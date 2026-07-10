DU Admission 2026: पीजी की तीसरी अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 11 जुलाई तक भरनी होगी प्रेफरेंस
दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर शुक्रवार को नया एडमिशन अपडेट जारी किया है.
Published : July 10, 2026 at 9:48 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर शुक्रवार को नया एडमिशन अपडेट जारी किया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने दो वर्षीय स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों की तीसरी अलॉटमेंट सूची जारी कर दी है. इसके साथ ही प्रदर्शन-आधारित कार्यक्रमों जैसे एमएफए, बी.पी.एड., एम.पी.एड. और म्यूजिक कोर्स की सीट आवंटन सूची भी जारी की गई है. वहीं, स्नातक (UG) प्रवेश प्रक्रिया में 1.90 लाख से अधिक आवेदन हो चुके हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों को 11 जुलाई रात 11:59 बजे तक अपनी कॉलेज और पाठ्यक्रम की प्रेफरेंस भरने का समय दिया है.
दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, दो वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए तीसरे चरण की सीट आवंटन सूची जारी कर दी गई है. इस चरण में मिड-एंट्री सुविधा का लाभ लेने वाले नए अभ्यर्थियों को भी सीटें आवंटित की गई हैं. इस चरण में कुल 1,765 नए आवंटन किए गए हैं. इनमें 1551 सीटें नियमित पीजी पाठ्यक्रमों की हैं, जबकि 214 सीटें प्रदर्शन-आधारित कोर्स के लिए आवंटित की गई हैं. अब तक 5848 अभ्यर्थियों ने 'फ्रीज' विकल्प चुनकर अपनी आवंटित सीट को अंतिम रूप दे दिया है. जिन छात्रों को इस चरण में सीट मिली है, उन्हें 11 जुलाई, 2026 की रात 11:59 बजे तक अपनी सीट स्वीकार करनी होगी.
यूजी प्रवेश में 1.90 लाख से अधिक आवेदन
दिल्ली विश्वविद्यालय ने पहली बार यूजीसीएफ-2022 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों के लिए एक वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू किया है. विश्वविद्यालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, इन कार्यक्रमों के लिए अब तक 8823 छात्रों ने पंजीकरण कराया है. स्नातक (UG) प्रवेश प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, अब तक कुल 1,90,645 आवेदन मिल चुके हैं. इनमें से 1,64,098 अभ्यर्थियों ने सीएसएएस फेज-II की प्रक्रिया पूरी कर ली है.
विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों ने अभी तक अपनी कॉलेज और कोर्स प्रेफरेंस नहीं भरी हैं, वह 11 जुलाई की रात 11:59 बजे तक यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. निर्धारित समय सीमा के बाद प्रेफरेंस भरने का अवसर नहीं मिलेगा. इसके आधार पर ही आगामी सीट आवंटन सूची तैयार की जाएगी. दिल्ली विश्वविद्यालय ने बीटेक (B.Tech) कार्यक्रमों के लिए दूसरी सीट आवंटन सूची भी जारी कर दी है. चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर अपनी सीट स्वीकार करनी होगी. सीट स्वीकार करने के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
इंटीग्रेटेड लॉ में पहला स्पॉट राउंड शुरू
विश्वविद्यालय ने पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ कार्यक्रम के लिए पहले स्पॉट राउंड की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. इस चरण में केवल 18 रिक्त सीटों पर मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया गया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्पॉट राउंड में केवल उन्हीं सीटों पर प्रवेश दिया जाता है जो नियमित काउंसलिंग के बाद खाली रह जाती हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय ने सभी अभ्यर्थियों से समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने की अपील की है.
विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि जिन छात्रों को सीट आवंटित हुई है वह निर्धारित समय के अंदर सीट स्वीकार करें, जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन कराएं और प्रवेश शुल्क जमा करें. वहीं, यूजी अभ्यर्थी 11 जुलाई की रात 11:59 बजे तक अपनी प्रेफरेंस जरूर भर दें, क्योंकि इसके बाद सीट आवंटन की अगली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. विश्वविद्यालय ने छात्रों को नियमित रूप से आधिकारिक प्रवेश पोर्टल पर जारी अपडेट देखते रहने की सलाह दी है.
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