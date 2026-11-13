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प्रोफेसर से मारपीट पर DU का बड़ा एक्शन, PhD छात्र का दाखिला रद्द, तीन साल तक कैंपस में 'नो एंट्री'

लॉ सेंटर के प्रोफेसर से मारपीट मामले में डीयू ने लिया एक्शन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) प्रशासन ने लॉ सेंटर-II के वरिष्ठ प्रोफेसर के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले में बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीएचडी शोधार्थी शुभम सिंह का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है. इसके अलावा उसे अगले तीन साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने और विश्वविद्यालय या उसके किसी संबद्ध कॉलेज की प्रवेश एवं परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया गया है. कुलानुशासक कार्यालय की ओर जारी आदेश में यह कार्रवाई विश्वविद्यालय के अध्यादेश XV-B के तहत की गई है. यह फैसला सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद लिया गया है.

17 अगस्त को उमंग भवन के गेट पर हुई थी मारपीट