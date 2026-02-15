DTC ने 40 डिपो पर तैनात किए अपने कर्मचारी, DIMTS का बस संचालन संभालने की तैयारी तेज
डीटीसी ने डिम्ट्स के अधीन संचालित सभी बसों व डिपो का पूर्ण हैंडओवर लेने की दिशा में तैयारी तेज कर दी है.
Published : February 15, 2026 at 12:47 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सार्वजनिक बस परिवहन व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक व संरचनात्मक बदलाव होने जा रहा है. दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) ने 1 अप्रैल 2026 से दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसिट सिस्टम (डिम्ट्स) के अधीन संचालित सभी बसों व डिपो का पूर्ण हैंडओवर लेने की दिशा में तैयारी तेज कर दी है. इस बदलाव को दिल्ली की बस व्यवस्था में लंबे समय से लंबित एक बड़े एकीकरण के रूप में देखा जा रहा है.
डीटीसी अधिकारियों के मुताबिक हैंडओवर प्रक्रिया को सुचारु बनाने के उद्देश्य से करीब दो महीने पहले से ही जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई थी. डीटीसी के डिप्टी सीजीएम अनिल देव छिकारा ने बताया कि 2 फरवरी से डिम्ट्स के सभी बस डिपो पर डीटीसी के डिपो मैनेजर तैनात कर दिए गए हैं. हालांकि अभी डिम्ट्स के भी कर्मचारी भी कार्यरत है. इन अधिकारियों को वहां के प्रशासनिक, तकनीकी व परिचालन कार्यों को समझने की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे हैंडओवर के बाद बसों के संचालन में किसी प्रकार की दिक्कत न आए और सेवा निरंतर जारी रह सके.
डीटीसी के पास 84 हो जाएगी बस डिपो की संख्या:
एक अप्रैल से इस एकीकरण के बाद डीटीसी के बस नेटवर्क का दायरा काफी बड़ा हो जाएगा. अभी तक डीटीसी के पास 44 बस डिपो हैं, लेकिन डिम्ट्स के डिपो जुड़ने के बाद यह संख्या बढ़कर 84 हो जाएगी. इसी तरह डीटीसी के अधीन कुल बसों की संख्या भी बढ़कर करीब 5788 हो जाएगी. इनमें लगभग 2700 बसें ऐसी हैं, जो अभी तक डिम्ट्स के तहत चलाई जा रही हैं.
डीटीसी से पास 18 हजार परिचालक तैनाती शुरू:
डीटीसी के पास फिलहाल करीब 18 हजार बस परिचालक हैं. डीटीसी अधिकारियों ने बताया कि 2 फरवरी से बड़ी संख्या में परिचालकों को पहले ही डिम्ट्स के अधीन डिपो की बसों में तैनात करना शुरू कर दिया गया है, जिससे परिचालक वहां के रूट, टिकटिंग प्रणाली, यात्री व्यवहार व संचालन व्यवस्था को पहले से समझ सकें. इससे 1 अप्रैल के बाद बस संचालन में किसी तरह की दिक्कत न आए.
पहले के कर्मचारियों को नोटिस से बड़ी नाराजगी:
हालांकि इस बदलाव का दूसरा पक्ष भी सामने आ रहा है. डिम्स के अधीन कार्यरत बसों में एक निजी कंपनी के परिचालकों को सालों से रखा गया है. लेकिन अब उनको 31 मार्च तक का नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके बाद उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी. इस निर्णय को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी व असंतोष देखा जा रहा है. ऐसे में कुछ कर्मचारी हड़ताल भी कर रहे हैं, जिससे बसों का संचालन भी प्रभावित हो रहा है. कई कर्मचारियों ने बेरोजगारी की बात उठाते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है.
एकीकरण से कई समस्याओं में सुधार के असर
डीटीसी अधिकारियों का दावा है कि इस एकीकरण से यात्रियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा. अभी तक डीटीसी और डिम्ट्स के अलग-अलग एजेंसियों के कारण यात्रियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था. उदाहरण के तौर पर डेली पास जिस एजेंसी की बस में बनता था, वह केवल उसी एजेंसी की बसों में मान्य होता था. यात्रियों को इसकी जानकारी नहीं होने पर कई बार जुर्माना भी भरना पड़ जाता था. अब एक ही संचालन एजेंसी होने से ये समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी. एक ही पास सभी बसों में मान्य होगा.
इसके अतिरिक्त एकीकृत संचालन से रूट निर्धारण अधिक वैज्ञानिक व जरूरत आधारित हो सकेगा. बसों की उपलब्धता, स्टाफ प्रबंधन व निगरानी व्यवस्था भी बेहतर होगी. डीटीसी अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव से न सिर्फ संचालन अधिक सुव्यवस्थित होगा, बल्कि यात्रियों को समय पर बसें, बेहतर कनेक्टिविटी व अधिक पारदर्शी टिकट व्यवस्था भी मिल सकेगी. कुल मिलाकर ये बदलाव दिल्ली की सार्वजनिक बस सेवा को एकीकृत, आधुनिक व यात्री-अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
ये भी पढ़ें: