 जुलाई की शाम तक 43,547 छात्रों ने अपनी प्रेफरेंस भर दी है. यह संख्या लगातार बढ़ रही है और आने वाले दिनों में और तेजी आने की संभावना है. कई छात्र अभी भी विभिन्न कॉलेजों, पाठ्यक्रमों और अपने संभावित विकल्पों का अध्ययन करने के बाद अंतिम निर्णय ले रहे हैं. एडमिशन डीन प्रोफेसर हनीत गांधी ने बताया कि प्रेफरेंस भरते समय छात्रों को केवल लोकप्रिय कॉलेजों पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपनी रुचि, पात्रता, विषय संयोजन और भविष्य की योजनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए. सही तरीके से भरी गई प्रेफरेंस सीट मिलने की संभावना को बेहतर बना सकती है.

कैसे होगा सीट आवंटन

दिल्ली विश्वविद्यालय सीट आवंटन पूरी तरह पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से करेगा. सीटों का आवंटन छात्रों के CUET (UG) 2026 स्कोर, संबंधित पाठ्यक्रम की पात्रता और उनके द्वारा भरी गई कॉलेज एवं कोर्स की प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाएगा. यदि किसी छात्र को पहली सूची में मनचाहा कॉलेज या कोर्स नहीं मिलता है, तो वह आगे की सीट आवंटन सूची में भी मौका पा सकता है.

छात्रों को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

प्रवेश प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की गलती भविष्य में परेशानी का कारण बन सकती है. इसलिए छात्रों को प्रेफरेंस भरने से पहले सभी विकल्पों की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए. पात्रता, विषय संयोजन, आरक्षण श्रेणी और दस्तावेजों की जानकारी सही होना बेहद जरूरी है. साथ ही, छात्रों को अंतिम समय तक इंतजार करने के बजाय समय रहते अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए. अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने के कारण तकनीकी दिक्कतें आने की संभावना रहती है.