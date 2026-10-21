DTC को शहरी परिवहन में उत्कृष्टता के तीन राष्ट्रीय पुरस्कार, पिंक सहेली से लेकर डेटा आधारित रूट प्लानिंग तक को मिली पहचान
24 अक्टूबर को ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित होने वाले 19वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया (UMI) कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन-2026 के समापन सत्र में प्रदान किए जाएंगे.
Published : October 21, 2026 at 9:45 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, तकनीक आधारित व यात्री-केंद्रित बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को शहरी परिवहन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए तीन प्रतिष्ठित अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए चुना गया है.
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की ओर से दिए जाने वाले ये पुरस्कार 24 अक्टूबर को ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित होने वाले 19वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया (UMI) कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन-2026 के समापन सत्र में प्रदान किए जाएंगे.
डीटीसी को तीन अलग-अलग श्रेणियों में ये सम्मान मिलने जा रहा है. इनमें पिंक सहेली NCMC कार्ड कार्यक्रम को Excellence in Innovation and Smart Mobility Solutions, इंटीग्रेटेड स्मार्ट बस मैनेजमेंट सिस्टम को City with the Best Public Transport System और DEVI Bus Routes Initiative को Best Use of Big Data Analytics for Operations and Evidence-Based Transport Planning श्रेणी में चुना गया है.
20 लाख से ज्यादा पिंक सहेली कार्ड जारी
पिंक सहेली कार्ड योजना के तहत पात्र महिलाओं व ट्रांसजेंडर यात्रियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अब तक 20 लाख से अधिक कार्ड जारी किए जा चुके हैं. इस पहल को डिजिटल मोबिलिटी व समावेशी सार्वजनिक परिवहन की दिशा में अहम कदम माना गया है.
वहीं, डीटीसी का इंटीग्रेटेड स्मार्ट बस मैनेजमेंट सिस्टम बसों के संचालन व निगरानी को तकनीक से जोड़ता है. इसमें जीपीएस आधारित ट्रैकिंग, सीसीटीवी निगरानी, परफॉर्मेंस डैशबोर्ड व अन्य तकनीकी माध्यमों के जरिए बस सेवाओं की मॉनिटरिंग की जाती है. इससे बसों के संचालन, प्रदर्शन व यात्री सेवाओं पर निगरानी को बेहतर बनाने में मदद मिलती है.
डेटा से तय होंगे बस रूट
डीटीसी की DEVI Bus Routes Initiative भी इस बार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है. आईआईटी दिल्ली के साथ समन्वय से संचालित इस पहल में डेटा एनालिटिक्स व वैज्ञानिक रूट प्लानिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसका उद्देश्य खासतौर पर ऐसे इलाकों में बस कनेक्टिविटी सुधारना है, जहां सार्वजनिक परिवहन की पहुंच अपेक्षाकृत कम है. इसमें मोहल्ला स्तर की कनेक्टिविटी के साथ-साथ फर्स्ट व लास्ट माइल कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाने पर जोर है.
दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने तीनों राष्ट्रीय पुरस्कारों को दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को और मजबूत करने के प्रयासों की पहचान बताया. उन्होंने कहा कि तकनीक व डेटा के इस्तेमाल से बस सेवाओं को अधिक कुशल, जवाबदेह और सुलभ बनाने पर सरकार का जोर है. उन्होंने कहा कि पिंक सहेली NCMC कार्ड कार्यक्रम समावेशी परिवहन व यात्रियों की सुविधा के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है.
डीटीसी के लिए एक साथ तीन श्रेणियों में चयन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन पहलों में डिजिटल तकनीक, संचालन की निगरानी, महिला-केंद्रित सुविधा व डेटा आधारित रूट प्लानिंग जैसे अलग-अलग पहलुओं को शामिल किया गया है. इससे दिल्ली के बस परिवहन नेटवर्क को अधिक कुशल व यात्री-केंद्रित बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय मंच पर मजबूती मिली है.
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