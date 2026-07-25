DU एकेडमिक काउंसिल की बैठक में बड़े फैसले, SOL का बदला नाम, Ph.D. में एंट्री हुई आसान
डीयू अकादमिक परिषद की बैठक में कई बड़े फैसले, एसओएल का नाम बदलकर होगा सीडीओई, अरुण जेटली के नाम पर शुरू होगी स्कॉलरशिप
Published : July 25, 2026 at 11:06 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की 1027वीं अकादमिक परिषद (एसी) की बैठक में छात्रों और विश्वविद्यालय से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी. बैठक में कई जरूरी फैसले लिए गए, जिनमें प्रमुख है.
- स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) का नाम बदलकर सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (सीडीओई) करना
- पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व डूसू अध्यक्ष अरुण जेटली के नाम पर खेल प्रतिभाओं के लिए स्कॉलरशिप शुरू करना
- चार वर्षीय स्नातक करने वाले विद्यार्थियों को पीएचडी में प्रवेश का अवसर देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने की, जिन्हें हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है. इस अवसर पर अकादमिक परिषद के सभी सदस्यों ने उन्हें बधाई दी.
एसओएल का नया नाम होगा सीडीओई
अकादमिक परिषद ने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) का नाम बदलकर सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (सीडीओई) करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसके साथ ही एसओएल के प्रिंसिपल का पदनाम भी बदलकर "डायरेक्टर, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन" किया जाएगा.
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, यूजीसी के 2022 के संशोधित नियमों के तहत ओपन यूनिवर्सिटी के अलावा डिस्टेंस और ऑनलाइन शिक्षा संचालित करने वाले संस्थानों में सीडीओई की व्यवस्था अनिवार्य की गई है. इसी के अनुरूप यह बदलाव किया जा रहा है. इससे पहले इस संस्थान का नाम "स्कूल ऑफ कॉरेस्पोंडेंस कोर्सेज एंड कंटीन्यूइंग एजुकेशन" था, जिसे वर्ष 2003 में बदलकर एसओएल(SOL) किया गया था.
अरुण जेटली के नाम पर खेल प्रतिभाओं के लिए स्कॉलरशिप
बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व डूसू अध्यक्ष अरुण जेटली के नाम पर तीन खेल छात्र-छात्राओं के लिए नई स्कॉलरशिप शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. यह स्कॉलरशिप 20 वर्षों की अवधि के लिए होगी और इसके लिए 10 लाख रुपये की मूल राशि निर्धारित की गई है. हर वर्ष मिलने वाले ब्याज और 50 हजार रुपये की राशि को मिलाकर तीन खिलाड़ियों में बराबर बांटा जाएगा. इनमें कम से कम एक स्कॉलरशिप छात्रा को दी जाएगी. यह सम्मान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले स्नातक स्तर के खिलाड़ियों को मिलेगा. स्कॉलरशिप का उद्घाटन 13 अगस्त 2026 को प्रस्तावित है और हर वर्ष इसी दिन पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा.
चार वर्षीय ग्रेजुएशन के बाद सीधे पीएचडी का अवसर
अकादमिक परिषद ने पीएचडी से जुड़े नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दे दी. अब चार वर्षीय स्नातक (फोर ईयर अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम) पूरा करने वाले विद्यार्थी भी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने पर सीधे पीएचडी में प्रवेश ले सकेंगे. यह बदलाव रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल (आरआईईसी) की सिफारिशों के आधार पर किया गया है.
नए कोर्सों को भी मिली मंजूरी
बैठक में कई नए शैक्षणिक कार्यक्रमों को भी स्वीकृति दी गई. बौद्ध अध्ययन विभाग में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 'सर्टिफिकेट इन संस्कृत बुद्धिज्म' और 'डिप्लोमा इन संस्कृत बुद्धिज्म' शुरू किए जाएंगे. इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज में मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी (एमओटी) पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एनसीएएचपी के नियमों के अनुरूप पाठ्यक्रम, सीटें और प्रवेश प्रक्रिया को मंजूरी दी गई.
स्किल एनहांसमेंट कोर्सों का दायरा बढ़ा
अकादमिक परिषद ने यूजीसीएफ-2022 के तहत स्किल एनहांसमेंट कोर्सों में कई नए विषय शामिल करने की भी मंजूरी दी. इनमें एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट एंड अपॉर्चुनिटी डिस्कवरी, डिजाइन थिंकिंग एंड वेंचर डेवलपमेंट, वेंचर बिजनेस डिजाइन एंड गो-टू-मार्केट स्ट्रेटेजी, एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिकेशन एंड इन्वेस्टर पिचिंग तथा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं.
कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
बैठक के दौरान रजिस्ट्रार डॉ. विकास गुप्ता ने एजेंडा प्रस्तुत किया, जिस पर अकादमिक परिषद के सदस्यों ने विस्तृत चर्चा की. जीरो ऑवर में भी सदस्यों ने विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न शैक्षणिक और प्रशासनिक विषयों पर अपने सुझाव रखे. कई प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के बाद परिषद ने उन्हें मंजूरी दी. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इन फैसलों से नई शिक्षा नीति के अनुरूप डीयू की शैक्षणिक व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी.
कुलपति ने गिनाईं डीयू की उपलब्धियां
बैठक की शुरुआत में कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने विश्वविद्यालय की हालिया उपलब्धियों का उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2027 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने 322वीं वैश्विक रैंक हासिल की है, जबकि वर्ष 2022 में विश्वविद्यालय 521-530 के ब्रैकेट में था. उन्होंने कहा कि चार वर्षों में डीयू की रैंकिंग में करीब 200 अंकों का सुधार हुआ है. कुलपति के अनुसार, इस बार डीयू का कुल स्कोर 43.8 रहा, जो 2022 में 23.5 था. उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय विश्वविद्यालयों में दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है.
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