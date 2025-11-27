ETV Bharat / state

खूंटी समाहरणालय के पास डीटीओ ने चलाया वाहन जांच अभियान, डीसी कार्यालय के कई कर्मियों का कटा चालान

खूंटी समाहरणालय के समीप वाहन जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान कई कर्मियों और पदाधिकारियों का चालान कटा.

Vehicle Checking Drive In Khunti
खूंटी समाहरणालय गेट के पास वाहनों की जांच करते डीटीओ और एमवीआई. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 27, 2025 at 8:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खूंटी: जिला परिवहन पदाधिकारी हरिशंकर बारिक और मोटरयान निरीक्षक शाहनवाज ने गुरुवार को खूंटी समाहरणालय के पास वाहन जांच अभियान चलाया. इस दौरान समाहरणालय कर्मियों में हड़कंप मच गया. जांच के दौरन दर्जनों कर्मचारी और पदाधिकारी बगैर हेलमेट के पाए गए. साथ ही कई कर्मियों की गाड़ी के दस्तावेज में कमी पाई गई, जबकि कई कर्मी बगैर लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े गए.

नहीं आई कोई पैरवी काम

जांच में पकड़े जाने के बाद कई कर्मियों ने पैरवी करने का प्रयास किया, लेकिन डीटीओ ने एक नहीं सुनी. सभी कर्मियों और पदाधिकारियों का ऑनलाइन चालान काटा गया. डीटीओ ने स्पष्ट किया कि जब हम खुद नियमों का उल्लंघन करेंगे तो कार्रवाई किसी और पर नहीं कर सकते.

खूंटी समाहरणालय के पास चला वाहन जांच अभियान (ईटीवी भारत)

35 वाहन चालकों का कटा चालान

जिले में लगातार हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है. डीसी के निर्देश पर गुरुवार दोपहर मोटरयान निरीक्षक शाहनवाज और डीटीओ हरिशंकर बारिक ने समाहरणालय गेट के पास विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया. अभियान के दौरान समाहरणालय में कार्यरत कर्मियों से लेकर आम राहगीरों तक सभी के दोपहिया वाहनों की गहन जांच की गई. चेकिंग में करीब 35 लोगों को बिना हेलमेट और आवश्यक कागजात में त्रुटि पाए जाने पर ऑनलाइन चालान काटा गया.

Vehicle Checking Drive In Khunti
खूंटी समाहरणालय गेट के पास वाहनों की जांच करते डीटीओ और एमवीआई. (फोटो-ईटीवी भारत)

डीसी के निर्देश पर चलाया गया जांच अभियान

कार्रवाई से समाहरणालय के कर्मियों में हड़कंप मच गया. मोटरयान निरीक्षक शाहनवाज ने स्पष्ट किया कि कानून सभी के लिए समान है, चाहे वे सरकारी कर्मचारी हो या आम नागरिक. उन्होंने बताया कि जिले में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी से डीसी चिंतित हैं. इसे देखते हुए उन्होंने बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है. चेकिंग के साथ लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है. यह अभियान नए साल तक लगातार जारी रहेगा. अंत में उन्होंने लोगों से अपील की कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही जान जोखिम में डाल सकती है.

ये भी पढ़ें-

कोडरमा में सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान दिया सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का संदेश, लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील

गुमला: पुलिस ने चलाया मोटरसाइकिल जांच अभियान, बगैर हेलमेट के पकड़े गए सैकड़ों मोटरसाइकिल चालक

साहिबगंज में चेकनाका पर वाहन जांच के दौरान पुलिस को मिली सफलता, दो साइबर ठग गिरफ्तार - Cyber Thugs Arrested In Sahibganj

TAGGED:

DTO CONDUCTED VEHICLE CHECKING
DC OFFICE EMPLOYEES FINED
VEHICLE CHECKING DRIVE IN KHUNTI
खूंटी समाहरणालय के समीप वाहन जांच
VEHICLE CHECKING DRIVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.