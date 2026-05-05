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रांची की सड़कों पर बेलगाम ओवरलोड स्कूल वैन और बसें, डीटीओ और ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई कर काटे चालान

ओवरलोड स्कूल वैन की जांच के दौरान पदाधिकारी ( Etv bharat )

रांची: राजधानी में स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है. रांची डीटीओ और ट्रैफिक पुलिस की ओर से ओवरलोड स्कूल वैन और बसों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हो चुका है. बार बार चेतावनी के बावजूद नियम तोड़ने वाले वाहन संचालकों पर कार्रवाई की जा रही है.

जांच शुरू, लगा फाइन

रांची में डीटीओ अखिलेश कुमार के नेतृत्व में स्कूल वाहनों की सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है. दो दिन पहले ही परिवहन विभाग की तरफ से स्कूल बसों और वाहनों को कड़ी चेतावनी दी गई थी कि वह क्षमता से अधिक बच्चों को ना बैठाए लेकिन बावजूद इसके नियमों की अवहेलना करके बच्चों की सुरक्षा को ताक पर रखा जा रहा था. सूचना मिलने के बाद परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को एक साथ स्कूल वैन और वाहनों की चेकिंग शुरू की. इस दौरान कई स्कूल वैन और बस ओवरलोड पाई गईं.

जोखिम में बच्चों की जान!

हैरानी की बात यह है कि लगातार जागरूकता और निर्देश के बावजूद वाहन चालक ज्यादा कमाई के लालच में बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे हैं. जिला परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मौके पर ही चालान काटे. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त भी किया जाएगा.

स्कूल के नाम बड़े लेकिन बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़