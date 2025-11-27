ETV Bharat / state

खूंटी समाहरणालय के पास डीटीओ ने चलाया वाहन जांच अभियान, डीसी कार्यालय के कई कर्मियों का कटा चालान

खूंटी समाहरणालय गेट के पास वाहनों की जांच करते डीटीओ और एमवीआई. ( फोटो-ईटीवी भारत )

खूंटी: जिला परिवहन पदाधिकारी हरिशंकर बारिक और मोटरयान निरीक्षक शाहनवाज ने गुरुवार को खूंटी समाहरणालय के पास वाहन जांच अभियान चलाया. इस दौरान समाहरणालय कर्मियों में हड़कंप मच गया. जांच के दौरन दर्जनों कर्मचारी और पदाधिकारी बगैर हेलमेट के पाए गए. साथ ही कई कर्मियों की गाड़ी के दस्तावेज में कमी पाई गई, जबकि कई कर्मी बगैर लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े गए.

नहीं आई कोई पैरवी काम

जांच में पकड़े जाने के बाद कई कर्मियों ने पैरवी करने का प्रयास किया, लेकिन डीटीओ ने एक नहीं सुनी. सभी कर्मियों और पदाधिकारियों का ऑनलाइन चालान काटा गया. डीटीओ ने स्पष्ट किया कि जब हम खुद नियमों का उल्लंघन करेंगे तो कार्रवाई किसी और पर नहीं कर सकते.

खूंटी समाहरणालय के पास चला वाहन जांच अभियान (ईटीवी भारत)

35 वाहन चालकों का कटा चालान

जिले में लगातार हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है. डीसी के निर्देश पर गुरुवार दोपहर मोटरयान निरीक्षक शाहनवाज और डीटीओ हरिशंकर बारिक ने समाहरणालय गेट के पास विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया. अभियान के दौरान समाहरणालय में कार्यरत कर्मियों से लेकर आम राहगीरों तक सभी के दोपहिया वाहनों की गहन जांच की गई. चेकिंग में करीब 35 लोगों को बिना हेलमेट और आवश्यक कागजात में त्रुटि पाए जाने पर ऑनलाइन चालान काटा गया.