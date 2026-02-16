ETV Bharat / state

फरीदाबाद में अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन, अवैध बैंक्विट हॉल, गेम जोन और ढाबे को पीले पंजे ने किया ध्वस्त

अवैध निर्माण पर चला पीला पंजा ( Etv Bharat )

फरीदाबादः हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सेक्टर-79 स्थित वर्ल्ड स्ट्रीट के पास कृषि भूमि पर अवैध रूप से बैंक्विट हॉल, गेम जोन, ढाबे सहित अन्य कमर्शियल निर्माण जारी था. सोमवार को जिला टाउन प्लानिंग विभाग (DTP) की ओर से अवैध निर्माण को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी. क्या बोले अधिकारीः फरीदाबाद के DTP यजन चौधरी ने बताया कि "कृषि भूमि पर अवैध रूप से कमर्शियल निर्माण नगर निकाय के नियमों के अनुसार गलत है. जिन प्लॉटों पर कोर्ट का ऑर्डर है, उसे छोड़कर सभी अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है. जिन प्लॉटों पर कोर्ट का स्टे है, उन प्लॉटों को छोड़कर सभी प्लॉटों पर ये कार्रवाई की जायेगी. ये जमीन खेती के लिए है, यहां व्यापारिक निर्माण करना गलत है. विभाग ने चेतावनी दी है कि दोबारा अवैध निर्माण करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी."