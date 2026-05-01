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DTC कर्मचारियों का शक्ति प्रदर्शन: समान काम समान वेतन और बेसिक DA को लेकर उठाई आवाज

नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के बैनर तले सैकड़ों DTC कर्मचारी शाह ऑडिटोरियम में इकट्ठा हुए और अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया. इस दौरान संविदा और स्थायी कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और वर्षों से लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई.

डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के महासचिव मनोज शर्मा ने कहा कि उनकी मांगें नई नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस सरकार के समय से लंबित हैं. आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान भी इन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. अब भाजपा सरकार बनने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है. कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ.

ललित चौधरी, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष (ETV Bharat)

डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी ने कहा कि DTC में लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को संविदा पर रखना श्रम कानूनों का उल्लंघन है. जो कर्मचारी 15-20 साल से लगातार काम कर रहे हैं, उन्हें स्थायी किया जाना चाहिए. सरकार कर्मचारियों को उनके संवैधानिक अधिकार दे, वरना हम इस लड़ाई को हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने के लिए तैयार हैं.