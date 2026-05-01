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DTC कर्मचारियों का शक्ति प्रदर्शन: समान काम समान वेतन और बेसिक DA को लेकर उठाई आवाज

उन्होंने कहा जो कर्मचारी 15-20 साल से काम कर रहे हैं, उन्हें अब स्थायी कर दिया जाना चाहिए. साथ ही अन्य मांगें भी उठाईं.

DTC कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन
DTC कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन (ETV Bharat- Reporting)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 1, 2026 at 8:10 PM IST

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नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के बैनर तले सैकड़ों DTC कर्मचारी शाह ऑडिटोरियम में इकट्ठा हुए और अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया. इस दौरान संविदा और स्थायी कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और वर्षों से लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई.

डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के महासचिव मनोज शर्मा ने कहा कि उनकी मांगें नई नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस सरकार के समय से लंबित हैं. आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान भी इन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. अब भाजपा सरकार बनने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है. कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ.

ललित चौधरी, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष (ETV Bharat)

डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी ने कहा कि DTC में लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को संविदा पर रखना श्रम कानूनों का उल्लंघन है. जो कर्मचारी 15-20 साल से लगातार काम कर रहे हैं, उन्हें स्थायी किया जाना चाहिए. सरकार कर्मचारियों को उनके संवैधानिक अधिकार दे, वरना हम इस लड़ाई को हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने के लिए तैयार हैं.

उनके अलावा डीटीसी में संविदा कंडक्टर सोनिया ने बताया कि उन्हें बेसिक DA और अन्य भत्तों का लाभ नहीं मिलता है. महिला कर्मचारियों को अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. उन्हें अपेक्षित सुविधाएं नहीं दी जाती हैं. वहीं, ड्राइवर सुधांशु जो पिछले 15 वर्षों से कार्यरत हैं, उन्होंने बताया कि संविदा कर्मचारियों को केवल 800-850 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, जिससे परिवार का भरण-पोषण करना बेहद कठिन हो गया है.

डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगें-

  • ठेका प्रथा (कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम) को पूरी तरह समाप्त किया जाए.
  • समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाए.
  • वर्षों से कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को स्थायी (पर्मानेंट) किया जाए.
  • बेसिक DA (महंगाई भत्ता) लागू किया जाए.
  • सभी कर्मचारियों को ग्रेड पे और अन्य भत्तों का लाभ दिया जाए
  • संविदा कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारियों के बराबर सुविधाएं व अधिकार दिए जाएं
  • यात्रा भत्ता (TA) व अन्य भत्तों में समानता सुनिश्चित की जाए
  • महिला कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं व सुरक्षा से जुड़े अधिकार दिए जाएं
  • कार्य के घंटे और कार्य परिस्थितियों में सुधार किया जाए
  • सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेशों (जैसे समान वेतन और नियमितीकरण) को लागू किया जाए.

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