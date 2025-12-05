ETV Bharat / state

नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में शुरू होंगे 9 नए पीजी मेडिकल कोर्स, डीयू की 1025वीं अकादमिक परिषद बैठक में मिली मंजूरी

बैठक में गेस्ट एडहॉक शिक्षकों पर भी चर्चा की गई. साथ ही इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स कोच को लेकर भी निर्देश दिए गए.

डीयू की 1025वीं अकादमिक परिषद बैठक का आयोजन
डीयू की 1025वीं अकादमिक परिषद बैठक का आयोजन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 5, 2025 at 8:58 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) की अकादमिक परिषद (AC) की 1025वीं बैठक में नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल (NRCH) से जुड़े एक बड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. बैठक में फैसला लिया गया कि इंडियन रेलवे पोस्ट-ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (IRPGIMSR), जो नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में स्थित है, वहां 9 नए पोस्ट ग्रेजुएट (PG) मेडिकल कोर्स शुरू किए जाएंगे. हालांकि इन कोर्सेज की औपचारिक शुरुआत नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) से अनुमति मिलने पर निर्भर करेगी. कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय ने इन सभी कोर्स को शैक्षणिक दृष्टि से मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में यह पहल महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे न केवल डॉक्टरों को उन्नत प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि मेडिकल रिसर्च और सेवाओं की गुणवत्ता भी बढ़ेगी.

हर विषय में तय की गई सीटें: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न विषयों में सीटों का प्रस्ताव इस प्रकार रखा गया है, जिसमें एनेस्थीसिया: 4 सीट, जनरल मेडिसिन: 4 सीट, जनरल सर्जरी: 4 सीट, स्त्री एवं प्रसूति रोग (OBG): 2 सीट, नेत्र विज्ञान (ऑप्थल्मोलॉजी): 4 सीट, ऑर्थोपेडिक्स: 4 सीट ईएनटी (ओटोरहिनोलैरिंगोलॉजी): 4 सीट, पीडियाट्रिक्स: 2 सीट और पैथोलॉजी: 4 सीट शामिल किया गया है. इन सभी कोर्सेज का उद्देश्य मेडिकल क्षेत्र में विशेषज्ञता बढ़ाना और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक उन्नत बनाना है.

गेस्ट-एडहॉक शिक्षकों पर भी चर्चा: अकादमिक परिषद की बैठक में अन्य मुद्दों पर भी विचार किया गया. जीरो आवर में गेस्ट और एडहॉक शिक्षकों के विषय पर कुलपति ने कहा कि अब डीयू का कल्चर बदलना जरूरी है. उन्होंने सभी कॉलेजों से आग्रह किया कि गेस्ट टीचर्स पर निर्भर रहने के बजाय नियमित आधार पर स्थाई नियुक्तियां की जाएं. कुलपति ने यह भी सुझाव दिया कि शैक्षणिक नियुक्तियां साल में दो बार की जानी चाहिए, ताकि शिक्षण कार्य बेहतर ढंग से चल सके.

इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स कोच को लेकर भी दिए निर्देश: कॉलेजों में इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी के मुद्दे पर कुलपति ने कहा कि जिन्हें सुविधाओं की आवश्यकता है, वे HEFA (हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी) से तुरंत फंड की मांग करें. उन्होंने कहा कि यह सही समय है और यदि योजना बंद हो गई तो आगे दिक्कतें बढ़ सकती हैं. इसके अलावा उन्होंने सभी कॉलेजों को अपने यहां स्पोर्ट्स कोच नियुक्त करने के निर्देश भी दिए.

पीएचडी कोर्सवर्क के लिए नई गाइडलाइंस: बैठक में पीएचडी कोर्सवर्क के लिए नई गाइडलाइंस भी पारित की गई. विभिन्न विभागों में कोर्स वर्क के पैटर्न में अंतर को देखते हुए इसे एकरूप बनाने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत 12-16 क्रेडिट का कोर्स वर्क अनिवार्य होगा, जिसमें रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च एथिक्स, रिसर्च टूल्स और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव शामिल रहेंगे.

कॉन्फ्रेंस में जाने वाले फैकल्टी को मिलेगी ट्रैवल ग्रांट: विश्वविद्यालय ने नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले फैकल्टी सदस्यों को आर्थिक सहायता देने के लिए भी नए नियम तय किए हैं. टॉप रैंकिंग संस्थानों में पेपर प्रेज़ेंट करने वाले डेलीगेट्स को ट्रैवल ग्रांट का लाभ मिलेगा.

