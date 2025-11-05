आंखों में आंसू और खाने पर भी संकट, छह महीने से वेतन बंद...DTC बस मार्शलों का छलका दर्द
Published : November 5, 2025 at 2:10 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) मुख्यालय के बाहर पिछले छह महीनों से आए दिन एक ही दृश्य दोहराया जाता है. दर्जनों होमगार्ड, पुरुष और महिलाएं अपनी ड्यूटी बहाल करवाने की उम्मीद में गेट के बाहर एकत्र होकर बैठ जाते हैं. अंदर जाने की अनुमति तक नहीं मिलती है. कई बार तो गार्ड गेट बंद कर देते हैं. अंदर बैठे अधिकारी उनकी फरियाद तक सुनने नहीं आते. ये वही होमगार्ड है, जो डीटीसी बसों में बस मार्शल थे. 464 बस मार्शल को डीटीसी ने पुलिस वेरिफिकेशन में कमियां पाये जाने के आरोप में नौकरी से हटा दिया था. होंफमगर्डस का दावा है कि उन्होंने तीन बार क्लैरिफिकेशन और नया वेरिफिकेशन जमा कराया है. इसके बाद भी उन्हें सेवा में नहीं लिया गया. नतीजा यह कि सैकड़ों परिवारों की रोज़ी-रोटी छिन गई है.
हम फर्जी नहीं.. पर भूखे मर रहे हैं:
बस मार्शल प्रेम शंकर की आवाज में गुस्सा और लाचारी दिखी. उन्होंने कहा कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने पुलिस वेरिफिकेशन कराया, जिसमें पता बदलने के कारण हमें फर्जी बता दिया गया. जबकि हमारा तीन बार वेरिफिकेशन हुआ, किसी पर कोई आपराधिक आरोप नहीं मिला है. 341 लोगों का वेरिफिकेशन बिल्कुल ठीक है फिर भी उन्हें ड्यूटी नहीं दी गई. छह महीने से घर में एक पैसा नहीं आया, बच्चे स्कूल छोड़ने की नौबत में हैं.
अब खाने का संकट आ गया: प्रदीप कुमार बताते हैं कि बहुत से लोग मजबूरी में अपना मकान बदलने को विवश हो गए. वेतन न मिलने की वजह से महंगे मकान से सस्ते मकान में शिफ्ट होना पड़ा. पता बदल गया, बस यही हमारी गलती मानी गई. हम फर्जी नहीं हैं, हमारे सारे कागज़ सही हैं, लेकिन छह महीने से परिवार भूखों मरने की कगार पर है.
कितनी बार रोएं...अधिकारी पत्थरदिल हैं: होमगार्ड हरिओम कुमार का कहना है कि हम चाहे जितना रो लें, चाहे जितना गिड़गिड़ा लें, लेकिन यहां पत्थर दिल अधिकारी बैठे हैं. छह महीने से हमलोग चक्कर काट रहे हैं, रोज आश्वासन मिलता है कि जल्दी बहाल करेंगे, लेकिन न कोई सुनवाई है और न ही बहाली.
तीन बच्चों का पेट कैसे पालूं: नौकरी की बहाली के लिए भटक रही महिलाओं की आंखें बार-बार छलक उठती हैं. रीता देवी सिंगल पैरेंट हैं. उन्होंने बताया कि मई में नौकरी गई, पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा लिया, फिर भी नौकरी नहीं मिली. अब किराया तक नहीं चुका पा रही हूं. मेरे तीन बच्चे हैं, स्कूल की फीस नहीं भर पा रही हूं. डीटीसी मुख्यालय के अंदर मिलने जाते हैं, तो गेट से ही लौटा दिया जाता है.
वहीं, सुदेश कहती हैं कि डीटीसी के मुख्यालय में हमें अंदर तक नहीं जाने दिया जाता. यहां तक कि अगर किसी महिला को बाथरूम की जरूरत हो तो भी मना कर दिया जाता है. छह महीने से मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हैं. आंखों में आंसू लिए होमगार्ड रेखा बताती हैं कि उनकी लोन की किस्तें रुक गई हैं. चंचला ने कहा कि 2006 से मैं उसी मकान में रह रही हूं, लेकिन पता बदलने का आरोप लगा कर नौकरी छीन ली गई. मैं अकेले अपने परिवार का खर्च उठाती हूं. अब घर चलाना मुश्किल हो गया है.
हर विभाग दूसरे पर डाल रहा जिम्मेदारी: बस मार्शल बताते हैं कि वे कभी होमगार्ड निदेशालय जाते हैं तो कभी डीटीसी मुख्यालय, लेकिन हर जगह से सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि मेल भेज दिया गया है, इंतज़ार करें. नतीजा यह है कि छह महीने से कोई भी विभाग इन्हें बहाल करने की जिम्मेदारी नहीं ले रहा.
बस मार्शलों का संघर्ष जारी: छह महीने की बेरोजगारी, खाली रसोई व टूटती उम्मीदों के बीच ये होमगार्ड आए दिन सुबह डीटीसी मुख्यालय के बाहर आ खड़े होते हैं. कोई गुस्से में लगाता है तो कोई फाइल पकड़े गुमसुम खड़ा रहता है. महिलाएं कभी-कभी रो पड़ती हैं. कभी एक-दूसरे को ढांढस बंधाती हैं. इन सभी की एक ही मांग है कि हम फर्जी नहीं, हमें इंसान समझा जाए और हमारी नौकरी वापस दी जाए.
डीटीसी की प्रतिक्रिया: डीटीसी के जनसंपर्क अधिकारी का कहना है कि डीटीसी के पास बसों की फ्लीट लगातार काम हो रही है. हम जितना प्रयास कर पाए उतने होमगार्ड को बस मार्शल की नौकरी दी. अब यहां पर काम नहीं है, ऐसे में होमगार्ड को अपने मूल डिपार्टमेंट में जाकर दूसरी जगह पोस्टिंग दिलाने की मांग करनी चाहिए.
