DTC बसों का विस्तार! अब दिल्ली से पलवल तक दौड़ेगी बस, इन 15 अंतरराज्यीय रूटों पर कसी कमर
दिल्ली-एनसीआर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए हरियाणा के पलवल को सीधे दिल्ली से जोड़ने की तैयारी कर रहा है.
Published : April 14, 2026 at 2:58 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली व एनसीआर के शहरों के बीच रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने की दिशा में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 15 अंतरराज्यीय रूटों पर बस सेवाओं का विस्तार कर दिया है. इन रूटों पर वर्तमान में 56 से अधिक बसें दौड़ रही हैं, जिससे यात्रियों को सस्ता व सुगम विकल्प मिल रहा है. इसी कड़ी में अब डीटीसी हरियाणा के महत्वपूर्ण शहर पलवल को भी दिल्ली से सीधे जोड़ने की तैयारी में है.
पलवल के लिए चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें
डीटीसी अधिकारियों के डिप्टी सीजीएम अमन देव छिकारा ने बताया कि दिल्ली से पलवल के बीच जल्द ही बस सेवा का शुभारंभ किया जाएगा. इस रूट की सबसे खास बात ये होगी कि यहां इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा. पलवल से दिल्ली काम पर आने-जाने वाले नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों व छात्रों के लिए यह सेवा किसी वरदान से कम नहीं होगी. इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से न सिर्फ प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि यात्रियों को शोर-मुक्त व आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा. विभाग का मुख्य उद्देश्य निजी वाहनों पर निर्भरता कम कर सार्वजनिक परिवहन को पहली पसंद बनाना है.
लंबे रूटों के लिए खरीदी जाएंगी डीजल व सीएनजी बसें
डीटीसी की योजना केवल पड़ोसी शहरों तक सीमित नहीं है. निगम अब 200 किलोमीटर से अधिक लंबे रूटों पर भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अत्यधिक लंबी दूरी के लिए इलेक्ट्रिक बसें तकनीकी रूप से पूरी तरह अनुकूल नहीं हैं, क्योंकि चार्जिंग व रेंज की सीमाएं आड़े आती हैं. ऐसे में 200 किमी से ज्यादा दूरी वाले रूटों के लिए डीजल और सीएनजी बसों को खरीदा जाएगा. इस प्रपोजल पर काम शुरू हो चुका है और जल्द ही लंबी दूरी की इन बसों के लिए टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है.
पर्यावरण व जेब दोनों को राहत
डीटीसी की इस पहल से न सिर्फ दिल्ली-एनसीआर के बीच यातायात सुगम होगा, बल्कि सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होने से जाम की स्थिति में भी सुधार आने की उम्मीद है. किफायती किराया होने से ये आम जनता की जेब पर भी बोझ नहीं डालेगा. डीटीसी का लक्ष्य आने वाले समय में एनसीआर के हर छोटे-बड़े केंद्र को दिल्ली के मुख्य बस अड्डों व मेट्रो स्टेशनों से जोड़ना है.
इन रूटों पर शुरू हुआ बस संचालन
रूट (कहां से कहां तक) बसों की संख्या
|नरेला से बहादुरगढ़
|04 बसें
|करोल बाग से गुड़गांव
|12 बसें
|नानकसर से गाजियाबाद
|04 बसें
|कश्मीरी गेट से पानीपत
|03 बसें
|धौला कुआं से धारूहेड़ा
|03 बसें
|आनंद विहार से गुड़गांव
|03 बसें
|उत्तम नगर से गुड़गांव
|03 बसें
|बदरपुर से गुड़गांव
|03 बसें
|दिल्ली से सोनीपत
|03 बसें
|तिलक नगर से गोहना माजरी
|03 बसें
|नजफगढ़ से झज्जर
|02 बसें
|कश्मीरी गेट से बड़ौत
|03 बसें
नोट: इसके अतिरिक्त करणपुरा से बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ से गुड़गांव और धौला कुआं से एम्स बादशाहपुर के बीच भी निरंतर सेवाएं दी जा रही हैं. अधिकांश रूटों पर सुबह व शाम के समय ज्यादातर फेरे चलाए जाते हैं, जिससे ऑफिस आने-जाने वालों को परेशानी न हो.
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