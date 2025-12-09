ETV Bharat / state

दिल्ली में 12 मंजिला इमारत में होगा DTC का मुख्यालय, लागत जान हो जाएंगे हैरान

नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन निगम (DTC) को जल्द ही एक आधुनिक, ऊर्जा-कारगर व अत्याधुनिक मुख्यालय मिलने जा रहा है. मंगलवार को आईटीओ स्थित आईपी बस डिपो पर DTC व दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (DSIIDC) के बीच इस परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हुआ. समझौते के दौरान दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह और दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि परियोजना राजधानी की परिवहन संरचना को नए स्वरूप में ढालने व उसे भविष्य की मांगों के अनुरूप तैयार करने के लिए दिल्ली सरकार के प्रयासों का हिस्सा है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में लगभग 207 करोड़ रुपये की लागत से यह नया DTC मुख्यालय 26015.78 वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार किया जाएगा. मौजूदा मुख्यालय का ढांचा पुराना व सीमित हो चुका है, ऐसे में नई इमारत समय की जरूरत भी है.

कई हिस्सों में विकसित होगा परिसर: नए कॉम्प्लेक्स का कुल 26015.78 वर्ग मीटर क्षेत्र तीन हिस्सों में विभाजित किया जाएगा. 12234.54 वर्ग मीटर ऑपरेशनल क्षेत्र होगा. 6158 वर्ग मीटर में DTC मुख्यालय भवन होगा. 9681.71 वर्ग मीटर ग्रीन का बेल्ट होगा, जो कुल क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा होगा. इस परियोजना के तहत 50 प्रतिशत क्षेत्र को कमर्शियल उपयोग में लाया जाएगा. परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह के अनुसार, इससे न सिर्फ DTC को अतिरिक्त आय होगी, बल्कि प्रोजेक्ट की आर्थिक व्यवहारिकता भी सुनिश्चित होगी.

200 बसों की पार्किंग, कारों के लिए भी सुविधा: नए मुख्यालय में ही करीब 200 बसों की पार्किंग व परिचालन क्षेत्र विकसित किया जाएगा. इसके साथ ही 200 से अधिक कारों के लिए बेसमेंट पार्किंग बनाई जाएगी. भवन में सोलर पैनल, STP, ETP, वर्षा जल संचयन, RO प्लांट जैसी सस्टेनेबल सुविधाएं भी होंगी.