भाई दूज पर दिल्ली में बसों को लेकर DTC का तोहफा! लोगों को सुबह 7:30 बजे से मिलेगी अतिरिक्त बसों की सुविधा
बताया गया कि सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : November 10, 2026 at 7:28 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में भाई दूज के त्योहार पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने राजधानी में बसों के सुचारु संचालन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. बुधवार यानी 11 नवंबर को भाई दूज के अवसर पर यात्रियों को बसों की कमी के कारण परेशानी न हो, इसके लिए डीटीसी ने सभी निर्धारित सीएनजी व इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारने का फैसला किया है. इसके साथ ही प्रमुख बस टर्मिनलों व अधिक यात्री दबाव वाले इलाकों में अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी की जाएगी.
डीटीसी की ओर जारी जानकारी में कहा गया है कि भाई दूज त्योहार के दिन सुबह से ही सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है. इसे ध्यान में रखते हुए सभी डिपो प्रबंधकों को बसों के संचालन के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इतना ही नहीं अधिकारियों को स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित बस सेवाओं के संचालन में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए, जिससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कत न हो.
डीटीसी अधिकारियों के मुताबिक, बुधवार सुबह 7:30 बजे से प्रमुख बस टर्मिनलों व अधिक यात्री आवाजाही वाले स्थानों पर पर्याप्त बसें उपलब्ध कराई जाएंगी. इन स्थानों पर यात्रियों की संख्या व बसों की मांग को देखते हुए अतिरिक्त बसें भी लगाई जाएंगी. इसके अतिरिक्त शाम के व्यस्त समय में भी यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बसों का इंतजाम किया जाएगा.
बसों के संचालन की निगरानी के लिए क्षेत्रीय प्रबंधकों (रीजनल मैनेजर) को भी विशेष जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें प्रमुख बस टर्मिनलों व अधिक यात्री दबाव वाले स्थानों पर चेकिंग स्टाफ तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं. यह स्टाफ बसों के संचालन, उपलब्धता व यात्रियों की आवाजाही पर नजर रखेगा. वहीं, डिपो प्रबंधक अपने-अपने डिपो में कर्मचारियों की उपलब्धता व बसों की समय पर रवानगी सुनिश्चित करेंगे.
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बता दें कि, भाई दूज के अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं अपने भाइयों के घर जाती हैं, जबकि कई परिवारों में भाई अपनी बहनों से मिलने के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में राजधानी दिल्ली की सड़कों पर निजी वाहनों के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन में भी यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना रहती है. बसों में यात्रियों की भीड़ व लंबा इंतजार यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है. ऐसी स्थिति से निपटने के लिए डीटीसी ने पहले से तैयारी की है. डीटीसी ने भरोसा दिलाया है कि त्योहार के दौरान यात्रियों को सुरक्षित, भरोसेमंद व सुविधाजनक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे. हालांकि, यात्रियों को बसों की उपलब्धता के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी जाती है.
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