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भाई दूज पर दिल्ली में बसों को लेकर DTC का तोहफा! लोगों को सुबह 7:30 बजे से मिलेगी अतिरिक्त बसों की सुविधा

भाई दूज पर DTC की तरफ से मिलेगी अतिरिक्त बसों की सुविधा ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में भाई दूज के त्योहार पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने राजधानी में बसों के सुचारु संचालन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. बुधवार यानी 11 नवंबर को भाई दूज के अवसर पर यात्रियों को बसों की कमी के कारण परेशानी न हो, इसके लिए डीटीसी ने सभी निर्धारित सीएनजी व इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारने का फैसला किया है. इसके साथ ही प्रमुख बस टर्मिनलों व अधिक यात्री दबाव वाले इलाकों में अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी की जाएगी.

डीटीसी की ओर जारी जानकारी में कहा गया है कि भाई दूज त्योहार के दिन सुबह से ही सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है. इसे ध्यान में रखते हुए सभी डिपो प्रबंधकों को बसों के संचालन के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इतना ही नहीं अधिकारियों को स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित बस सेवाओं के संचालन में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए, जिससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कत न हो.