दिल्ली की महिलाओं के लिए DTC का बड़ा फैसला: पिंक टिकट की समय-सीमा बढ़ी, 1 अक्टूबर से लागू होंगे ये नियम
दिल्ली सरकार ने डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर करने वाली महिलाओं के लिए पिंक टिकट सुविधा की समय-सीमा बढ़ा दी है.
Published : September 18, 2026 at 10:54 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के परिचालन विभाग ने महिलाओं के लिए बसों में मिलने वाली मुफ्त यात्रा सुविधा को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है. परिवहन निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पात्र महिला यात्रियों के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' की अनिवार्यता की तिथि को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया गया है. इससे पहले आदेश के अनुसार आज यानी 18 सितंबर से बसों में पिंक टिकट के जरिए ही महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा देने का आदेश था.
इससे पहले डीटीसी द्वारा जारी यह व्यवस्था की गई थी कि कागजी गुलाबी टिकटों के जारी रहने की अवधि 17 सितंबर तक ही रहेगी और 18 सितंबर से 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' को पूरी तरह अनिवार्य बना दिया जाएगा. यात्रियों की सुविधा व अधिक से अधिक महिलाओं द्वारा कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने इस व्यवस्था में ढील देने का निर्णय लिया है. नए आदेशों के तहत, कागजी पिंक टिकट जारी करने की पुरानी व्यवस्था को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे ये कड़े नियम: 30 सितंबर तक की इस विस्तारित अवधि के दौरान डीटीसी और क्लस्टर बसों में यात्रा करने वाली पात्र महिला यात्रियों को पहले की तरह ही कागजी पिंक टिकट मिलते रहेंगे. लेकिन 1 अक्टूबर 2026 से नियमों में पूरी तरह बदलाव हो जाएगा.
- स्मार्ट कार्ड टैपिंग अनिवार्य: 1 अक्टूबर से निशुल्क बस यात्रा का लाभ केवल वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड को बस में लगी मशीन पर टैप करने के बाद ही मिलेगा.
- स्मार्ट कार्ड न होने पर किराया देना होगा: जिन महिला यात्रियों के पास 1 अक्टूबर के बाद पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड नहीं होगा, उन्हें मुफ्त सफर की सुविधा नहीं मिलेगी. ऐसी स्थिति में महिलाओं को नियमों के अनुसार सामान्य बस टिकट खरीदना होगा और तय किराया चुकाना होगा.
डिपो मैनेजरों और संवाहकों को सख्त निर्देश : उप-मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन) आलोक कुमार द्वारा हस्ताक्षरित इस सर्कुलर में सभी डिपो मैनेजरों, बस कंडक्टरों और प्रवर्तन अमले को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं.
- उचित काउंसलिंग: सभी डिपो प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बस कंडक्टरों को नए नियमों की पूरी जानकारी दी जाए, ताकि 30 सितंबर तक किसी भी पात्र महिला यात्री को पुरानी व्यवस्था के तहत मुफ्त यात्रा से गलत तरीके से वंचित न किया जाए.
- यात्रियों से विनम्र संवाद: बस चालकों और परिचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे महिला यात्रियों को 1 अक्टूबर से स्मार्ट कार्ड अनिवार्य होने की बात अत्यंत विनम्रतापूर्वक समझाएं.
जागरूकता अभियान व कार्ड वितरण
डीटीसी ने डिपो स्तर पर घोषणाओं, बस के अंदर अनाउंसमेंट, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व सोशल मीडिया जैसे माध्यमों से व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. निगम ने महिला यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए 1 अक्टूबर 2026 से पहले निर्धारित 'पिंक कार्ड वितरण केंद्रों' से अपना 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' जल्द से जल्द बनवा लें.
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