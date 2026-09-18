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दिल्ली की महिलाओं के लिए DTC का बड़ा फैसला: पिंक टिकट की समय-सीमा बढ़ी, 1 अक्टूबर से लागू होंगे ये नियम

नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के परिचालन विभाग ने महिलाओं के लिए बसों में मिलने वाली मुफ्त यात्रा सुविधा को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है. परिवहन निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पात्र महिला यात्रियों के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' की अनिवार्यता की तिथि को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया गया है. इससे पहले आदेश के अनुसार आज यानी 18 सितंबर से बसों में पिंक टिकट के जरिए ही महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा देने का आदेश था.

इससे पहले डीटीसी द्वारा जारी यह व्यवस्था की गई थी कि कागजी गुलाबी टिकटों के जारी रहने की अवधि 17 सितंबर तक ही रहेगी और 18 सितंबर से 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' को पूरी तरह अनिवार्य बना दिया जाएगा. यात्रियों की सुविधा व अधिक से अधिक महिलाओं द्वारा कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने इस व्यवस्था में ढील देने का निर्णय लिया है. नए आदेशों के तहत, कागजी पिंक टिकट जारी करने की पुरानी व्यवस्था को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

डिपो पर बस का इंतजार करते हुए यात्री (ETV Bharat)

1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे ये कड़े नियम: 30 सितंबर तक की इस विस्तारित अवधि के दौरान डीटीसी और क्लस्टर बसों में यात्रा करने वाली पात्र महिला यात्रियों को पहले की तरह ही कागजी पिंक टिकट मिलते रहेंगे. लेकिन 1 अक्टूबर 2026 से नियमों में पूरी तरह बदलाव हो जाएगा.