CM रेखा गुप्ता के वादे के बाद भी नए रूट पर अब तक नहीं चल पाईं DTC बसें, इंटरस्टेट बस सेवा का विस्तार अटका
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घोषणा के महीनों बाद भी अभी तक सिर्फ एक ही रूट पर बसों का संचालन हो पाया है.
Published : November 4, 2025 at 2:31 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत राजधानी से पड़ोसी राज्यों को जोड़ने वाले नए इंटरस्टेट रूट पर बस सेवा शुरू करने की घोषणा हुई थी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली–बड़ौत रूट पर डीटीसी बस को हरी झंडी दिखाने के दौरान कहा था कि हर महीने एक नए रूट पर बस सेवा शुरू की जाएगी, जिससे सीमावर्ती जिलों के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके. लेकिन घोषणा के महीनों बाद भी यह योजना आगे नहीं बढ़ पाई है. अभी तक सिर्फ एक ही रूट पर बसों का संचालन हो पाया है.
डीटीसी के पास उपलब्ध बसों की कमी व नई बसों की खरीद प्रक्रिया में देरी इस योजना की सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है. इससे दिल्ली व आसपास के यात्रियों की उम्मीदें अधर में लटक गई हैं. आप को बता दें कि 23 सितंबर को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कश्मीरी गेट बस टर्मिनल से डीटीसी की दो बसों को हरी झंडी देकर दिल्ली-बड़ौत रूट पर रवाना किया था. इसके साथ ही दिल्ली से 15 साल बाद फिर से इंटरेस्टेड बेसन का संचालन शुरू हुआ था.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परिवहन मंत्री डॉ पंकज सिंह और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को निर्देश दिया था कि हर महीने इंटरस्टेट रूट पर बसों का संचालन शुरू किया जाए, लेकिन 23 सितंबर के बाद से अभी तक दिल्ली-बड़ौत रूट के अतिरिक्त और किसी भी इंटरस्टेट रूट पर बस का संचालन नहीं शुरू हो सका है.
इन 17 रूटों पर बस चलाने की योजना
बता दें कि दिल्ली–बड़ौत रूट छह राज्यों के 17 चिन्हित इंटरस्टेट रूट्स में पहला है, जहां से संचालन शुरू हुआ है. अभी दिल्ली से मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, आगरा, अयोध्या, देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी, अलवर, जयपुर, बीकानेर, अमृतसर, चंडीगढ़, पटियाला, जम्मू व पानीपत के लिए भी बसें चलाने की योजना है. डीटीसी अधिकारियों के मुताबिक 200 किलोमीटर तक के रूट पर इलेक्ट्रिक बस और इससे ज्यादा लंबे रूट पर सीएनजी की बसों का संचालन करने की योजना है, जिससे कि निर्बाध तरीके से बेसन का संचालन किया जा सके.
भगवा रंग में इंटरस्टेट बसें:
फिलहाल दिल्ली–बड़ौत रूट पर 12 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक एसी बसें भगवा रंग में चलाई जा रही हैं. ये बसें सुबह व शाम दो शिफ्ट में चल रही हैं. अभी तक सिर्फ 2 बसें ही इस रूट पर चल रही हैं. इनमें महिलाओं का सफर फ्री है.
बसों का रूट: कश्मीरी गेट आईएसबीटी → खजूरी खास → भजनपुरा → लोनी बस स्टैंड → लोनी मंडोला → खेकड़ा → काथा → बागपत → गौरीपुर → सरूरपुर → त्योढी → बड़ौत.
दूरी और किराया: दिल्ली से बड़ौत रूट की कुल दूरी लगभग 69 किलोमीटर है. बस में एक तरफ सफर का किराया 125 रुपये निर्धारित किया गया है. दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के डिप्टी सीजीएम (पीआर) अमन देव छिकारा ने बताया कि 12 मीटर की नई इलेक्ट्रिक बसों की डिमांड भेजी गई है. बसें मिलने के बाद नए इंटरस्टेट रूट पर बस का संचालन किया जाएगा, जिससे दिल्ली से सटे राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा.
