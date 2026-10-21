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DTC को शहरी परिवहन में उत्कृष्टता के तीन राष्ट्रीय पुरस्कार, पिंक सहेली से लेकर डेटा आधारित रूट प्लानिंग तक को मिली पहचान

डीटीसी ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, तकनीक आधारित व यात्री-केंद्रित बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को शहरी परिवहन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए तीन प्रतिष्ठित अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए चुना गया है.

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की ओर से दिए जाने वाले ये पुरस्कार 24 अक्टूबर को ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित होने वाले 19वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया (UMI) कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन-2026 के समापन सत्र में प्रदान किए जाएंगे.