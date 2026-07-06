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प्रेफरेंस लिस्ट क्या है, सब्जेक्ट मैपिंग कैसे करे, मनपसंद हॉस्टल कैसे मिले, जानिए DU Admission से जुड़े हर सवाल का जवाब

अगर आपकी पहली पसंद किसी बड़े कॉलेज में है तो उसे जरूर पहले रखें. साथ ही पिछले साल का अलॉटमेंट ट्रेंड या कटऑफ भी देख लें. इससे यह अंदाजा लग जाएगा कि आपके स्कोर पर उस कॉलेज में सीट मिलने की कितनी संभावना है. उन्होंने सलाह दिया कि जितनी ज्यादा प्रेफरेंस भरेंगे, उतना अच्छा रहेगा. कम प्रेफरेंस भरने से कई बार सीट मिलने की संभावना कम हो जाती है. सबसे जरूरी बात यह है कि पहले अपनी पूरी प्रेफरेंस लिस्ट कागज पर बना लें। जब पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं, तभी ऑनलाइन फॉर्म भरें. जल्दबाजी में की गई गलती बाद में परेशानी बन सकती है.

प्रो. (डॉ.) बिजयालक्ष्मी नंदा ने बताया कि सबसे पहले छात्र यह तय करें कि उन्हें किस कोर्स में पढ़ाई करनी है. केवल कॉलेज देखकर प्रेफरेंस न भरें, बल्कि सबसे पहले अपनी रुचि और भविष्य के करियर के हिसाब से कोर्स चुनें. इसके बाद देखें कि उस कोर्स के लिए आपने CUET में कौन-कौन से विषय दिए थे और आपका Normalized Score कितना है. उसी के अनुसार अपनी प्रेफरेंस तैयार करें.

कई छात्र इस बात को लेकर परेशान हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं, Subject Mapping क्या होती है, कम CUET स्कोर आने पर क्या करें और अगर दिल्ली से बाहर से आ रहे हैं तो हॉस्टल कैसे मिलेगा. इन सभी सवालों के जवाब मिरांडा हाउस कॉलेज की प्राचार्या प्रो. (डॉ.) बिजयालक्ष्मी नंदा ने ईटीवी भारत से विशेष बतचीत में जवाब सरल भाषा में दिए.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में स्नातक (UG) प्रवेश के लिए CSAS Phase-2 शुरू हो चुका है. अब छात्रों को अपने पसंदीदा कोर्स और कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है. यही वह चरण है जो तय करेगा कि छात्र को किस कॉलेज और किस कोर्स में सीट मिलेगी. ऐसे में छोटी-सी गलती भी एडमिशन पर असर डाल सकती है.

प्राचार्या के अनुसार सब्जेक्ट मैपिंग (Subject Mapping) का मतलब है कि जिस कोर्स में आप प्रवेश लेना चाहते हैं, उसके लिए DU ने कौन-कौन से विषय जरूरी बताए हैं. इसे समझने के लिए सबसे पहले DU बुलेटिन पढ़ना चाहिए. इसमें हर कोर्स की पात्रता (Eligibility) विस्तार से दी गई है. उदाहरण के लिए, यदि किसी कोर्स के लिए CUET में कुछ विशेष विषय जरूरी हैं, तो आपके आवेदन में वही विषय होने चाहिए. आपने 12वीं में जिन विषयों की पढ़ाई की है और जिन विषयों से CUET की परीक्षा दी है, उसी के आधार पर आवेदन करें. हालांकि, अगर आपने 12वीं में साइंस पढ़ी है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ साइंस के कोर्स ही चुन सकते हैं. यदि DU की पात्रता अनुमति देती है तो आप Humanities या Social Science के कई कोर्स में भी आवेदन कर सकते हैं. इसलिए आवेदन करने से पहले बुलेटिन में पात्रता (Eligibility) को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है.

12वीं में अच्छे नंबर हैं, लेकिन CUET में कम स्कोर आया है. क्या अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है?

प्रो. (डॉ.) बिजयालक्ष्मी नंदा ने छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए बताया कि सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि DU में प्रवेश CUET के नॉर्मलाइज्ड स्कोर (Normalized Score) के आधार पर होता है. अगर आपका CUET स्कोर उम्मीद से कम आया है तो निराश होने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप अच्छे छात्र नहीं हैं. 12वीं में अच्छे अंक यह बताते हैं कि आपने पढ़ाई अच्छी की है.

उन्होंने बताया कि CUET सिर्फ एडमिशन का माध्यम है, यह किसी छात्र की प्रतिभा या बुद्धिमत्ता का पूरा पैमाना नहीं है. छात्रों को अपने CUET स्कोर के अनुसार आवेदन करना चाहिए. कई बार बाद के राउंड में सीटें खाली रह जाती हैं. कुछ विशेष परिस्थितियों, जैसे बराबर स्कोर होने पर, 12वीं के अंकों को भी देखा जा सकता है. इसलिए कम स्कोर से घबराने के बजाय अधिक से अधिक प्रेफरेंस भरें और पूरी प्रक्रिया में सकारात्मक रहें.

दिल्ली से बाहर के छात्रों को हॉस्टल कैसे मिलेगा?

प्राचार्या ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में हॉस्टल की सुविधा है, लेकिन सीटों की संख्या सीमित है. इसलिए सभी छात्रों को हॉस्टल मिल पाना संभव नहीं होता. हॉस्टल का आवंटन मेरिट और आरक्षण नीति के आधार पर किया जाता है. इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने UG और PG हॉस्टल भी हैं, जहां छात्र आवेदन कर सकते हैं. अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो छात्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. विश्वविद्यालय और कॉलेजों के आसपास PG और निजी हॉस्टल हैं. उन्होंने बताया कि किसी भी PG या निजी हॉस्टल में रहने से पहले वहां रह रहे सीनियर छात्रों से जानकारी जरूर लें. इससे सुरक्षा, सुविधा और खर्च के बारे में सही जानकारी मिल जाएगी.

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