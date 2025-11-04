ETV Bharat / state

CM रेखा गुप्ता के वादे के बाद भी नए रूट पर अब तक नहीं चल पाईं DTC बसें, इंटरस्टेट बस सेवा का विस्तार अटका

दिल्ली–बड़ौत रूट पर डीटीसी बस की शुरूआत ( ETV Bharat )