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DU में प्रदर्शन से पहले अनुमति अनिवार्य, 72 घंटे पहले देनी होगी लिखित सूचना

दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में अब विरोध प्रदर्शन, धरना या जुलूस के लिए पहले से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया.

दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 23, 2026 at 7:06 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में अब किसी भी प्रकार की सभा, विरोध प्रदर्शन, धरना, मार्च या जुलूस करने के लिए पहले से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है. विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर कार्यालय ने सोमवार को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी करते हुए सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को नियमों का पालन करने को कहा है. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह निर्देश परिसर में शांति, सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या विवाद की स्थिति से बचा जा सके.

पूर्व अनुमति के बिना नहीं होगी कोई गतिविधि

प्रॉक्टर कार्यालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी तरह की सार्वजनिक गतिविधि करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना जरूरी होगा. बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. डीयू के प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार सिंह ने बताया कि आयोजकों को कार्यक्रम से कम से कम 72 घंटे पहले पूरी जानकारी जमा करनी होगी. इसमें आयोजक का नाम और संबंधित कॉलेज और विभाग, संपर्क नंबर, ईमेल आईडी, कोर्स का विवरण, कार्यक्रम की प्रकृति (धरना, रैली, भाषण), कार्यक्रम की अवधि, लॉजिस्टिक्स और व्यवस्थाएं, वक्ताओं की सूची और प्रतिभागियों की अनुमानित संख्या शामिल होंगे. यह जानकारी प्रॉक्टर कार्यालय के साथ-साथ संबंधित क्षेत्र के डीसीपी या एसएचओ को भी देनी होगी.

हार्ड कॉपी में आवेदन अनिवार्य

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि आवेदन केवल हार्ड कॉपी के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा. आयोजकों को स्वयं उपस्थित होकर हस्ताक्षरित आवेदन जमा करना होगा. विश्वविद्यालय प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संचार जैसे सोशल मीडिया पोस्ट, व्हाट्सएप मैसेज, पोस्टर या पंपलेट को आधिकारिक अनुमति नहीं माना जाएगा. केवल लिखित स्वीकृति ही मान्य होगी.

बाहरी लोगों की एंट्री पर सख्त रोक:

नए निर्देशों के तहत किसी भी आयोजन में बाहरी व्यक्तियों को शामिल करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है. केवल विश्वविद्यालय से जुड़े लोग ही ऐसी गतिविधियों में भाग ले सकेंगे. प्रॉक्टर कार्यालय ने चेतावनी दी है कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसमें निष्कासन, बर्खास्तगी और पुलिस कार्रवाई जैसे कदम शामिल हो सकते हैं.

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