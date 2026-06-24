DU में दाखिले की तैयारी शुरू: 71 हजार से अधिक UG सीटों पर एडमिशन, छात्रों के लिए जल्द खुलेगा CSAS पोर्टल
विश्वविद्यालय जल्द ही 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए CSAS पोर्टल खोलेगा, जिसके बाद छात्रों को पंजीकरण कराना होगा.
Published : June 24, 2026 at 1:12 PM IST
नई दिल्ली: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG) 2026 के परिणाम घोषित होने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में स्नातक (UG) पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. देशभर के लाखों छात्र अब दिल्ली विश्वविद्यालय की काउंसलिंग और सीट आवंटन प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं. DU में फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू, आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई
71 हजार से ज्यादा स्नातक सीटों पर दाखिला
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, इस साल दिल्ली विश्वविद्यालय के 70 से अधिक कॉलेजों में 71 हजार से ज्यादा स्नातक सीटों पर दाखिला दिया जाएगा. प्रवेश प्रक्रिया कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन होगी. छात्रों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय ऑनलाइन ओरिएंटेशन सत्र भी करेगा जिससे वह प्रवेश प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझ सकें.
CSAS पोर्टल पर होगा पूरा दाखिला
विश्वविद्यालय जल्द ही 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए CSAS पोर्टल खोलेगा. पोर्टल खुलने के बाद छात्रों को पंजीकरण करना होगा, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और अपनी पसंद के कॉलेजों व पाठ्यक्रमों की सूची भरनी होगी. विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि सीट आवंटन CUET स्कोर, संबंधित कोर्स की पात्रता शर्तों और छात्रों द्वारा भरी गई प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाएगा.
जल्दबाजी में विकल्प न भरें छात्र
विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि दाखिला प्रक्रिया का सबसे जरूरी चरण कॉलेज और कोर्स की प्राथमिकता सूची तैयार करना है. छात्रों को सलाह दी गई है कि वह जल्दबाजी में विकल्प न भरें. जिस क्रम में छात्र अपनी पसंद दर्ज करेंगे, उसी के आधार पर सीट आवंटन होगा. इसलिए अपनी पसंद के कॉलेज और पाठ्यक्रम को सूची में ऊपर रखना जरूरी है, जबकि अन्य विकल्पों को उसके बाद क्रमवार रखा जाना चाहिए.
सात राउंड तक हो सकता है सीट आवंटन
पिछले वर्षों की तरह इस बार भी दिल्ली विश्वविद्यालय सीटों की उपलब्धता और छात्रों की संख्या को देखते हुए कई चरणों में सीट आवंटन करेगा. विश्वविद्यालय निर्धारित सीटों से अधिक सीटें आवंटित कर सकता है जिससे बाद में सीट छोड़ने वाले छात्रों के कारण खाली हुई सीटों को आसानी से भरा जा सके. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार सात चरणों तक सीट आवंटन की संभावना है.
विशेष श्रेणियों के लिए अतिरिक्त सीटें
DU इस वर्ष भी विभिन्न विशेष श्रेणियों के लिए सुपरन्यूमेरी सीटों की व्यवस्था जारी रखेगा. इनमें एकल बालिका (सिंगल गर्ल चाइल्ड) सशस्त्र बलों के कर्मियों के बच्चे, दिव्यांग छात्र, कश्मीरी प्रवासी तथा खेल और अन्य सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र शामिल हैं. विश्वविद्यालय के अनुसार प्रत्येक कॉलेज और स्नातक कार्यक्रम में एकल बालिका के लिए एक अतिरिक्त सीट उपलब्ध रहेगी.
सीट मिलने के बाद समय पर करें जरूरी प्रक्रिया
प्रत्येक सीट आवंटन राउंड के बाद छात्रों को सीट स्वीकार करने या अगले राउंड में अपग्रेड का विकल्प मिलेगा. सीट स्वीकार करने वाले छात्रों को निर्धारित समय के अंदर दस्तावेज सत्यापन और फीस जमा करनी होगी. समय सीमा का पालन नहीं करने पर सीट रद्द की जा सकती है और छात्र को नुकसान उठाना पड़ सकता है.
इन पांच गलतियों से बचें छात्र
- दाखिला प्रक्रिया के दौरान छात्रों को कुछ सामान्य गलतियों से बचने की सलाह दी गई है.
- बिना सोचे-समझे प्रेफरेंस न भरें क्योंकि इससे सीट आवंटन प्रभावित हो सकता है.
- केवल सुरक्षित विकल्पों को प्राथमिकता न दें बल्कि अपने पसंदीदा कॉलेज और कोर्स को ऊपर रखें.
- किसी भी कोर्स की पात्रता शर्तों को नजरअंदाज न करें.
- सीट स्वीकार करने, दस्तावेज जमा करने और फीस भुगतान की अंतिम तिथि न चूकें.
- केवल कॉलेज के नाम को देखकर निर्णय न लें बल्कि पाठ्यक्रम, सुविधाओं, फीस और करियर संभावनाओं को भी ध्यान में रखें.
जामिया के 25 कोर्सों में CUET के जरिए होगा दाखिला
जामिया मिलिया इस्लामिया ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 25 पाठ्यक्रमों में प्रवेश CUET के माध्यम से होगा. इनमें भाषा, साहित्य, विज्ञान, व्यावसायिक और सामाजिक विज्ञान से जुड़े कई प्रमुख कोर्स शामिल हैं.
CUET के जरिए प्रवेश पाने वाले प्रमुख कोर्सों में
- बीए (ऑनर्स) हिंदी
- बीए (ऑनर्स) उर्दू
- बीए (ऑनर्स) संस्कृत
- बीए (ऑनर्स) तुर्की भाषा एवं साहित्य
- कोरियन भाषा पर्शियन
- फ्रेंच एंड फ्रैंकोफोन स्टडीज
- स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज
- बीएससी बायोटेक्नोलॉजी
- बीएससी (ऑनर्स) फिजिक्स
- केमिस्ट्री
- एप्लाइड मैथमेटिक्स
- बी.वोक (सोलर एनर्जी)
- बीए (ऑनर्स) इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री सहित अन्य कोर्स हैं.
विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि CUET आधारित प्रवेश प्रक्रिया से देशभर के विद्यार्थियों को समान अवसर मिलेगा और दाखिला प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी. जल्द ही ऐडमिशन पोर्टल शुरू किया जाएगा और दाखिला शुरू होगा. छात्रों को सलाह दी गई है कि वह प्रवेश संबंधी अपडेट के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.
अन्य विश्वविद्यालय भी शुरू करेंगे प्रवेश प्रक्रिया
दिल्ली विश्वविद्यालय के अलावा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (GGSIPU) और डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली सहित कई अन्य संस्थान भी CUET स्कोर के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं.
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