DU में एक वर्षीय पीजी कोर्स को मंजूरी, जर्नल्स की सूची 30 दिन में देने का निर्देश
अकादमिक परिषद द्वारा ‘स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम ढांचा 2024’ (PGCF) के तहत विभिन्न संकायों में एक वर्षीय पीजी कार्यक्रमों को स्वीकृति दी गई है.
Published : April 15, 2026 at 8:01 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद (Academic Council) की 1026वीं बैठक बुधवार को कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में हुई. बैठक में उच्च शिक्षा के बदलते स्वरूप और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुरूप कई अहम निर्णय लिए गए. विशेष रूप से चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के पूरा होने के बाद विभिन्न विभागों के लिए एक वर्षीय स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी गई, जो आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू होंगे.
बैठक में अकादमिक ढांचे को अधिक लचीला, शोध-उन्मुख और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने पर जोर दिया गया. इसके साथ ही विभागों को अपने-अपने क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले शोध को बढ़ावा देने के लिए 20 सर्वश्रेष्ठ जर्नल्स की सूची 30 दिनों के अंदर तैयार करने का निर्देश दिया गया.
एक वर्षीय पीजी कोर्स को मिली मंजूरी:
अकादमिक परिषद ने ‘स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम ढांचा 2024’ (PGCF) के तहत विभिन्न संकायों में एक वर्षीय पीजी कार्यक्रमों को स्वीकृति दी. यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के चौथे वर्ष के पूरा होने के बाद छात्रों को सीधे एक वर्षीय मास्टर्स करने का अवसर देने के उद्देश्य से लिया गया है. कला संकाय के अंतर्गत दर्शनशास्त्र विभाग में एमए दर्शनशास्त्र के पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी गई. इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और संस्कृत सहित कई विषयों के पाठ्यक्रमों को भी स्वीकृति मिली. गणितीय विज्ञान संकाय के तहत एक वर्षीय एमएससी गणित (पहले और दूसरे सेमेस्टर) तथा दो वर्षीय एमएससी (तीसरे और चौथे सेमेस्टर) को भी मंजूरी दी गई. इसी तरह कंप्यूटर साइंस और हिंदी पत्रकारिता सहित कई अन्य विषयों के पाठ्यक्रमों को भी स्वीकृति दी गई.
शोध को बढ़ावा, 20 सर्वश्रेष्ठ जर्नल्स की सूची अनिवार्य:
बैठक के दौरान सामाजिक विज्ञान और भाषा विभागों में स्कोपस जर्नल्स की कमी के कारण शोध प्रकाशन में आ रही कठिनाइयों पर चर्चा हुई. इस पर कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वह अपने-अपने विषय के 20 सर्वश्रेष्ठ जर्नल्स की सूची 30 दिनों के अंदर तैयार करें. उन्होंने कहा कि विभागों को जर्नल्स के चयन के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित करने होंगे और उन्हें अंक देकर प्राथमिकता सूची बनानी होगी. इससे शोध की गुणवत्ता में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी.
मेडिकल और एजुकेशन सेक्टर में नए कोर्स को हरी झंडी:
बैठक में चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में DM (Paediatrics Nephrology) कोर्स शुरू करने को मंजूरी दी गई, जिसमें हर वर्ष दो सीटों पर प्रवेश होगा. इसी तरह मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में मेडिकल जेनेटिक्स विभाग के तहत DM (Medical Genetics) कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया. शिक्षा क्षेत्र में महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 2026-27 सत्र से 50 सीटों के साथ दो वर्षीय एम.एड. कार्यक्रम शुरू करने को मंजूरी दी गई, हालांकि इसे नियामकीय शर्तों के अधीन रखा गया है.
SOL में नए युग के कोर्स, मल्टीमीडिया और जनसंचार पर फोकस:
स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) और अन्य दूरस्थ शिक्षा संस्थानों में भी नए कार्यक्रम शुरू करने की योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई. ऑफलाइन/ओडीएल मोड के तहत एमए अंग्रेज़ी और बीए (ऑनर्स) मल्टीमीडिया एवं जनसंचार कोर्स शुरू किए जाएंगे. वहीं ऑनलाइन मोड में बीकॉम (ऑनर्स), बीए अंग्रेज़ी, MBA और बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स प्रस्तावित हुए. इसके अलावा विदेशी भाषाओं फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, पुर्तगाली, इतालवी, चीनी, कोरियाई, जापानी और रूसी में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की भी योजना है.
बैठक में ‘सेमेस्टर अवे प्रोग्राम’ (SAP) को लेकर भी चर्चा हुई, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों में एक सेमेस्टर पढ़ने का अवसर देगा. रजिस्ट्रार डॉ. विकास गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत छात्र विदेश में अर्जित क्रेडिट को अपनी डिग्री में जोड़ सकेंगे, बशर्ते कि पाठ्यक्रम की समानता न हो. यह पहल छात्रों को वैश्विक शैक्षणिक वातावरण, नई तकनीकों और विविध सीखने के अनुभवों से जोड़ने में मदद करेगी. बैठक में ‘रिसर्च काउंसिल’ का नाम बदलकर ‘रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल’ करने को भी मंजूरी दी गई. यह कदम विश्वविद्यालय में नवाचार, स्टार्टअप संस्कृति और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है.
ये भी पढ़ें :