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DU के इन कॉलेजों में 12वीं के अंकों से दाखिले का मौका, खाली रह गई ढेरों सीटें; देखें कॉलेजों की लिस्ट

दिल्ली विश्वविद्यालय के श्याम लाल कॉलेज और राजधानी कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मेरिट आधारित दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

Two DU colleges open admissions via marks in Class XII
श्याम लाल कॉलेज और राजधानी में आवेदन का मौका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 20, 2026 at 10:34 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के श्याम लाल कॉलेज और राजधानी कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मेरिट आधारित दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है. 12वीं कक्षा के आधार पर स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों के लिए दोनों कॉलेजों ने अलग-अलग समयसीमा जारी की है. श्याम लाल कॉलेज में तीन स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 अगस्त तक चलेगी, जबकि राजधानी कॉलेज में मेरिट आधारित प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 अगस्त शाम पांच बजे निर्धारित की गई है. छात्रों को तय समयसीमा के अंदर आवेदन करना होगा.

श्याम लाल कॉलेज में तीन पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन

श्याम लाल कॉलेज ने 19 अगस्त को मेरिट आधारित प्रवेश के संबंध में नोटिस जारी किया है. कॉलेज ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 12वीं कक्षा के आधार पर तीन स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इनमें बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, बीएससी फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स और बीए हिंदी ऑनर्स शामिल हैं. इन पाठ्यक्रमों में दाखिले के इच्छुक छात्र कॉलेज की ओर से उपलब्ध कराए गए आवेदन फॉर्म के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 21 अगस्त 2026 तक चलेगी. छात्रों को निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदन करना होगा. अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार किए जाने को लेकर कॉलेज की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए छात्रों को समयसीमा का ध्यान रखना होगा.

23 अगस्त को जारी होगी मेरिट सूची

श्याम लाल कॉलेज प्रशासन के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 23 अगस्त 2026 को मेरिट सूची प्रदर्शित की जाएगी. मेरिट सूची में स्थान पाने वाले छात्रों के लिए इसके बाद प्रवेश और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया होगी.कॉलेज ने इसके लिए 24 और 25 अगस्त 2026 की तारीख निर्धारित की है. इस दौरान छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और पात्र पाए जाने वाले छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. फीस का भुगतान दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के बाद उसी दिन किया जाएगा.

राजधानी कॉलेज में 24 अगस्त तक मौका

राजधानी कॉलेज में भी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मेरिट आधारित प्रवेश फिजिकल मोड में दिया जा रहा है. कॉलेज की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इस प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 अगस्त 2026 शाम पांच बजे है. कॉलेज ने आवेदन करने वाले छात्रों को फॉर्म में सभी जानकारी सही और सावधानीपूर्वक भरने की सलाह दी है. कॉलेज प्रशासन के अनुसार, आवेदन में अधूरी या गलत जानकारी पाए जाने पर प्रवेश रद्द किया जा सकता है. केवल आवेदन फॉर्म भरने से छात्र का प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा. अंतिम प्रवेश कॉलेज में दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के बाद ही दिया जाएगा.

उपलब्ध सीटों में बदलाव का अधिकार कॉलेज के पास

राजधानी कॉलेज ने अपने प्रवेश संबंधी निर्देशों में स्पष्ट किया है कि मेरिट आधारित दाखिले के दौरान उपलब्ध रिक्त सीटों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है. इसलिए छात्रों का प्रवेश उपलब्ध सीटों और कॉलेज की ओर से तय प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार होगा. प्रवेश के समय छात्रों को 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, श्रेणी प्रमाण पत्र और चार पासपोर्ट साइज फोटो लेकर पहुंचना होगा. इसके अलावा सभी जरूरी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी का एक सेट भी जमा करना होगा.

अंडरटेकिंग के आधार पर प्रवेश नहीं

राजधानी कॉलेज ने स्पष्ट किया है कि किसी भी छात्र को केवल अंडरटेकिंग के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा. यानी प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होना जरूरी होगा. छात्रों को आवेदन करने से पहले प्रवेश से संबंधित निर्देशों और उपलब्ध सीटों की जानकारी ध्यान से देखने की सलाह दी गई है.

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