दिल्ली में सफर होगा डिजिटल: DTC लाएगा पिंक, ब्लू और ऑरेंज स्मार्ट कार्ड, ATM की तरह भी होंगे इस्तेमाल

पिंक कार्ड (100% केवाईसी): यह पिक कार्ड भी महिलाओं के लिए ही होगा. इस पर महिला की फोटो और अन्य विवरण होगा. यह एक तरीके से नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) होगा, जिसका उपयोग बस, मेट्रो, नमो भारत के साथ एटीएम के तौर पर किया जा सकेगा. यह कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं को मामूली शुल्क जमा करना होगा.

पिंक कार्ड (शून्य केवाईसी): पिक कार्ड महिलाओं के लिए जारी किया जाएगा. इस कार्ड को मोबाइल नंबर और आधार नंबर पर दिया जाएगा. इस कार्ड के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा. इस कार्ड से दिल्ली की महिलाएं बसों में फ्री सफर कर सकेंगी.

दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, महिलाओं के लिए तीन तरीके के कार्ड जारी किए जाएंगे जिसमें पिंक ब्लू और ऑरेंज कार्ड शामिल है. सभी के अलग-अलग उपयोग और फायदे होंगे.

डीटीसी ने महिला यात्रियों समेत अन्य श्रेणियों के यात्रियों के लिए स्मार्ट ट्रैवल कार्ड बनाने का टेंडर मफिनपे और एयरटेल पेमेंट्स बैंक को दिया (ETV Bharat)

खास बात यह है कि ब्लू और ऑरेंज कार्ड 100 प्रतिशत केवाईसी आधारित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) होंगे, जिन्हें सिर्फ बस यात्रा ही नहीं बल्कि एटीएम कार्ड की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकेगा (यानी यात्री इन कार्ड्स के जरिए बसों में सफर करने के साथ अपने बैंक खाते से नकदी निकासी और शॉपिंग भी कर सकेंगे). डीटीसी अधिकारियों के अनुसार, यह नई सुविधा फरवरी के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को और अधिक डिजिटल व सुविधाजनक बनाने की दिशा में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (DTC) बड़ा कदम उठाने जा रहा है. डीटीसी ने महिला यात्रियों समेत अन्य श्रेणियों के यात्रियों के लिए स्मार्ट ट्रैवल कार्ड बनाने का टेंडर मफिनपे और एयरटेल पेमेंट्स बैंक को दिया है. इस योजना के तहत तीन तरह के कार्ड जारी किए जाएंगे. महिलाओं के लिए पिंक कार्ड, पुरुष यात्रियों के लिए ब्लू कार्ड और दिव्यांगजन, बुजुर्गों व विशेष लोगों के लिए ऑरेंज कार्ड बनाए जाएंगे.

DTC लाएगा पिंक, ब्लू और ऑरेंज स्मार्ट कार्ड, एटीएम की तरह भी होंगे इस्तेमाल (ETV Bharat)

ब्लू कार्ड: डीटीसी की तरफ से ब्लू कार्ड पुरुष यात्रियों के लिए जारी किया जाएगा. यह कार्ड भी एनसीएससी कार्ड होगा, जिसे एटीएम के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है. यह कार्ड भी 100% केवाईसी के बाद ही दिया जाएगा. इस कार्ड के लिए भी उपभोक्ता को मामूली शुल्क देना होगा. इस कार्ड से भी पेटीएम से पैसे निकालने के साथ शॉपिंग भी की जा सकती है.

ऑरेंज कार्ड: दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से ऑरेंज कार्ड विशेष वर्ग के लोगों के लिए जारी किया जाएगा, जिसमें दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, मान्यता प्राप्त पत्रकार और छूट वाली श्रेणी में आने वाले यात्री शामिल हैं. ये ऑरेंज कार्ड डीटीसी के चिह्नित कार्यालयों पर ही बनाए जाएंगे.

डीटीसी के डिप्टी सीजीएम अनिल देव छिकारा ने बताया, ''जिन दोनों कंपनियों को यात्रियों का कार्ड बनाने का टेंडर दिया गया है. अभी दोनों कंपनियां किस कार्ड के लिए कितना शुल्क निर्धारित किया जाए इस पर विभाग के साथ मिलकर बातचीत कर रही हैं. इसके साथ ही रियायत वाले ऑरेंज कार्ड दिल्ली में किन डिपो पर बनाए जाएंगे जल्द ही डिपो का निर्धारण कर दिया जाएगा. पिक और ब्लू कार्ड बनवाने के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के विभिन्न डिपो में माफिन पे और एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से कैंप लगाए जाएंगे. साथ ही लोग इनके दफ्तर पर भी जाकर उचित श्रेणी का कार्ड बनवा सकेंगे.''

कैशलेस होगा सफर, मिलेंगे अन्य सुविधाएं: दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि इस तरीके का डिजिटल कार्ड बनने के बाद किसी महिला ने कितनी बार कहां से कहां सफर किया इसका पूरा विवरण होगा. बसों में एंट्री करने और एग्जिट करने के दौरान इस कार्ड को पांच करना होगा. यह नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड न सिर्फ डिजिटल यात्रा की सुविधा देगा बल्कि इस कार्ड के जरिए लोग एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, साथ ही शॉपिंग भी कर सकते हैं. क्योंकि यह कार्ड यात्री के बैंक अकाउंट से लिंक किया जाएगा.

40 लाख यात्री रोजाना बसों में करते हैं सफर: राजधानी दिल्ली की सड़कों पर वर्तमान में करीब 5250 बसें चल रही है, जिनमें रोजाना करीब 40 लाख यात्री सफर कर गंतव्य तक पहुंचाते हैं. इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं होती हैं, क्योंकि दिल्ली में बसों में महिलाओं का सफर फ्री है. हालांकि, यात्रियों की संख्या के मुताबिक बसों की संख्या बहुत कम है. अभी बसों में भीड़ होने पर यात्रियों को टिकट खरीदने में असुविधा होती है लेकिन पिंक, ब्लू और ऑरेंज कार्ड जारी होने के बाद यात्रियों को टिकट खरीदने और खुले पैसे रखने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा. वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार मार्च के अंत तक दिल्ली में बसों की संख्या 6800 करने की दिशा में काम कर रही है. उम्मीद है कि फरवरी में बसें आनी शुरू हो जाएगी, जिससे भी यात्रियों को राहत मिलेगी.

