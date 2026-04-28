मजदूर दिवस पर DTC कर्मचारी करेंगे शक्ति प्रदर्शन: पुलिस की ओर से अनुमति रद्द होने के बाद अब यहां गूंजेगी हुंकार
यूनियन का तर्क है कि जिस सड़क पर प्रदर्शन होना था, वह एक 'डेड रोड' है. हमारा इरादा और हमारी मांगें वही हैं.
Published : April 28, 2026 at 5:33 PM IST|
Updated : April 28, 2026 at 6:03 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन की रीढ़ माने जाने वाले दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने अपनी मांगों व अधिकारों की रक्षा के लिए कमर कस ली है. डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन (रजि.) की ओर से 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर एक विशाल जनसभा व शक्ति प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है. हालांकि यूनियन की तरफ से डीटीसी मुख्यालय पर प्रदर्शन करने की तैयारी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए धरना प्रदर्शन की अनुमति रद्द किए जाने के बाद यूनियन ने अपनी रणनीति बदलते हुए कार्यक्रम का स्थान बदल दिया.
पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल: डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी और महासचिव मनोज कुमार शर्मा ने एक संयुक्त बयान जारी कर पुलिस व प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गहरा रोष व्यक्त किया है. ललित चौधरी ने कहा कि हमने आईपी स्टेट स्थित डीटीसी मुख्यालय के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं संबंधित विभागों को समय पर दे दी थीं. लेकिन जब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तब पुलिस 'लॉ एंड ऑर्डर' का हवाला देकर हमारी अनुमति रद्द कर रही है. ये मजदूरों के संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का एक प्रयास है.
बताया आवाज दबाने की साजिश: यूनियन का तर्क है कि जिस सड़क (आईपी डिपो से डीटीसी मुख्यालय तक) पर प्रदर्शन होना था, वह एक 'डेड रोड' है, जहां ट्रैफिक की आवाजाही न के बराबर रहती है. इसके साथ ही 1 मई को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण कानून-व्यवस्था बिगड़ने का सवाल ही नहीं उठता है. यूनियन पदाधिकारियों ने इसे सरकारी दबाव में मजदूरों की आवाज दबाने की साजिश करार दिया है.
अब शाह ऑडिटोरियम में होगा जुटान: किसी भी प्रकार के टकराव से बचने व शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए अब यूनियन ने कश्मीरी गेट के पास गुजराती समाज स्कूल के पास शाह ऑडिटोरियम को नए कार्यक्रम स्थल के रूप में चुना है. यह कार्यक्रम 1 मई को दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक चलेगा. महासचिव मनोज शर्मा ने कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा है कि हमें दबाने की लाख कोशिशें की जाएं, लेकिन मजदूरों की आवाज अब दबने वाली नहीं है. हम कानून का सम्मान करते हैं, इसीलिए हमने स्थान बदला है. लेकिन हमारा इरादा और हमारी मांगें वही हैं. 1 मई को हजारों की संख्या में कर्मचारी शाह ऑडिटोरियम पहुंचकर अपनी एकता का परिचय देंगे.
प्रमुख मांगें और अदालती फैसलों का हवाला: डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन की ओर से जारी आधिकारिक पत्र के मुताबिक, डीटीसी में वर्षों से कार्यरत ड्राइवर, कंडक्टर व सफाई कर्मचारी शोषण का शिकार हो रहे हैं. यूनियन ने सर्वोच्च न्यायालय व विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई ऐतिहासिक फैसलों (जैसे - उमा देवी बनाम कर्नाटक राज्य और पंजाब राज्य बनाम जगजीत सिंह) का जिक्र करते हुए समान काम-समान वेतन व सेवा नियमितीकरण की मांग उठाई है.
यूनियन की प्रमुख मांगें:
- ठेका प्रथा (कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम) को पूर्णतः बंद किया जाए.
- समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत लागू हो.
- वर्षों से कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का शोषण बंद कर उन्हें स्थाई करें.
- न्यायालयों के बाध्यकारी न्यायिक घोषणाओं को विभाग द्वारा लागू किया जाए.
एकता ही हमारी ताकत: यूनियन के संरक्षकों व पदाधिकारियों, जिनमें तेजपाल सिंह, पंकज शर्मा, कपिल कुमार, नरेंद्र कौशिक व प्रवीण डबास शामिल हैं. उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह आयोजन सिर्फ एक सभा नहीं, बल्कि विभाग व सरकार के खिलाफ एक संदेश है. पोस्टर और विज्ञापनों के माध्यम से नारा दिया जा रहा है हम मजदूर हैं—झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं.
यह भी पढ़ें-