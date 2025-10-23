ETV Bharat / state

दिल्ली के नंद नगरी डिपो में हाई-टेक वाहन परीक्षण केंद्र शुरू करने की तैयारी में DTC

नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) अपने नंद नगरी डिपो में एक स्वचालित परीक्षण केंद्र (एटीएस) स्थापित करने की योजना है. एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि इस केंद्र के लिए बुनियादी ढांचागत कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और वाहन परीक्षण उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और संचालन के लिए ई-निविदा के माध्यम से विक्रेता के चयन के लिए मानेसर स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र (आईसीएटी) को नियुक्त किया गया है.

स्वचालित परीक्षण केंद्र की सुविधा

पीटीआई के मुताबिक, डीटीसी की तरफ से जारी एक निविदा में कहा गया है कि चयनित बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परीक्षण लेन लेआउट और चित्रों की आईसीएटी द्वारा आवश्यक मानकों के अनुरूप जांच की जाएगी. अधिकारी ने बताया कि वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण की जाएगी. साथ ही गड्ढों को आपस में जोड़ा जाएगा, सीढ़ियों या रैंप, रेलिंग और फिसलन-रोधी प्रावधानों के माध्यम से सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित की जाएगी. सीएनजी जनरेटर सेट, यूपीएस, एयर कंप्रेसर, मीटरिंग कियोस्क, एयर कंडीशनर, आरओ प्यूरीफायर युक्त वाटर कूलर, कैलिब्रेशन उपकरण और आवश्यक सॉफ्टवेयर जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं बोली प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त निजी कंपनी द्वारा स्थापित और चालू की जाएगी.

उन्होंने बताया कि सभी उपकरणों को पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदंडों को पूरा किया जाएगा. इनकी कमीशनिंग की तारीख से दो साल की वारंटी होगी. परीक्षण सॉफ्टवेयर केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 का अनुपालन करेगा और सक्षम प्राधिकारियों के निर्देशानुसार अतिरिक्त वाहन निरीक्षण परीक्षणों की अनुमति देगा. वाहनों पर की गई जांचों की तस्वीरें ली जाएगी और ऑडिट के उद्देश्य से रिकॉर्ड को कम से कम छह महीने तक सुरक्षित रखे जाएंगे.