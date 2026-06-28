दिल्ली: बस सेवा को बेहतर बनाने की तैयारी, यात्रियों से फीडबैक मांग रहा DTC; जानें कैसे देंगे सुझाव
डीटीसी ने बस यात्रियों से सुझाव लेने के लिए सर्वे शुरू किया है ताकि बस सेवा से जुड़े सुझाव, शिकायतें व अपेक्षाएं दर्ज करा सके.
Published : June 28, 2026 at 12:59 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन निगम (DTC) राजधानी की बस सेवा को अधिक प्रभावी, सुगम और बेहतर कनेक्टिविटी वाला बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है. इसके तहत DTC 'बस रूट रेशनलाइजेशन स्टडी' के तहत यात्रियों से फीडबैक एकत्र कर रहा है. इस सर्वे का उद्देश्य यात्रियों की जरूरतों और सुझावों को समझकर दिल्ली के बस नेटवर्क की क्षमता बढ़ाना, रूटों को अधिक व्यवस्थित करना और विभिन्न क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है. DTC का मानना है कि यात्रियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर बस सेवाओं को अधिक सुविधाजनक और मांग के अनुरूप बनाया जा सकेगा.
QR कोड स्कैन कर दे सकेंगे फीडबैक
राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक आधुनिक, प्रभावी व यात्री-केंद्रित बनाने की दिशा में चल रहे बस रूट रेशनलाइजेशन अध्ययन में अब आम लोगों की भी सीधी भागीदारी होगी. दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) द्वारा बस यात्रियों से सुझाव लेने के लिए एक सार्वजनिक सर्वे शुरू किया गया है. इसके लिए डीटीसी ने एक QR कोड जारी किया है, जिसे स्कैन कर यात्री ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और बस सेवाओं से जुड़े अपने सुझाव, शिकायतें व अपेक्षाएं दर्ज करा सकते हैं. बता दें कि डीटीसी ने बीते वर्ष दिल्ली के बस नेटवर्क के व्यापक रूट रेशनलाइजेशन अध्ययन को मंजूरी दी थी. यह अध्ययन आईआईटी दिल्ली के टीआरआईपी सेंटर द्वारा बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप (बीसीजी) और जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के सहयोग से किया जा रहा है. मार्च 2026 से फरवरी 2027 तक चलने वाले इस अध्ययन का उद्देश्य पूरी दिल्ली में बस नेटवर्क का वैज्ञानिक विश्लेषण कर यात्रियों की जरूरतों के अनुरूप नए रूट व बेहतर सेवा संरचना तैयार करना है. अब इसी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए यात्रियों की राय शामिल की जा रही है.
Help us improve the DTC network so we can serve you better.— Delhi Transport Corporation (@dtchq_delhi) June 24, 2026
DTC is conducting a survey to gather passenger feedback as part of the 'Bus Route Rationalization Study,' aimed at enhancing the capacity and connectivity of Delhi's bus network.
The objective of this survey is to… pic.twitter.com/Ro0psjcUQz
सर्वे के सवाल
डीटीसी के सर्वे में यात्रियों से उनकी दैनिक यात्रा से जुड़ी विस्तृत जानकारी मांगी जा रही है. पूछा जा रहा है कि वे किस बस रूट का सबसे अधिक उपयोग करते हैं, उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या होता है, बस सेवा के दौरान उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वे बस नेटवर्क में किस तरह के बदलाव चाहते हैं. यात्री बसों की उपलब्धता, समयपालन, भीड़, कनेक्टिविटी, सुरक्षा, बस स्टॉप की सुविधा व नए रूटों की आवश्यकता जैसे विषयों पर भी अपनी राय दर्ज कर सकते हैं. डीटीसी के डिप्टी सीजीएम अमन देव छिकारा का कहना है कि सर्वे के जरिए मिलने वाले सुझावों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किन क्षेत्रों में नई बस सेवाओं की जरूरत है, किन रूटों पर बसों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, कहां बसों की आवृत्ति कम या अधिक की जानी चाहिए और किन इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सकती है.
14 हजार बसों के नेटवर्क के लिए बनेगी योजना
वर्तमान में संचालित लगभग 7 हजार बसों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य में चरणबद्ध तरीके से शामिल होने वाली लगभग 7 हजार नई बसों को भी ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी. दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह के मुताबिक आने वाले वर्षों में लगभग 14 हजार बसें दिल्ली की सड़कों पर चलाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके संभावित नेटवर्क के अनुरूप रूटों की योजना बनाई जाएगी, जिससे पूरे शहर में संतुलित व बेहतर बस सेवा उपलब्ध कराई जा सके.
क्या होगा फायदा
रूट रेशनलाइजेशन लागू होने के बाद यात्रियों को कई प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है.
- बसों के इंतजार का समय कम होगा
- यात्रा अवधि घटेगी
- बेहतर रूट प्लानिंग के कारण बसों की उपलब्धता भी बढ़ेगी
- कम सेवा वाले क्षेत्रों तक भी बस सुविधा पहुंचेगी और विभिन्न इलाकों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी
- पूरी योजना डेटा आधारित होगी, जिसमें यात्री संख्या, ट्रैफिक पैटर्न, रूट डिमांड व ग्राउंड सर्वे के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे
सोशल मीडिया पर मिली मिली-जुली प्रतिक्रिया
डीटीसी की इस पहल को लेकर सोशल मीडिया पर यात्रियों ने उत्साह के साथ-साथ अपनी शिकायतें भी दी हैं. एक्स यूजर राजेश गुलाटी ने सुझाव दिया कि बस नेटवर्क में सुधार के साथ-साथ डीटीसी के ड्राइवरों व कंडक्टरों के व्यवहार में भी बदलाव जरूरी है. उन्होंने लिखा कि विशेष रूप से महिला यात्रियों के साथ कई बार अभद्र व्यवहार देखने को मिलता है, इसलिए कर्मचारियों को विनम्र व शालीन व्यवहार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए. वहीं मोहित ने एनसीआर रूट को लेकर अपनी मांग रखते हुए लिखा कि बहादुरगढ़ जाने वाली डीटीसी बसों को शहर के अंदर मेट्रो स्टेशन तक संचालित किया जाना चाहिए. उनका कहना है कि पहले बसें वहां तक जाती थीं. इससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलती थी. इसी तरह रवि बिष्ट ने कुछ बस चालकों के व्यवहार पर नाराजगी जताई है. उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार हाथ देने के बावजूद बस नहीं रोकी जाती और अधिकांश स्टाफ का व्यवहार यात्रियों के प्रति ठीक नहीं होता है.
किसी भी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सफल बनाने के लिए यात्रियों की वास्तविक जरूरतों को समझना जरूरी होता है. डीटीसी का यह सर्वे इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. यदि बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेकर अपने अनुभव व सुझाव साझा करते हैं तो भविष्य में तैयार होने वाला बस नेटवर्क न सिर्फ अधिक वैज्ञानिक होगा बल्कि यात्रियों की वास्तविक आवश्यकताओं के भी अधिक अनुरूप होगा. इससे दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई दिशा मिलने व बस सेवा को अधिक भरोसेमंद, सुविधाजनक तथा प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है.
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