DTC ने महिलाओं को दी बड़ी राहत, 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' की अनिवार्यता 31 अगस्त तक टली
हालांकि 1 सितंबर, 2026 से डीटीसी व क्लस्टर बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर का नियम पूरी तरह बदल जाएगा. पढ़ें पूरी खबर..
Published : August 16, 2026 at 10:44 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बसों में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों के लिए एक बेहद अहम और राहत भरी खबर है. दिल्ली सरकार और डीटीसी प्रशासन ने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' बनवाने के लिए एक्स्ट्रा समय देते हुए इसकी अनिवार्यता की अंतिम तिथि को एक बार फिर से बढ़ा दिया है. अब महिला यात्री 31 अगस्त, 2026 तक पुरानी व्यवस्था के तहत कागजी 'पिंक टिकट' के माध्यम से अपनी मुफ्त बस यात्रा जारी रख सकती हैं.
DTC के डिप्टी सीजीएम ने दी जानकारी: दिल्ली परिवहन निगम के डिप्टी सीजीएम अमन देव छिकारा ने बताया कि 1 सितंबर, 2026 से ही यह स्मार्ट कार्ड अनिवार्य होगा. यदि 1 सितंबर के बाद किसी महिला यात्री के पास 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' नहीं होगा, तो उन्हें सामान्य टिकट लेकर निर्धारित किराया देना होगा. इसके लिए पहले 16 अगस्त की तारीख निर्धारित थी. फिलहाल कागजी पिंक टिकट जारी करने की मौजूदा व्यवस्था को 31 अगस्त, 2026 तक के लिए और बढ़ा दिया गया है. इस फैसले का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र महिला यात्री को स्मार्ट कार्ड न होने के कारण अंतिम समय में परेशानी न हो या वे मुफ्त यात्रा के लाभ से वंचित न रहें.
लागू होगी नई कैशलेस व डिजिटल व्यवस्था: 1 सितंबर, 2026 से डीटीसी व क्लस्टर बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर का नियम पूरी तरह बदल जाएगा. 1 सितंबर से मुफ्त यात्रा का लाभ केवल तभी मिलेगा, जब यात्री बस में लगे सिस्टम पर अपना मान्य 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' टैप (Tap) करेंगी. जिन महिला यात्रियों के पास 1 सितंबर तक स्मार्ट कार्ड नहीं होगा, उन्हें सामान्य बस यात्रियों की तरह टिकट खरीदना होगा व तय किराया देना होगा. पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' प्रणाली से डीटीसी की यात्रा पूरी तरह से डिजिटल, सुरक्षित व सुविधाजनक बनेगी.
स्मार्ट कार्ड कैसे और कहां बनवाएं: डीटीसी ने महिला यात्रियों से अपील की है कि वे 31 अगस्त की समयसीमा समाप्त होने का इंतजार न करें. जल्द से जल्द अपना स्मार्ट कार्ड बनवा लें. महिला यात्री अपने नजदीकी पिंक कार्ड वितरण केंद्र पर जाकर अपना स्मार्ट कार्ड बनवा सकती हैं. इसके लिए करीब 75 केंद्र बनाए गए हैं. इसकी सूची डीटीसी की वेबसाइट व सोशल मीडिया हैंडल पर है. कार्ड बनवाने के लिए सरकार द्वारा मान्य पहचान पत्र (जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट आदि या कोई अन्य वैध सरकारी आईडी), पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो की जरूरत होती है. यह डिजिटल व कैशलेस कार्ड एक बार बनने के बाद लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सकता है.
कंडक्टरों व स्टाफ के लिए सख्त निर्देश: डीटीसी मुख्यालय ने सभी डिपो मैनेजरों, क्षेत्रीय प्रबंधकों, कंडक्टरों व इंफोर्समेंट स्टाफ के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं. 31 अगस्त, 2026 तक किसी भी पात्र महिला यात्री को कागजी टिकट पर मुफ्त यात्रा करने से न रोका जाए. डिपो मैनेजरों को निर्देश दिया गया है कि वे कंडक्टरों की समुचित काउंसिलिंग करें, जिससे वे महिला यात्रियों से विनम्रतापूर्वक बात करें और उन्हें 1 सितंबर से स्मार्ट कार्ड की अनिवार्यता के बारे में सूचित करें.
समयसीमा का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का आदेश: डिपो घोषणाओं, बसों के भीतर उद्घोषणाओं, सोशल मीडिया के माध्यम से इस समयसीमा का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का आदेश दिया गया है. डीटीसी ने महिला यात्रियों से फिर से आग्रह किया है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए तुरंत अपने निकटतम केंद्र पर जाकर पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाएं और अपनी यात्रा को सुगम व बाधारहित बनाएं.
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