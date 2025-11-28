ETV Bharat / state

MCD उपचुनाव के लिए DTC की विशेष बस सेवाएं, 30 नवंबर और 3 दिसंबर को इस समय चलेंगी बसें

नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने आगामी दिल्ली नगर निगम (MCD) उपचुनाव-2025 के मद्देनजर, राजधानी के 12 वार्डों में होने वाले मतदान के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए डीटीसी ने दो मतदान दिवसों रविवार 30 नवंबर और बुधवार 3 दिसंबर को तड़के 3 बजे से बस सेवाओं का अर्ली ऑपरेशन शुरू करने का निर्णय लिया है. यह कदम मतदानकर्मी, सुरक्षा बल व आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को समय पर उनके गंतव्य व वार्डों तक पहुंचाने में मददगार होगा.

डीटीसी के मैनेजर पीआर राकेश कुमार ने बताया कि 35 विशेष रूटों पर डीटीसी की बसें चलेगी. यह सेवा मौजूदा 28 नाइट बस रूटों के अतिरिक्त होगी, जिसका मतलब ये है कि यात्रियों के पास अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सेवाओं का एक व्यापक नेटवर्क उपलब्ध होगा. प्रारंभिक संचालन तड़के 3 बजे से महत्वपूर्ण रूटों पर शुरू होगा. डीटीसी की ओर से कहा गया है कि ये सभी बसें MCD चुनाव-2025 के लिए निर्धारित 12 वार्डों के मतदाताओं, चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और आवश्यक सेवा प्रदाताओं को ध्यान में रखकर संचालित की जाएंगी. यात्रियों और आम जनता से किसी भी पूछताछ या शिकायत के लिए DTC कॉल सेंटर नंबरों पर संपर्क करने का आग्रह किया गया है. आप 011-41400400 और टोल-फ्री नंबर- 1800118181 पर संपर्क कर सकते हैं.

चुनावों के दौरान परिवहन व्यवस्था का महत्व: MCD उपचुनाव दिल्ली की स्थानीय सरकार की संरचना के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. सुगम परिवहन व्यवस्था इन चुनावों की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. DTC का यह समय से पहले बस संचालन सुनिश्चित करता है कि चुनावी प्रक्रिया में शामिल सभी हितधारक चाहे वे मतदाता हों या ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, बिना किसी देरी के अपने निर्धारित स्थानों तक पहुंच सकें.

कुछ प्रमुख रूट: