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DU Admission 2026: 15 जुलाई से शुरू हो सकते हैं ECA फिजिकल ट्रायल, जानिए कौन-कौन से दस्तावेज रखें साथ

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज (ECA) कोटे के तहत दाखिले की प्रक्रिया तेज हो गई है. विश्वविद्यालय ने ECA फिजिकल ट्रायल से जुड़ी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, ECA फिजिकल ट्रायल 15 जुलाई 2026 से शुरू होने की संभावना है. ट्रायल की अंतिम तारीख, समय और सेंटर की जानकारी जल्द ही विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी. ऐसे में ECA कोटे से प्रवेश लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को नियमित रूप से वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.

ट्रायल के समय यह दस्तावेज साथ लाना होगा जरूरी:

फिजिकल ट्रायल में शामिल होने वाले उम्मीदवार को रिपोर्टिंग के समय अपने साथ रजिस्ट्रेशन के दौरान अपलोड किए गए सभी ECA प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां लानी होंगी. इसके अलावा CUET स्कोर कार्ड भी साथ रखना होगा. बिना जरूरी दस्तावेजों के किसी भी अभ्यर्थी को ट्रायल में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उम्मीदवारों को केवल उसी ट्रायल सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा, जो विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित किया जाएगा.



सारा सामान खुद लाना होगा, विश्वविद्यालय नहीं करेगा व्यवस्था:

विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ट्रायल के दौरान उपयोग होने वाले सभी सामान की व्यवस्था उम्मीदवारों को खुद करनी होगी. इसमें संगीत वाद्ययंत्र, डांस कॉस्ट्यूम, प्रॉप्स, स्टेशनरी, योगा मैट और अन्य जरूरी सामग्री शामिल है. किसी भी उम्मीदवार को दूसरे प्रतिभागी से सामान उधार लेने या साझा करने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही उम्मीदवारों को अपने निर्धारित समय से पहले पूरी तैयारी कर लेनी होगी. वाद्ययंत्र ट्यून करने या प्रस्तुति की तैयारी के लिए अलग से अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा.



बाहर से आने वाले छात्रों के लिए अहम सूचना:

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि ट्रायल में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता (TA/DA) नहीं दिया जाएगा. बाहर से आने वाले छात्रों को अपने रहने, खाने और अन्य व्यवस्थाओं का इंतजाम खुद करना होगा. ट्रायल प्रक्रिया लंबी होने की स्थिति में उम्मीदवारों को अपने साथ पानी, जरूरी दवाइयां और अन्य जरूरी सामान रखने की भी सलाह दी गई है.



डांस, म्यूजिक और थिएटर के लिए अलग-अलग नियम: