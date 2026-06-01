ETV Bharat / state

DTC ने 90 दिनों के भीतर जारी किए 10 लाख से अधिक पिंक सहेली कार्ड, परिवहन मंत्री ने कही ये बात...

नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए लॉन्च के 90 दिनों के भीतर 'पिंक सहेली नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड' (एनसीएमसी) के 10 लाख से अधिक कार्ड जारी कर दिए हैं, जो देश में सबसे तेज और बड़े पैमाने पर डिजिटल मोबिलिटी समाधान के रोल-आउट में से एक है. इस साल 2 मार्च को लॉन्च किया गया 'पिंक सहेली कार्ड' दिल्ली में सफर करने वाली महिलाओं को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा का एक आधुनिक, डिजिटल और सुविधाजनक माध्यम उपलब्ध कराने के लिए पेश किया गया था. नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) फ्रेमवर्क पर आधारित यह पहल दिल्ली सरकार की सुलभ, टेक्नोलॉजी-आधारित और यात्रियों के लिए सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है.

कार्यक्रम के दौरान परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि परिवहन विभाग और डीटीसी की टीमों ने इस पहल को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए शुरुआत से ही पूरी लगन और प्रतिबद्धता के साथ काम किया. इतने कम समय में 10 लाख का आंकड़ा पार करना बेहद संतोष का विषय है. सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि यह सुविधा हमारी माताओं और बहनों तक पहुंच गई है.

डॉ. पंकज कुमार सिंह, परिवहन मंत्री (ETV Bharat)

इंटिग्रेटेड मोबिलिटी का शानदार अनुभव: उन्होंने कहा यह केवल एक ट्रैवल कार्ड नहीं है, बल्कि यह सुविधा, सशक्तिकरण और इंटिग्रेटेड मोबलिटी की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है. 'पिंक सहेली कार्ड' केवल मुफ्त बस यात्रा तक ही सीमित नहीं है. यह कई और फायदे देता है. इस कार्ड को रिचार्ज किया जा सकता है और दिल्ली मेट्रो, आरआरटीएस और एनसीएमसी-सक्षम जैसे अन्य सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे महिला यात्रियों को वास्तविक रूप में इंटिग्रेटेड मोबिलिटी का शानदार अनुभव मिलता है.

वितरण क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार: मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने आगे बताया कि वर्तमान में पूरी दिल्ली में लगभग 73 वितरण केंद्रों के माध्यम से 'पिंक सहेली कार्ड' जारी किए जा रहे हैं और प्रतिदिन लगभग 11000 कार्ड जारी किए जा रहे हैं. अगर मांग बढ़ती है सरकार वितरण क्षमता और पहुंच को और अधिक बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है. हमारी प्राथमिकता साफ है, जो भी पात्र महिला इस सुविधा का लाभ उठाना चाहती है, उसे यह कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए. अगर अनुमान से ज्यादा मांग होती है, तो हम इसे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.