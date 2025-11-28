MCD उपचुनाव के लिए DTC की विशेष बस सेवाएं, 30 नवंबर और 3 दिसंबर को इस समय चलेंगी बसें

ETV Bharat / state

नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने आगामी दिल्ली नगर निगम (MCD) उपचुनाव-2025 के मद्देनजर, राजधानी के 12 वार्डों में होने वाले मतदान के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए डीटीसी ने दो मतदान दिवसों रविवार 30 नवंबर और बुधवार 3 दिसंबर को तड़के 3 बजे से बस सेवाओं का अर्ली ऑपरेशन शुरू करने का निर्णय लिया है. यह कदम मतदानकर्मी, सुरक्षा बल व आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को समय पर उनके गंतव्य व वार्डों तक पहुंचाने में मददगार होगा.

डीटीसी के मैनेजर पीआर राकेश कुमार ने बताया कि 35 विशेष रूटों पर डीटीसी की बसें चलेगी. यह सेवा मौजूदा 28 नाइट बस रूटों के अतिरिक्त होगी, जिसका मतलब ये है कि यात्रियों के पास अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सेवाओं का एक व्यापक नेटवर्क उपलब्ध होगा. प्रारंभिक संचालन तड़के 3 बजे से महत्वपूर्ण रूटों पर शुरू होगा. डीटीसी की ओर से कहा गया है कि ये सभी बसें MCD चुनाव-2025 के लिए निर्धारित 12 वार्डों के मतदाताओं, चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और आवश्यक सेवा प्रदाताओं को ध्यान में रखकर संचालित की जाएंगी. यात्रियों और आम जनता से किसी भी पूछताछ या शिकायत के लिए DTC कॉल सेंटर नंबरों पर संपर्क करने का आग्रह किया गया है. आप 011-41400400 और टोल-फ्री नंबर- 1800118181 पर संपर्क कर सकते हैं.

चुनावों के दौरान परिवहन व्यवस्था का महत्व: MCD उपचुनाव दिल्ली की स्थानीय सरकार की संरचना के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. सुगम परिवहन व्यवस्था इन चुनावों की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. DTC का यह समय से पहले बस संचालन सुनिश्चित करता है कि चुनावी प्रक्रिया में शामिल सभी हितधारक चाहे वे मतदाता हों या ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, बिना किसी देरी के अपने निर्धारित स्थानों तक पहुंच सकें.

कुछ प्रमुख रूट:

रूट संख्याकहां से कहां तकडिपो का नाम
106 कुतुबगढ़ गांव टर्मिनलआजादपुर टर्मिनलRHND-37 SPLD
114कुतुबगढ़ गांव टर्मिनलआजादपुर टर्मिनलRHND-37 SPLD
131आजादपुर टर्मिनल लमपुर बॉर्डरRHND-2 WPD
181जहांगीर पुरी ई-ब्लॉकनिजामुद्दीन रेलवे स्टेशनWPD
213हर्ष विहारनई दिल्ली रेलवे स्टेशन गेट नंबर 2NND
347नोएडा सेक्टर-34/51कश्मीरी गेट सिटी बस टर्मिनलNOIDA
502महरौली टर्मिनल कश्मीरी गेट सिटी बस टर्मिनल AND
604लाडो सराय फर्नी रोडनई दिल्ली रेलवे स्टेशन गेट नंबर 2AND
717 बदरपुर बॉर्डरशाहबाद मो. पुर KJD
729मोरी गेट टर्मिनलकापससेड़ा बॉर्डरRJD-2
764नजफगढ़ धांसा स्टैंड नेहरू प्लेस टर्मिनलMKD
835धांसा बॉर्डरतिलक नगर MKD
970अवंतिका रोहिणी सेक-1जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम RHND-1

(नोट: यह 35 रूटों में से कुछ प्रमुख रूट हैं)

