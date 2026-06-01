DTC ने 90 दिनों के भीतर जारी किए 10 लाख से अधिक पिंक सहेली कार्ड, परिवहन मंत्री ने कही ये बात...
डीटीसी ने दिल्ली के डिजिटल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए आईआईटी कानपुर के एआरएफ के साथ एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए.
Published : June 1, 2026 at 8:59 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए लॉन्च के 90 दिनों के भीतर 'पिंक सहेली नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड' (एनसीएमसी) के 10 लाख से अधिक कार्ड जारी कर दिए हैं, जो देश में सबसे तेज और बड़े पैमाने पर डिजिटल मोबिलिटी समाधान के रोल-आउट में से एक है. इस साल 2 मार्च को लॉन्च किया गया 'पिंक सहेली कार्ड' दिल्ली में सफर करने वाली महिलाओं को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा का एक आधुनिक, डिजिटल और सुविधाजनक माध्यम उपलब्ध कराने के लिए पेश किया गया था. नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) फ्रेमवर्क पर आधारित यह पहल दिल्ली सरकार की सुलभ, टेक्नोलॉजी-आधारित और यात्रियों के लिए सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है.
कार्यक्रम के दौरान परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि परिवहन विभाग और डीटीसी की टीमों ने इस पहल को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए शुरुआत से ही पूरी लगन और प्रतिबद्धता के साथ काम किया. इतने कम समय में 10 लाख का आंकड़ा पार करना बेहद संतोष का विषय है. सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि यह सुविधा हमारी माताओं और बहनों तक पहुंच गई है.
इंटिग्रेटेड मोबिलिटी का शानदार अनुभव: उन्होंने कहा यह केवल एक ट्रैवल कार्ड नहीं है, बल्कि यह सुविधा, सशक्तिकरण और इंटिग्रेटेड मोबलिटी की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है. 'पिंक सहेली कार्ड' केवल मुफ्त बस यात्रा तक ही सीमित नहीं है. यह कई और फायदे देता है. इस कार्ड को रिचार्ज किया जा सकता है और दिल्ली मेट्रो, आरआरटीएस और एनसीएमसी-सक्षम जैसे अन्य सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे महिला यात्रियों को वास्तविक रूप में इंटिग्रेटेड मोबिलिटी का शानदार अनुभव मिलता है.
दिल्ली सरकार की महिलाओं से किया गया एक और वादा सफलतापूर्वक पूरा हुआ।— Pankaj Kumar Singh (@drpankajbjp) June 1, 2026
मात्र 90 दिनों में 10 लाख से अधिक महिलाओं को पिंक सहेली कार्ड जारी किए जा चुके हैं। यह केवल निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और डिजिटल सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक… pic.twitter.com/LnVSTuaWNO
वितरण क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार: मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने आगे बताया कि वर्तमान में पूरी दिल्ली में लगभग 73 वितरण केंद्रों के माध्यम से 'पिंक सहेली कार्ड' जारी किए जा रहे हैं और प्रतिदिन लगभग 11000 कार्ड जारी किए जा रहे हैं. अगर मांग बढ़ती है सरकार वितरण क्षमता और पहुंच को और अधिक बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है. हमारी प्राथमिकता साफ है, जो भी पात्र महिला इस सुविधा का लाभ उठाना चाहती है, उसे यह कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए. अगर अनुमान से ज्यादा मांग होती है, तो हम इसे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
यह है उद्देश्य: उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल बदलाव, बेहतर सार्वजनिक परिवहन योजना और सुशासन को भी मजबूती प्रदान करेगा. इस पहल के माध्यम से प्राप्त डेटा और डिजिटल प्रणालियां बसों की बेहतर तैनाती, रूट ऑप्टिमाइजेशन, लास्ट-माइल कनेक्टिविटी और साक्ष्य-आधारित नीति-निर्धारण में अपना योगदान देंगी, जिसका उद्देश्य पूरे दिल्ली में सार्वजनिक मोबिलिटी की पहुंच को और ज्यादा बेहतर बनाना है.
एआरएफ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर: इस कार्यक्रम के दौरान डीटीसी ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट स्टैक और 'वन दिल्ली ऐप' के संचालन, रख-रखाव और संवर्धन के लिए आईआईटी कानपुर के 'ऐरावत रिसर्च फाउंडेशन (एआरएफ) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए. यह साझेदारी वन दिल्ली ऐप, ओएनडीसी आधारित बस टिकटिंग और अन्य यात्री सेवाओं जैसे प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को उन्नत तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से मजबूत बनाते हुए दिल्ली के डिजिटल सार्वजनिक परिवहन इकोसिस्टम को मजबूत करेगी.
बताया महत्वपूर्ण कदम: इस साझेदारी को परिवहन प्रौद्योगिकी प्रबंधन को संस्थागत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक सेवा का यह समन्वय राजधानी दिल्ली के लिए एक अधिक मजबूत, विश्वसनीय और आधुनिक मोबिलिटी इकोसिस्टम तैयार करने में सहायक होगा.
यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाएगी साझेदारी: उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि टेक्नोलॉजी, बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक प्रबंधन तरीकों के माध्यम से डीटीसी के डिजिटल सिस्टम को और ज्यादा मजबूत, पेशेवर और भविष्य के लिए तैयार बनाया जाए. यह साझेदारी यात्रियों के अनुभव को और ज्यादा बेहतर बनाएगी, सेवा की विश्वसनीयता को मजबूत करेगी और दिल्ली के लिए ज़्यादा स्मार्ट सार्वजनिक परिवहन योजना बनाने में भी मदद करेगी. हमारी सरकार नागरिक-केंद्रित परिवहन सुधारों और आधुनिक मोबिलिटी समाधानों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके माध्यम से दिल्ली के लोगों के लिए यात्रा सुविधा और सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में सुधार हो सके.
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