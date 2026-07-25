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DU एकेडमिक काउंसिल की बैठक में बड़े फैसले, SOL का बदला नाम, Ph.D. में एंट्री हुई आसान

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की 1027वीं अकादमिक परिषद (एसी) की बैठक में छात्रों और विश्वविद्यालय से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी. बैठक में कई जरूरी फैसले लिए गए, जिनमें प्रमुख है.

स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) का नाम बदलकर सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (सीडीओई) करना

पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व डूसू अध्यक्ष अरुण जेटली के नाम पर खेल प्रतिभाओं के लिए स्कॉलरशिप शुरू करना

चार वर्षीय स्नातक करने वाले विद्यार्थियों को पीएचडी में प्रवेश का अवसर देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने की, जिन्हें हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है. इस अवसर पर अकादमिक परिषद के सभी सदस्यों ने उन्हें बधाई दी.

एसओएल का नया नाम होगा सीडीओई

अकादमिक परिषद ने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) का नाम बदलकर सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (सीडीओई) करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसके साथ ही एसओएल के प्रिंसिपल का पदनाम भी बदलकर "डायरेक्टर, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन" किया जाएगा.

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, यूजीसी के 2022 के संशोधित नियमों के तहत ओपन यूनिवर्सिटी के अलावा डिस्टेंस और ऑनलाइन शिक्षा संचालित करने वाले संस्थानों में सीडीओई की व्यवस्था अनिवार्य की गई है. इसी के अनुरूप यह बदलाव किया जा रहा है. इससे पहले इस संस्थान का नाम "स्कूल ऑफ कॉरेस्पोंडेंस कोर्सेज एंड कंटीन्यूइंग एजुकेशन" था, जिसे वर्ष 2003 में बदलकर एसओएल(SOL) किया गया था.

अरुण जेटली के नाम पर खेल प्रतिभाओं के लिए स्कॉलरशिप

बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व डूसू अध्यक्ष अरुण जेटली के नाम पर तीन खेल छात्र-छात्राओं के लिए नई स्कॉलरशिप शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. यह स्कॉलरशिप 20 वर्षों की अवधि के लिए होगी और इसके लिए 10 लाख रुपये की मूल राशि निर्धारित की गई है. हर वर्ष मिलने वाले ब्याज और 50 हजार रुपये की राशि को मिलाकर तीन खिलाड़ियों में बराबर बांटा जाएगा. इनमें कम से कम एक स्कॉलरशिप छात्रा को दी जाएगी. यह सम्मान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले स्नातक स्तर के खिलाड़ियों को मिलेगा. स्कॉलरशिप का उद्घाटन 13 अगस्त 2026 को प्रस्तावित है और हर वर्ष इसी दिन पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा.



चार वर्षीय ग्रेजुएशन के बाद सीधे पीएचडी का अवसर

अकादमिक परिषद ने पीएचडी से जुड़े नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दे दी. अब चार वर्षीय स्नातक (फोर ईयर अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम) पूरा करने वाले विद्यार्थी भी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने पर सीधे पीएचडी में प्रवेश ले सकेंगे. यह बदलाव रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल (आरआईईसी) की सिफारिशों के आधार पर किया गया है.