प्रतिष्ठित संस्थान में एडमिशन का झांसा देकर 46 लाख की ठगी, एयरपोर्ट से B.Tech छात्र गिरफ्तार
एयरपोर्ट से पुलिस ने किया गिरफ्तार, भागने की फिराक में था
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 30, 2026 at 7:13 PM IST
लखनऊ: अगर आपका बच्चा किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन की तैयारी कर रहा है तो सोशल मीडिया पर मिलने वाले एडमिशन एजेंट से अलर्ट रहिए. लखनऊ में एक परिवार को प्रतिष्ठित संस्थान में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर 46 लाख रुपये ठग लिए गए. ठगों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी एजुकेशन कंसल्टेंसी बना रखी थी. परिवार को भरोसे में लेने के लिए फर्जी एडमिशन लेटर और फीस की रसीद तक भेजी गई. मामले की जांच में पुलिस ने 21 साल के यशराज बाजपेई को गिरफ्तार किया है. खास बात यह है कि आरोपी खुद दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी DTU में B.Tech थर्ड ईयर का छात्र है.
मामला लखनऊ के एल्डिको टाउनी, आईआईएम रोड निवासी डॉ. किरन चौबे की शिकायत के बाद सामने आया. उन्होंने 20 अगस्त को साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उनका आरोप था कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए उनकी बेटी का BITS पिलानी में एडमिशन कराने का भरोसा दिया और इसके बाद अलग-अलग नाम पर उनसे पैसे लेने शुरू कर दिए.
फर्जी कंसल्टेंसी बनाकर फंसाया
आरोपियों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एजुकेशन कंसल्टेंसी के नाम से फर्जी आईडी बना रखी थी. इन आईडी के जरिए प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन कराने का प्रचार किया जाता था. डॉ. किरन चौबे की बेटी के एडमिशन के लिए भी इसी तरह संपर्क किया गया. आरोपियों ने खुद को कंसल्टेंसी का प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी बताया. इसके बाद कभी एडमिशन फीस, कभी रजिस्ट्रेशन फीस तो कभी सीट पक्की कराने के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कराए गए. कुछ रकम नकद भी ली गई.
फर्जी लेटर और रसीद दिखाकर बढ़ाया भरोसा
ठगों ने परिवार को विश्वास में लेने के लिए फर्जी एडमिशन लेटर और फीस की रसीदें भी भेजीं. अलग-अलग मोबाइल नंबर और अलग-अलग नामों से बातचीत की जाती रही. परिवार को लगता रहा कि एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है. इसी तरह ऑनलाइन और नकद मिलाकर कुल 46 लाख रुपये ले लिए गए. जब एडमिशन नहीं हुआ और आरोपियों से संपर्क मुश्किल होने लगा तो परिवार को ठगी का पता चला.
बाहर भागने की तैयारी में था आरोपी
शिकायत मिलने के बाद साइबर क्राइम पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए जांच शुरू की. पुलिस आरोपी तक पहुंची तो पता चला कि यशराज लखनऊ एयरपोर्ट से फ्लाइट के जरिए बाहर जाने की तैयारी में है. पुलिस टीम ने चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ और पीड़िता की ओर से पहचान के बाद मामले में उसकी भूमिका सामने आई है. पुलिस के अनुसार आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर इसी तरह छात्रों और उनके अभिभावकों को प्रतिष्ठित कॉलेजों में एडमिशन दिलाने का झांसा देता था.
आरोपी खुद इंजीनियरिंग का छात्र
गिरफ्तार यशराज बाजपेई की उम्र महज 21 साल है. वह DTU में B.Tech थर्ड ईयर का छात्र है. पुलिस के मुताबिक, पढ़ाई के साथ वह अपने साथियों के साथ सोशल मीडिया पर फर्जी एजुकेशन कंसल्टेंसी चला रहा था. पुलिस ने उसके कब्जे से 40,225 रुपये नकद, एक Apple MacBook Pro लैपटॉप, तीन मोबाइल फोन, पांच डेबिट/ATM कार्ड और दो सिम कार्ड बरामद किए हैं.
दूसरे पीड़ितों का भी पता चलने की उम्मीद
पुलिस बरामद लैपटॉप और मोबाइल फोन समेत दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर रही है. पुलिस को आशंका है कि इस गिरोह ने दूसरे छात्रों और अभिभावकों को भी इसी तरह निशाना बनाया हो सकता है. जांच में सामने आए अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और ठगी की रकम की बरामदगी के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है. अपर पुलिस उपायुक्त अपराध किरन यादव ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी एजुकेशन कंसल्टेंसी की आईडी बनाकर छात्रों और उनके अभिभावकों को प्रतिष्ठित कॉलेजों में एडमिशन दिलाने का झांसा देते थे. भरोसा जीतने के लिए फर्जी एडमिशन लेटर और फीस की रसीदें तक उपलब्ध कराई जाती थीं. इसके बाद एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन और सीट पक्की कराने के नाम पर ऑनलाइन और नकद पैसे लिए जाते थे. बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से लैपटॉप, मोबाइल और अन्य सामान बरामद हुआ है. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कराई जा रही है, जिससे दूसरे पीड़ितों और इस गिरोह में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके.
पहले जांचें, फिर पैसा दें
अपर पुलिस उपायुक्त ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर मिलने वाली किसी भी एजुकेशन कंसल्टेंसी या एडमिशन एजेंट पर बिना जांच के भरोसा न करें. एडमिशन, फीस और सीट से जुड़ी जानकारी संबंधित कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट से जरूर जांचें. उन्होंने कहा कि पहले सत्यापन करें, फिर भुगतान करें. अगर किसी के साथ साइबर ठगी हो जाती है तो तुरंत 1930 पर शिकायत करें, ताकि रकम को रोकने और आरोपी तक पहुंचने की कोशिश जल्द शुरू की जा सके.
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