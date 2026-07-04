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DU Admission 2026: 15 जुलाई से शुरू हो सकते हैं ECA फिजिकल ट्रायल, जानिए कौन-कौन से दस्तावेज रखें साथ

दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कोटे के तहत दाखिले की प्रक्रिया तेज, ECA फिजिकल ट्रायल से जुड़ी गाइडलाइंस जारी

सत्र 2026-27 के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कोटे के तहत दाखिले की प्रक्रिया तेज
सत्र 2026-27 के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कोटे के तहत दाखिले की प्रक्रिया तेज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 4, 2026 at 9:32 AM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज (ECA) कोटे के तहत दाखिले की प्रक्रिया तेज हो गई है. विश्वविद्यालय ने ECA फिजिकल ट्रायल से जुड़ी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, ECA फिजिकल ट्रायल 15 जुलाई 2026 से शुरू होने की संभावना है. ट्रायल की अंतिम तारीख, समय और सेंटर की जानकारी जल्द ही विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी. ऐसे में ECA कोटे से प्रवेश लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को नियमित रूप से वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.

ट्रायल के समय यह दस्तावेज साथ लाना होगा जरूरी:
फिजिकल ट्रायल में शामिल होने वाले उम्मीदवार को रिपोर्टिंग के समय अपने साथ रजिस्ट्रेशन के दौरान अपलोड किए गए सभी ECA प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां लानी होंगी. इसके अलावा CUET स्कोर कार्ड भी साथ रखना होगा. बिना जरूरी दस्तावेजों के किसी भी अभ्यर्थी को ट्रायल में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उम्मीदवारों को केवल उसी ट्रायल सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा, जो विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित किया जाएगा.

सारा सामान खुद लाना होगा, विश्वविद्यालय नहीं करेगा व्यवस्था:
विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ट्रायल के दौरान उपयोग होने वाले सभी सामान की व्यवस्था उम्मीदवारों को खुद करनी होगी. इसमें संगीत वाद्ययंत्र, डांस कॉस्ट्यूम, प्रॉप्स, स्टेशनरी, योगा मैट और अन्य जरूरी सामग्री शामिल है. किसी भी उम्मीदवार को दूसरे प्रतिभागी से सामान उधार लेने या साझा करने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही उम्मीदवारों को अपने निर्धारित समय से पहले पूरी तैयारी कर लेनी होगी. वाद्ययंत्र ट्यून करने या प्रस्तुति की तैयारी के लिए अलग से अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा.

बाहर से आने वाले छात्रों के लिए अहम सूचना:
दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि ट्रायल में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता (TA/DA) नहीं दिया जाएगा. बाहर से आने वाले छात्रों को अपने रहने, खाने और अन्य व्यवस्थाओं का इंतजाम खुद करना होगा. ट्रायल प्रक्रिया लंबी होने की स्थिति में उम्मीदवारों को अपने साथ पानी, जरूरी दवाइयां और अन्य जरूरी सामान रखने की भी सलाह दी गई है.

डांस, म्यूजिक और थिएटर के लिए अलग-अलग नियम:

  • डांस श्रेणी के उम्मीदवारों को तीन से पांच मिनट की प्रस्तुति देनी होगी. संगीत चलाने के लिए वायरस-मुक्त पेन ड्राइव साथ लानी होगी.
  • म्यूजिक (वोकल और इंस्ट्रूमेंटल) श्रेणी में भी तीन से पांच मिनट का प्रदर्शन देना होगा. उम्मीदवार अधिकतम एक सहायक को अपने साथ ला सकते हैं.
  • थिएटर श्रेणी में अभ्यर्थियों को लगभग चार मिनट का मोनो एक्ट प्रस्तुत करना होगा. प्रस्तुति के दौरान किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा, अश्लीलता या आपत्तिजनक सामग्री का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

क्रिएटिव राइटिंग, डिबेट, फाइन आर्ट्स और योगा के नियम:

  • क्रिएटिव राइटिंग, डिबेट और फाइन आर्ट्स के उम्मीदवारों को विषय मौके पर ही दिया जाएगा. डिबेट प्रतियोगिता में बोलने के लिए अधिकतम चार मिनट का समय मिलेगा.
  • योगा श्रेणी के उम्मीदवारों को चार मिनट के अंदर कम से कम चार योगासन प्रस्तुत करने होंगे.

फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग और AI टूल पर सख्त रोक:
विश्वविद्यालय प्रशासन ने ट्रायल के दौरान फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग और फिल्मांकन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है. इसके अलावा किसी भी अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित टूल का उपयोग करते पाए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी तत्काल रद्द की जा सकती है.

मूल्यांकन समिति का फैसला होगा अंतिम:
विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मूल्यांकन समिति द्वारा दिए गए अंक और लिया गया निर्णय अंतिम माना जाएगा. बीमारी, चोट या किसी अन्य व्यक्तिगत कारण के आधार पर दोबारा ट्रायल का अवसर नहीं दिया जाएगा. यदि कोई उम्मीदवार विश्वविद्यालय के अधिकारियों, निर्णायकों या अन्य प्रतिभागियों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसका प्रवेश भी रद्द किया जा सकता है.

ट्रायल की तारीख टकराने पर क्या करें:
यदि किसी उम्मीदवार के दो ECA ट्रायल एक ही समय पर निर्धारित हो जाते हैं या ट्रायल से जुड़ी किसी अन्य प्रकार की समस्या आती है, तो वह विश्वविद्यालय की आधिकारिक ईमेल eca@admission.du.ac.in पर संपर्क कर सकता है.

छात्रों के लिए सलाह:
दिल्ली विश्वविद्यालय ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वह ट्रायल से पहले अपनी तैयारी पूरी रखें, सभी जरूरी दस्तावेज साथ लेकर आएं और समय से पहले निर्धारित सेंटर पर पहुंचें. साथ ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी होने वाले नए नोटिस और ट्रायल शेड्यूल पर लगातार नजर बनाए रखें, जिससे किसी भी जरूरी सूचना से वंचित न रहें.

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